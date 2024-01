Lidský řetěz kolem filozofické fakulty. Studenti a další uctili památku zastřelených při prosincovém útoku

Pietní průvod, který vyšel od pražského Karolina, sídla rektorátu Univerzity Karlovy, vytvořil symbolický lidský řetěz kolem sídla filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha, kde 21. prosince student zastřelil 14 lidí. Rektorka univerzity Milena Králíčková společně s děkankou filozofické fakulty Evou Lehečkovou symbolicky zapálily oheň za oběti tragické střelby. Měl by hořet celý leden. Poté se na 14 minut rozezněly zvony, minutu za každou oběť. Praha 15:23 4. 1. 2024 (Aktualizováno: 15:52 4. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pieta za oběti střelby na filozofické fakultě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Symbolický oheň na náměstí Jana Palacha zapálily Králíčková a Lehečková ohněm z lucerny, kterou přinesly společně s průvodem od pietního místa před Karolinem na Ovocném trhu. Lidé se shromáždili u sídla rektorátu univerzity, okolo 14.00 vyrazili Celetnou ulicí směrem k budově fakulty. V čele průvodu šly rektorka a děkanka. Průvod měl symbolicky přenést světlo z tisíců svíček, které lidé zapalovali před budovou rektorátu, k budově fakulty. Po příchodu na náměstí vytvořili účastníci průvodu lidský řetěz, který symbolicky objal celou fakultu.

Děkanka Lehečková při zahájení poděkovala studentským spolkům, které pietní akci zorganizovaly. Akademický svět podle ní mnohdy vypadá jako svět sám pro sebe, který se řídí podle odlišných pravidel. Prosincová událost univerzitě dala několik podstatných, kladných lekcí, řekla.

Pieta za oběti střelby na filozofické fakultě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Univerzita je jedním univerzitním společenstvím, vedení univerzity, krizový štáb, další fakulty naší univerzity, jsou tu pro nás. V této mimořádné chvíli s námi hledají konkrétní cesty, jak se můžeme vrátit ke svému akademickému životu a jak ho můžeme co nejdříve obnovit i v hlavní budově na náměstí Jana Palacha,“ řekla Lehečková.

Na pietní průvod dohlíželi policisté, organizovali ho dobrovolníci z řad studentů filozofické fakulty.

Vstup do budovy Karolina pokrývají tisíce svíček, na místě jsou také květiny, plyšová zvířátka, vzkazy pro oběti či fotografie. Svíčky by se měly z místa odstranit v pátek dopoledne, měla by z nich vzniknout trvalá připomínka tragédie na filozofické fakultě.

Střelba na pražské filozofické fakultě je nejtragičtějším podobným případem v historii České republiky. Pachatel na místě zabil 13 lidí, čtrnáctá oběť zemřela později v nemocnici. Dalších 25 lidí bylo zraněno, někteří těžce. Střelbu pachatel zakončil sebevraždou.

Pietní průvod stovek lidí za oběti střelby na filozofické fakultě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz