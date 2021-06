Jednou jí to sečtu, hrozil exkolegyni Jiří D. Po roce ji polil kyselinou a zřejmě střílel i na úřadu práce

Muž, který v úterý dopoledne na Praze 2 zastřelil pracovnici úřadu práce, zřejmě neútočil poprvé. Policie pracuje s verzí, že jde o šestašedesátiletého Jiřího D., který před čtyřmi dny poleptal kyselinou bývalou kolegyni. Počkal si na ni na parkovišti společnosti Aero Vodochody v Odoleně Vodě. Už dříve jí psal zamilované e-maily, když ho odmítla, vyhrožoval jí. Žena po útoku skončila s popáleninami obličeje a končetin v nemocnici. Doporučujeme Praha 17:03 29. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří D. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Zaútočil leptavou látkou a následně zmizel,“ přiblížila policejní mluvčí Hana Křížová útok, ke kterému došlo v pátek odpoledne na parkovišti společnosti Aero Vodochody v Odolené Vodě. Policie posléze po muži – šestašedesátiletém Jiřím D. – vyhlásila pátrání.

Kriminalisté Jiřího D. hledali v bytě v pražské Libni, kde má hlášeno trvalé bydliště. Avšak bez úspěchu. Na místě se dokonce zranil jeden ze zasahujících policistů. „Tento muž měl na dveřích nainstalovaný nástražný střelný systém, a při vstupu došlo ke zranění sluchu jednoho ze zasahujících policistů,“ pokračovala Křížová.

Policisté podrobnosti o útoku žíravinou uvolnili po střelbě v Bělehradské ulici. Mají totiž za to, že jde o totožného útočníka. Jiří D. dříve působil jako konstruktér ve společnosti Aero Vodochody. Firma mu ale v roce 2015 kvůli nevhodnému chování neprodloužila smlouva.

Po odchodu začal muž na Aero Vodochody veřejně útočit a pomlouval vedení společnosti na internetu. Firma se proto obrátila na Městský soud v Praze, který se jí v roce 2020 zastal. Jiřímu D. nařídil pomlouvačné příspěvky z internetu odstranit. Firmě měl také zaplatit jako odškodné milion korun, popsal loni server iDnes.cz.

Msta za vyhazov

U soudu rovněž vyšlo najevo, že obtěžoval jednu z pracovnic Aero Vodochody. Jiří D. jí nejdříve psal milostné e-maily a zval ji na schůzku. Když odmítl, začal jí podle serveru vyhrožovat a sledovat ji. Žena vypověděla, že z něj měla strach a snažila se mu vyhýbat.

Střelba na úřadu práce V Bělehradské ulici v Praze v úterý dopoledne kolem 11. hodiny střílel zatím neznámý útočník. Policie pracuje s verzí, že by mohlo jít o Jiřího D., po kterém je vyhlášené pátrání, a to v souvislosti s poleptáním ženy ve středních Čechách. Při střelbě byla zraněná jedna žena, která odpoledne svým zraněním podlehla. Podle informací serveru iROZHLAS.cz policie muže po 15. hodině zadržela v Palackého ulici.

Verze Jiřího D. ovšem zněla tak, že do něj byla žena zamilovaná, on ale její city neopětoval. Tvrdil, že to byl i důvod, proč měla žena zařídit jeho vyhazovat. Žena i společnost to ale odmítly. „Paní K. má u mě otevřený účet a jednou jí ho sečtu,“ řekl Jiří D. loni pro iDnes.cz.

Podle informací serveru iROZHLAS.cz jde přitom o tu samou ženu, kterou minulý pátek polil Jiří D. kyselinou na parkovišti Aero Vodochody. Mluvčí firmy Tereza Vrublová tuto informaci nepotvrdila, ani nevyvrátila. „Nemůžu vám k tomu nic říct. Policie nám dala jasné pokyny, že nemáme nic komentovat,“ uvedla.

Pracovnice společnosti po útoku utrpěla popálení na obličeji, rukách i nohách, jak pro Blesk.cz popsala mluvčí středočeské záchranky Petra Homolová. „Po ošetření byla transportována do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ řekla.