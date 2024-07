Kdo zasedne ve vyšetřovací komisi ke střelbě na FF UK? Na seznamu jsou Válková i Koten

Sněmovna by mohla příští týden v úterý naplnit členy vyšetřovací komisi, kterou z podnětu opozičního hnutí ANO založila k objasnění loňské tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V pátek by plénum mohlo volit předsedu, bez kterého komise nemůže zahájit činnost. Vyplývá to z předběžného programu jednání dolní komory.

