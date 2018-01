Středočeský ROP neschválil vynětí Čapího hnízda z fondů. 'Nejsme soud,' prohlásila Jermanová

Výbor ROP Střední Čechy neschválil vynětí Čapího hnízda z financování EU. Výbor regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy už před svým rozhodnutím deklaroval, že nebere na vědomí doporučení závěrů Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) vůči farmě Čapí hnízdo. Ministerstvo financí velmi pravděpodobně rozhodne o vyjmutí farmy z evropského financování. Praha 10:49 16. 1. 2018 (Aktualizováno: 11:17 16. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Pro to, aby výbor vzal zprávu OLAF na vědomí, se vyslovilo sedm členů. Proti jich bylo pět a dva se zdrželi hlasování. Orgán má 15 členů, jeden na jednání chyběl.

Opoziční členové výboru za TOP 09, STAN a ODS tvrdili, že pro úterní jednání o farmě Čapí hnízdo nedostali relevantní podklady. Chyběla jim zejména kompletní zpráva OLAF. Ředitel úřadu regionální rady Kamil Munia zopakoval, že zpráva obsahuje neveřejné věci a k jejich rozhodování podle něj stačí závěry zveřejněné ministerstvem financí.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která výboru předsedala, prohlásila, že někteří členové výboru věc zpolitizovali. „Nikdo z nás nemůžeme za to, že premiér této země je podezřelý z dotačních podvodů. Za to nemůžeme my. Nic jsme nezpolitizovali,“ odmítl to člen výboru za TOP 09 Jan Jakob.

Opozice, která měla ve výboru většinu, chtěla, aby projekt zůstal v programu a vyřazen nebyl. Podle ní by jinak peníze zaplatili lidé z daní. Munia vyzval členy, aby přihlíželi k tomu, co je nejlepší pro operační program jako celek.

Předfinancování ze statního rozpočtu

Ministerstvo financí navrhlo vynětí Čapího hnízda z evropského financování, což znamená, že se na vyplacené prostředky pohlíží jako na národní dotaci. Byly již předfinancovány ze státního rozpočtu, a fakticky tak nenastane změna financování.

Umožní to, aby ČR od Evropské komise dostala maximální možnou částku, kterou pro operační program mohla z EU obdržet. Pokud by se prokázalo, že dotace byla přidělena neprávem, poskytovatel by měl prostředky vymáhat po příjemci. V případě Čapího hnízda ale původní firma již neexistuje.

Ministerstvo hnízdo z financování EU vyjme

Ministerstvo financí velmi pravděpodobně rozhodne i přes nesouhlas výboru regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy o vyjmutí Čapího hnízda z evropského financování. Podle úřadu je to z hlediska rozpočtu nejlepší řešení.

Ministerstvo zároveň dodalo, že obdobně bude postupovat i v dalších operačních programech. Zároveň úřad odmítl kritiku, že se kauzu snaží "zamést pod koberec". „Proces případného vymáhání poskytnuté dotace od příjemce probíhá na národní úrovni bez ohledu na potenciální vyjmutí nebo nevyjmutí z evropského financování," uvedl úřad.

ROP Střední Čechy dnes neschválil vynětí farmy Čapí hnízdo z evropského financování. Orgán, v němž má většinu středočeská opozice za TOP 09, STAN a ODS, tak nevyhověl doporučení ministerstva financí i Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Podle opozice by se v opačném případě kauza přenesla na národní úroveň a mohla být zametena pod koberec. Členové výboru za ANO s tím nesouhlasili, podle nich mělo jít o technické uzavření programu.

Kvůli padesátimilionové dotaci pro rekreační a konferenční areál Čapí hnízdo obvinila policie mimo jiné premiéra Andreje Babiše (ANO).