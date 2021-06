Od sporů s firmou a úřadem práce až ke střelbě na Vinohradech. ‚Přeskočilo mu,‘ říká bratr Jiřího D.

Muž ve věku okolo 60 let s černou taškou přes rameno a kšiltovkou na hlavě - takový byl první stručný popis pachatele, který policisté uvolnili dvacet minut po střelbě v Bělehradské ulici. Poté dodali, že může jít o stejného Jiřího D., kterého podezírají z poleptání ženy ve středních Čechách. Jde skutečně o jednoho pachatele? A co ho k činům vedlo? Veškeré dostupné informace o šestašedesátiletém podezřelém iROZHLAS.cz sepsal do uceleného profilu. Profil Praha 0:10 30. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté zatkli muže v Palackého ulici | Foto: Vít Kubant | Zdroj: Český rozhlas

V úterý dopoledne se vinohradským úřadem práce rozlehla střelba. Cílem útočníka byla asi padesátiletá pracovnice. „Utrpěla velmi vážná poranění,“ řekla k tomu bezprostředně po incidentu pražská záchranná služba.

Policie a záchranáři u úřadu práce v pražské Bělehradské ulici, kde došlo ke střelbě | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: Český rozhlas

Střelci se po útoku podařilo z budovy odejít, policisté tak okamžitě spustili pátrání po neznámém muži. Až později mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová uvedla, že se může jednat o stejného útočníka, který v pátek na parkovišti firmy Aero Vodochody v Odoleně Vodě poleptal pracovnici M. K.

„V současné chvíli nemůžeme vyloučit, že se jedná o Jiřího D., který je podezřelý, že způsobil poleptání mladé ženě ve Středočeském kraji,“ sdělila k tomu pro iROZHLAS.cz Kropáčová.

Činy ale podle policejního psychologa Vladimíra Vosky nejspíš neměl dobře promyšlené, po střelbě improvizoval. „Pokud se potvrdí dějová linka, tak je jednoznačné, že tyto činy byly plánované. To ale probíhá v nějakém duševním stavu. Rostlo tam zřejmě nějaké napětí a nakonec se rozhodl překročit tu čáru,“ řekl.

Jak uvedl krajský ředitel pražské policie Tomáš Lerch, motiv činu zatím není jasný. V minulosti nicméně Jiří D. opakovaně pracovnice úřadu práce kritizoval za to, že mu nepřiznaly podporu v nezaměstnanosti.

„Mají velký strach. Úřednice na úřadu práce provokuje a snaží se vyvolat střet, kde já budu dohnán k nekorektnímu jednání a budu obviněn z ublížení na zdraví,“ stojí v pět let starém textu na webu Svobodné noviny, který je podepsaný jeho jménem. Na jejich práci nadával také ve svých videích na serveru YouTube.

‚Prostě mu přeskočilo‘

Ještě před deseti lety Jiří D. podle informací v obchodním rejstříku podnikal s bratrem Richardem D. Společně vedli firmu 3dm, která se zabývala zabezpečovací technikou. V současnosti se už ale nestýkají.

„K událostem, které se staly, vím asi stejně jako vy. S bratrem jsem se nestýkal. Deset let jsem se s ním neviděl,“ uvedl pro iROZHLAS.cz. Bylo to podle něj právě kvůli tomu, že se začala projevovat bratrova problematická osobnost. „Je za tím řada věcí, prostě mu přeskočilo a nedá se s ním vůbec bavit. Byl i ošklivý na matku,“ popsal bratr zadrženého.

Že byl útočník problémový, popisují i sousedé. „Byl to podivín,“ uvedl na dotaz iROZHLAS.cz zhruba třicetiletý soused z činžovního domu. „V Albertu to byla známá firma,“ dodala k tomu žena, která se k němu před domem připojila. Víc to ale komentovat nechtěli a zabouchli dveře.

„Opravdu jsem s ním deset let nemluvil. Podrobnosti o tom, co udělal, jsem se dozvěděl z internetu a tak dále,“ zopakoval ještě Richard D.

Konstruktér v Aeru

Během dekády, kdy s ním Richard D. nebyl v kontaktu, se Jiří nechal zaměstnat jako konstruktér přípravků ve společnosti Aero Vodochody, která vyrábí leteckou techniku. Smlouvu na dobu určitou podepsal na začátku roku 2013 a měla platnost dva a půl roku.

Posléze ale spolupráce s ním začala drhnout. Neplnil svoje povinnosti a přišel o povolení parkovat v areálu firmy. Zaměstnancům firmy proto nadával do „bandy grázlů“ a hrozil jim trestním oznámením, následně ho propustili.

Vytvořil také dnes už neexistující webovou stránku aero-vodochody.com, kde svého bývalého zaměstnavatele pomlouval a tvrdil, že podnik páchá trestnou činnost. To se ale při prošetřování nepotvrdilo.

Zároveň podle článku na serveru Svobodné noviny, pod kterým je podepsán, metal stížnostmi na všechny strany. Mimo jiné psal, že se obrátil několikrát i na Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) nebo pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Domnělý podvod, na který upozorňoval, byl podle něj „3× větší než Čapí hnízdo.“

Společnost po něm chtěla, aby s pomlouváním přestal. Jiří D. následně poslal do Aera Vodochody dopis. Požadoval v něm, aby podnik propustil pracovnici M. K. a dále, aby mu firma poslala 20 milionů korun. Městský soud v Praze se nakonec firmy před rokem zastal a uložil muži, aby zaplatil jako odškodné milion korun, psal server iDnes.cz.

Že je muž nepřizpůsobivý, vyšlo najevo i během soudního sporu. Psychiatr a psycholog se ale shodli na tom, že není duševně nemocný. Nicméně má podle nich poruchu osobnosti a je obtížný sobě i svému okolí. Dodali tehdy, že jeho agresivita je pouze verbální a umí ji ovládat.

Msta za vyhazov

Jiří D. spor viděl jinak. Uvedl, že ho firma vyhodila „na pokyn zhrzené zaměstnankyně partičkou nemocných psychopatů ve funkcích ředitelů.“ Tvrdil, že se s ním snažila navázat intimní vztah a on ji odmítl.

Střelba na úřadu práce V Bělehradské ulici v Praze v úterý dopoledne kolem 11. hodiny střílel zatím neznámý útočník. Policie pracuje s verzí, že by mohlo jít o Jiřího Dvořáka, po kterém je vyhlášené pátrání, a to v souvislosti s poleptáním ženy ve středních Čechách. Při střelbě byla zraněná jedna žena, která odpoledne svým zraněním podlehla. Podle informací serveru iROZHLAS.cz policie muže po 15. hodině zadržela v Palackého ulici.

„Často se ‚producírovala’ před stolem, kde s jeho kolegy obědval, předstírajíc, že si jde pro vodu, nebo že jde něco sdělit kolegyni, která pracovala v jiné budově,“ popsal svůj pohled v jednom ze svých videí na serveru Youtube.

Pracovnice podle serveru iDnes.cz jeho verzi odmítla. Prý z něj měla strach a vyhýbala se mu. V jednom z dalších videí bývalé kolegyni totiž vyhrožoval, že „jí to sečte.“ Podle informací serveru iROZHLAS.cz se právě tato žena stala v pátek první obětí jeho útoku.

Počkal si na ni na parkovišti společnosti Aero Vodochody v Odoleně Vodě, a poté na ni podle kriminalistů „zaútočil leptavou látkou,“ následně zmizel. Policie posléze po muži – Jiřím D. – vyhlásila pátrání.

Nejdříve ho v sobotu hledali v jeho bytě v pražské Libni, kde má hlášené trvalé bydliště. Místo pachatele ale našli nástražný střelný systém, který zranil jednoho ze zasahujících policistů. Víc neobjevili. O den později ho hledali v Odoleně Vodě. Kde se pohyboval v pondělí zatím není jasné, objevil se až v úterý dopoledne na úřadu práce na Praze 2.