OVĚŘOVNA: Dopis v Hostouni i útočníkův původ. Na sítích se šíří dezinformace o masové střelbě v Praze

Byl střelec na filozofické fakultě Čech? Vážně po sobě zanechal dopis ve svém domě? A nebylo jich víc? Lidé na sociálních sítích spekulují o okolnostech masové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z 21. prosince a vražd v Klánovickém lese a v Hostouni. „Od samého počátku jsme potvrzovali přítomnost jednoho dopisu a na tomto se nic nemění," vyvrací jednu z častých dezinformací mluvčí policie Ondřej Moravčík. OVĚŘOVNA! Praha 7:00 7. ledna 2024

Po prosincovém útoku na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, který si vyžádal čtrnáct obětí, sdílí lidé na internetu neověřené zprávy o případu. Šíří se také spousta zavádějících informací o vraždách v Klánovickém lese a v Hostouni, které má podle policie na svědomí stejný pachatel.

Objevuje se řada příspěvků, které například zpochybňují existenci dopisu, který měl podle policie útočník nechat ve svém domě v Hostouni a ve kterém se přiznává ke klánovickým vraždám. „A že nenapsal dopis, kde se přiznává ke střelbě na fakultě! A že zastřelil otce! Nevěřte všemu, co mele policie,“ kritizuje na sítích jeden z dezinformačních komentářů. „Byl divnej, napsal dopis a plánoval dům odpálit. Tak nevím,“ hodnotí další z příspěvků.

Policie ale tyto spekulace zcela odmítá. „Od samého počátku jsme potvrzovali přítomnost jednoho dopisu a na tomto se nic nemění. Žádný jiný není součástí probíhajícího řízení,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz policejní mluvčí Moravčík.

Postup policie

Autoři podezíravých komentářů „dokazují“ tvrzení, že policisté chybovali, tím, že se případem zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „Tam je tolik chyb, že GIBS bude mít co dělat, aby všechny tyhle přešlapy zametla pod koberec,“ píše autor jednoho z nich.

Podle Moravčíka však vyšetřování GIBS není nijak překvapivé, a naopak ho vítá. „Z veřejných zdrojů vím, že případ vyšetřuje GIBS na základě podnětu, který dostali od veřejnosti. My jsme za to rádi a předpokládám, že i kdyby podnět nikdo nepodal, podáme ho sami, protože pro nás je dobře, když to (policejní postup - pozn. red.) nezávislý orgán vyšetří,“ popisuje.

„V tom případě si dovedu představit, že by se tím GIBS mohl zabývat i na základě vlastní činnosti. Přece jenom došlo k úmrtí spousty lidí a tímto případem by se měl zabývat každý, kdo má nějakou vyšetřovací kompetenci,“ podotýká policejní mluvčí.

‚Ubytovna – cizinec‘

Na sítích se také často objevuje otázka, zda byl střelec na filozofické fakultě skutečně občan České republiky. Policejní pes měl podle dezinformačních komentářů dovést policii k ubytovně. „Takže logicky – cizinec,“ usuzuje z toho jeden z komentářů.

Mnohdy se také objevují zmínky o ukrajinské národnosti. To ale Moravčík popírá. „Opakovaně jsme uváděli, že střelec byl českým občanem a všechny odkazy na jakoukoliv jinou národnost považujeme za pouhou cílenou snahu diskreditovat konkrétní skupinu obyvatel,“ konstatuje policejní mluvčí.

Zbrojní průkaz

Debatu rozproudila také otázka, zda měl střelec psychologický posudek k získání zbrojního průkazu. Mít ho ale nemusel, to záleží na postoji praktického lékaře, který vydává osvědčení o zdravotní způsobilosti, jež je potřebné k žádosti. „Proces získání zbrojního průkazu je jednou z věcí, kterou v současnosti vyhodnocujeme a budeme se k němu vyjadřovat na připravovaném tiskovém brífinku,“ odkazuje Moravčík k chystané úterní tiskové konferenci policie.

Pokud bude schválen nový zákon, který je nyní ve Sněmovně, budou mít ošetřující lékaři od roku 2026 přístup do centrálního registru zbraní, aby mohli zjistit, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu.

Pokud lékař zjistí, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které omezují jeho zdravotní způsobilost, má mít podle nového předpisu povinnost oznámit to policii.

Podle Petra Šonky, předsedy Sdružení praktických lékařů, se však lékaři často nedozvídají, zda je jejich pacient v péči psychiatra. Ani propojení lékařských registrů by podle něj nepomohlo.

„Musel bych vidět dokumentaci přímo konkrétního psychiatra. To rozhodně není to, o čem mluvil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). A myslím si, že technicky to vůbec není realizovatelné,“ řekl Šonka v rozhovoru pro Radiožurnál.

Útok na Filozofickou fakultu byl největší masovou střelbou v historii Česka. Před tím, než útočník obrátil zbraň proti sobě, zabil celkem čtrnáct lidí.

Celkový počet obětí je sedmnáct, policie střelce spojila i s vraždou v Klánovickém lese, při které o život přišel muž a dvouměsíční miminko. Před odjezdem do budovy na Palachově náměstí ještě ve svém domě v Hostouni zabil svého otce.

Lidé už poslali do nadačního fondu univerzity téměř 68 milionů korun, většina z toho bude směřovat na podporu rodinám zasaženým střelbou na filozofické fakultě, řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Otomar Sláma, šéf krizového štábu univerzity. Také rodině obětí střelby v Klánovicích už lidé darovali přes osm milionů korun.