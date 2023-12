Na Vinohradech je sedm stabilizovaných pacientů. ‚Jsme v šoku, snáší se to špatně,‘ říká mluvčí

Celkem 14 mrtvých a 20 zraněných. Taková je bilance útočníka, který ve čtvrtek střílel v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy. Po smrti je i sám útočník. Sanitky rozvezly zraněné do několika pražských nemocnic, o některé se starají také ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. „Pro nás je to samozřejmě naprosto šokující situace,“ řekla Radiožurnálu mluvčí nemocnice Tereza Romanová. Rozhovor Praha 7:29 22. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střelba na Filozofické fakultě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolik zraněných a v jakém stavu k vám ve čtvrtek sanitky přivezly?

My jsme přijali celkem sedm pacientů se střelnými zraněními, z nichž tři byli ve vážném stavu, čtyři ve středně závažném stavu.

Je teď někdo v ohrožení života? Jak jsou na tom?

V tuto chvíli jsou podle mých informací všichni stabilizovaní. Čtyři máme na ortopedii a tři máme na anesteziologicko-resuscitační klinice.

Jak to prožívají samotní zdravotníci, sestry, lékaři, kteří zraněné ošetřovali nebo operovali? Předpokládám, že se s ničím podobným v takovém rozsahu ještě nikdo z nich nesetkal.

Pro nás je to samozřejmě naprosto šokující situace. Nedobře se nám to všem snáší. Nicméně musím říct, že tým na anesteziologickém příjmu byl naprosto perfektní. I ostatní, kteří byli zapojeni, zvládli celou situaci úžasně. Ale je to šok. Je to něco, s čím nikdo z nás nepočítal, že by se mohl stát.