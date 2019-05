Středoškoláci znovu v ulicích. Studenti stávkovali proti změnám klimatu a liknavému přístupu politiků

Čeští středoškoláci stávkují, aby přesvědčili politiky, že se mají zabývat klimatem a životním prostředím. Podruhé se tak zapojili do celosvětové iniciativy Fridays For Future. V Praze se protestující sešli na Malostranském náměstí.

Přes dva tisíce studentů v Praze a dalších českých městech protestovaly proti ignorování změn klimatu Číst článek

Podle studentů je zásadní, aby politici přestali ignorovat změny klimatu a začali prosazovat aktivní opatření. V Česku poprvé stávkovali v polovině března.

Ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO tehdy řekl, že Česká republika bude schopná snížit emise skleníkových plynů minimálně o 45 procent do roku 2030 a emise o 80 procent do roku 2050. To ale studenti požadují za nedostatečné. Politici podle nich nejednají dostatečně razantně. Proto zorganizovali páteční stávku.

Skleníkové plyny na nule

„Pokud chceme efektivně a s jistotou zabránit klimatické krizi, musíme celosvětově zmenšit emise skleníkových plynů na nulu do roku 2050. To znamená, že by je Česká republika měla snížit mnohem dřív, protože jsme na tom ekonomicky dobře a historicky za emise neseme větší zodpovědnost,“ řekl Radiožurnálu organizátor Petr Doubravský.

Kromě Prahy studenti protestují i v dalších městech - v Ostravě, Českých Budějovicích, Liberci, Brně nebo Táboře.

Dopředu také ohlásili, že vyjdou do ulic i 24. května. Tato stávka navíc bude mezinárodní. Celosvětové studentské protesty jsou inspirované protestní akcí Grety Thurnbergové, která se v srpnu loňského roku rozhodla každý den sedět před švédským parlamentem a vyžadovala po vládě snížení emisí. Po švédských všeobecných volbách pokračovala ve stávkách každý pátek. Švédští levicoví poslanci ji za to nominovali na Nobelovu cenu za mír.