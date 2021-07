Pravidelné vyšetření potenciálně nebezpečného jedince legislativa neumožňuje, říká bezpečnostní analytik

V úterý dopoledne zastřelil podle vyšetřovací verze 66letý Jiří D. pracovnici pražského úřadu práce. Fakt, že muž pravděpodobně stejné ženě vyhrožoval smrtí už v roce 2016, vzbudil otázku, zda neměla policie rázněji zakročit dříve. A také, jak dostupné jsou nelegální zbraně. „V České republice není tak velký problém dostat se k nelegálním zbraním,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz bezpečnostní analytik David Rožek. Praha 7:02 3. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní jednotky při zásahu v centru Prahy ve Vodičkově ulici | Foto: Vít Kubant | Zdroj: Český rozhlas

Dalo se podle vás útoku na Úřadu práce v Bělehradské ulici zabránit?

Těžko říct. Víme, že pachatel avizoval, že si chce vyřizovat účty. Je potřeba, abychom se dostali k tomu jak a podle jakého vzorce policie hodnotila nebezpečí dotyčného člověka. Jak správný byl jejich postup, už šetří Generální inspekce bezpečnostních sborů. Nicméně lze taktéž pochybovat o tom, jestli dává český trestní řád policii dostatečné nástroje. Je možné, že policie postupovala nejlépe, jak mohla.

Stovky nelegálních zbraní Policie v letošním roce zaznamenala 155 případů zajištění nelegálně držené střelné zbraně. Například za celý rok 2019 to bylo 383 případů. Nejvíce nelegálních střelných zbraní za rok zajistila Policie České republiky v roce 1999 - 1130 případů.

Psychickým stavem muže se soudní znalci v návaznosti na jeho výhrůžky před lety zabývali. Jejich závěr byl takový, že muž má poruchu osobnosti, ale není duševně nemocný a jeho agresivita je pouze verbální. Nemohla nastat chyba právě při tomto posudku?

Není to nutné. Vidím chybu spíše v české legislativě. To, že někdo před lety nebyl nebezpečný, neznamená, že tomu tak bude napořád. My v Česku nemáme systém, jak s potenciálně nebezpečnými lidmi dlouhodobě pracovat. Máme probační a mediační služby, lidi se musí hlásit k posudku, pokud jde o propuštění z výkonu trestu na podmínku a podobně. Ale lidi, kteří ještě nic závažného nespáchali, nemáme možnost poslat třeba jednou za rok na vyšetření a monitorovat je v nějakém čase. Udělá se to jednou, jedním znalcem.

Naproti tomu v zahraničí může znalec konstatovat: „Dobře, teď ten člověk není nebezpečný, ale je tady pravděpodobnost, že se jeho psychický stav zhorší, a proto nařizuji další kontrolu za rok“. A pokud se opravdu zhorší a je daná osoba společensky nebezpečná, má soud možnost ji poslat do zabezpečovací detence. Česká legislativa ale vůbec opakované zkoumání neumožňuje.

Jak se tedy s výhrůžkami pracuje?

Vyhodnocuje se serióznost výhrůžky, prostředí, odkud vyhrožující pochází, a také možnosti člověka dosáhnout cíle, které uvádí. Samozřejmě všechny výhrůžky by policie a priori měla považovat za vážné. Realita je ale taková, že policie jich řeší týdně desítky, ne-li stovky, zvláště ve virtuálním prostředí. A ne všechny jsou samozřejmě relevantní. Usuzuji, že policie nemá kapacitu řešit všechny tak, jak by si zasloužily. Bohužel mezi tím nepřeberným množstvím výhrůžek, které nejsou míněny vážně, může být schovaná právě taková vážná. Pravděpodobnost, že jen za takovou výhrůžku někdo skončí ve vězení, je velmi malá.

Papírově znehodnocené

Policie uvedla, že střelec v Bělehradské ulici u sebe měl nelegálně drženou střelnou zbraň. V autě pak měl mít dokonce podomácku vyrobenou brokovnici. Jak snadné je dostat se v Česku k nelegálním střelným zbraním?

V České republice není tak velký problém dostat se k nelegálním zbraním. Většina nelegálních zbraní, které jsou k dispozici na území České republiky, jsou zbraně původně určené k likvidaci. Akorát ta likvidace může být provedena neodborně, neprofesionálně, ať už cíleně nebo neúmyslně. Jsou tak papírově znehodnocené, ale reálně plně funkční. Případně si je uživatelé můžou v plně funkční sami předělat. To znamená, že nelegální zbraně mají většinou už nějakou svou obsáhlou historii za sebou.

Jaké jsou další možné cesty?

Minoritní procento podílu na trhu nelegálních zbraní jsou zbraně ze zahraničí. Zejména z bývalého Sovětského svazu. Pak jsou tu samozřejmě i zbraně, které tu zůstaly z druhé světové války, různé historické kousky z půdy, které lidi dodneška nachází například v Sudetech. Samozřejmě také zbraně vyobchodované se sovětskou armádou z doby jejího pobytu na území naší země.

Zbraň, která se našla v batohu zadrženého muže Jiřího D. | Zdroj: Policie České republiky

Co nově vyrobené zbraně?

Nové zbraně jsou na ilegálním trhu k dispozici minimálně. Je problém dostat se ilegálně k nově vyrobené zbrani. Dneska jsou samozřejmě sofistikovanější metody, jak novou zbraň sledovat od výrobního procesu. Bylo by tak pro policii jednoduché zjistit, že nově vyrobené zbraně někam mizejí.

Kdo dává nelegální zbraně do oběhu?

Často různé firmy, které se jich zbavují. Respektive je zbrojní firmy prodají někomu k likvidaci. Dále také organizace, které se zabývají nácvikem střelby a podobně. Můžou to být i třeba sběratelé historických zbraní. Těch znehodnocených zbraní je na trhu spousta a dají se běžně sehnat na internetu.

Podezřelý muž čtyři dny před střelbou také zaútočil na svou bývalou kolegyni kyselinou. Jsou takové útoky novodobým trendem?

Ano, ten trend je skutečně na vzestupu. Je to útok, který tu obět poznamená na celý život, ať už traumatem nebo fyzicky. Dneska je kyselina široce dostupná, v případě msty pak může být čím dál tím častějším řešením podobných sporů. Cílem totiž nemusí být zabít daného člověka, cílem je způsobit utrpení a trauma, které agresora může těšit ještě víc.