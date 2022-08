Úkolem vlády je teď řešit inflaci a ne stíhačky, které si možná nebudeme moci dovolit, říká Středula

Odbory jsou připraveny už od září pořádat protestní akce, pokud se s vládou nedohodnou na růstu platů. Obě strany sice tvrdí, že se chtějí dohodnout, ale zatím se jejich představy dalece rozcházejí. „Přestože hovoříme o udržení kupní síly, tak jsme na jednání nepožadovali, aby byly plně nahrazeny ztráty způsobené inflací,“ řekl pro Český rozhlas Plus předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Praha 19:17 5. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Řada těch zaměstnanců nejenže nedostala přidáno letos, ale ani v loňském roce. A to jsou věci, které se kumulují. Máme obavu, že vláda si neuvědomuje, v jaké situaci jsme,“ doplňuje s tím, že vládní představitelé chodí na jednání nepřipraveni.

Středula naznačuje, že možným řešením by bylo snížení agendy pro veřejné zaměstnance: „Dlouhodobě říkáme, že jestliže někdo chce snížit počet zaměstnanců státu, tak musí ovlivnit i to, co je povinností státu provádět. V tom jsme státu nikdy nebránili, ale paradoxně to stát nikdy důsledně neudělal.“

Vláda by podle něj měla dostát svému závazku, aby učitelé měli 130 procent průměrné mzdy, a dále by mělo být všem zaměstnanců placeným z veřejných peněz navýšen plat od 1. října o 10 procent. Kompenzaci by navíc měli dostat ti, kterým letos nebyl plat zvýšen vůbec, a to buďto o 10 procent, anebo v pásmu mezi 700 až tisíci korunami.

Zvýšení by se prý mělo financovat z dodatečných příjmů státu v důsledku inflace, které by měly za celý rok činit až 150 miliard korun.

Regulace cen

Středula přitom odmítá kritiku viceguvernérky České národní banky Evy Zamrazilové, že pokud by si zaměstnanci vynutili zvýšení mezd o inflaci, byla by to jasná známka toho, že je rozjetá inflační spirála a inflace bychom se ještě dlouho nezbavili.

„To, co požadujeme, inflaci nezvedne. Stát by se měl podívat na to, v jakých segmentech došlo k navýšení inflace, protože i bez nárůstu mezd máme inflaci přes 17 procent a ta ještě dále poroste. My odhadujeme, že až na 20 procent,“ podotýká šéf odborů.

Jako příklad uvádí Francii, která zregulovala ceny 120 nejčastěji nakupovaných výrobků a má inflaci okolo 7 procent. Postupovat by se prý mělo podle zákona o cenách, kdy by se stanovily maximální marže. „Přišli jsme s tím v lednu a vláda celou tu dobu s tím zákonem nepracovala. Je to fatální chyba a problém, který se promítá na výrobce, a zejména na občany,“ zdůrazňuje.

„Musíte řešit celý řetězec, od prvovýrobce po obchodníka. Není to žádná novinka, lze to udělat, jen musíte chtít,“ míní Středula. „Není možné se spoléhat na to, že to zaplatí lidé. Není možné, aby tím chudým byl pouze člověk, který pobírá mzdu nebo plat,“ dodává.

Stíhačky? Možná si je nemůžeme dovolit

Kandidát na prezidenta kritizuje vládu za to, že místo témat minimální mzdy a platů ve státní sféře řeší nákup stíhaček: „To je otázka na několik let a rozhodně to není nutné v tuto chvíli řešit. Teď má řešit to, jak pomůže ekonomice, a to bohužel nedělá.“

Jinak se totiž může stát, že si za pár let budeme stíhačky pořizovat v úplně jiné ekonomické situaci i společenské atmosféře. Proto je prý třeba se v nejbližších měsících věnovat boji s vysokou inflací a cenami tepla nebo hrozbám omezení dodávek plynu, abychom zvládli zimu.

„Otázka obrany České republiky je nesmírně důležitá, nedovolil bych si to podceňovat. Ale v tom případě ať řeknou, kolik bude taková věc stát a zda na to máme finanční prostředky,“ upozorňuje v souvislosti s diskuzemi o nákupu amerických stíhaček F-35.

„Teď to určitě není hlavní téma pro veřejnou diskuzi, která jistě přijde. Ale už by měla být předložena celá bilance. Zároveň se bavíme třeba o dostavbě jaderné elektrárny a dalších důležitých věcech. Nedoporučuji to takto selektovat. Potom to vypadá, že všechno zvládneme, ale když to sečteme dohromady, tak to zvládnout nemusíme,“ varuje.

