Advokát žádá k případu střelby v Keni vyslechnout Černochovou. ‚Nešiřme spekulace,‘ reagovala

Advokát vojenského instruktora, který čelí podezření, že postřelil při výcviku v Keni tamního vojáka, chce v případu nechat vyslechnout ministryni obrany Janu Černochovou (ODS). Důvodem je podezření, že ministryně protiprávně úkolovala vojenské policisty, vyplývá z vyjádření advokáta Radka Ondruše. Napsal to v pátek server Seznam Zprávy. Praha 9:16 13. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany Jana Černochová | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Z dostupných informací podle serveru vyplývá, že to byla právě Černochová, kdo se v říjnu na mimořádném jednání k tomuto incidentu zasadil o to, že do Keni poletí příslušníci Vojenské policie.

Sama ministryně nedávno před členy sněmovního výboru pro obranu uvedla, že Vojenská policie do Keni vyrazila na základě její intervence.

2:28 Česká armáda stáhla z mise v Keni 3 vojáky obviněné kvůli smrti Afghánce. Jde o incident z roku 2018 Číst článek

„Ona (ministryně) má postavení politického činitele nebo správního úřadu, ale nemá jak úkolovat Vojenskou policii,“ uvedl podle serveru Seznam Zprávy Ondruš.

„Jediné, co může udělat, je, že tu věc postoupí orgánům činným v trestním řízení, pokud se o tom dozví, ale nemá žádnou zákonnou pravomoc dávat policistům jakékoliv úkoly. Poslední případy, kdy ministr obrany takto úkoloval, byla padesátá léta,“ poznamenal. Státnímu zástupci navrhl podle svých slov také prošetření toho, zda neunikly utajované informace.

Černochová uvedla, že žádné předvolání neobdržela. „Chápu, že každý advokát se snaží zpochybnit cokoli, aby obhájil svého klienta. Ale ani má výpověď by přeci nijak neobjasnila to, co je vyšetřováno. Nechme konat ty, kdo konat mají a nešiřme spekulace,“ napsala na sociální síti X.

Tento článek je typický příklad manipulace, kdy je navozován dojem, že Černochová něco provedla a má tedy jít k výslechu. Ne, žádné předvolání jsem neobdržela. Chápu, že každý advokát se snaží zpochybnit cokoli, aby obhájil svého klienta. Ale ani má výpověď by přeci nijak… pic.twitter.com/LvHWjW0COP — Jana Černochová (@jana_cernochova) December 13, 2024

Incident se podle serveru stal v keňském výcvikovém prostoru 22. října a ministryně se o něm podle vlastních slov dozvěděla až s více než třídenním zpožděním.

Vedle časové prodlevy kritizovala také to, že informace o události nebyla okamžitě předána Vojenské policii, ale vojáci na místě zřídili vlastní komisi, která okolnosti případu začala zkoumat a sbírat svědectví o střelbě.

Při kurzu vedeném českou armádou se zranil keňský voják. Černochová do země poslala vyšetřovatele Číst článek

Podle Ondruše Vojenská policie dodnes nevyslechla zraněného keňského vojáka a chybí také jeho lékařská zpráva.

Armáda spolupracuje s keňskými ozbrojenými silami mimo jiné na základě memoranda, které podepsal náčelník generálního štábu v roce 2015. Letošní školení měli na starosti elitní české jednotky speciálních sil z Prostějova.

Nejde o standardní vojenskou misi, kterou musí schválit Parlament. K výjezdům vojáků kratším než 60 dnů stačí rozhodnutí vlády a některé cesty vojenských specialistů do ciziny za školením mohou mít charakter běžné služební cesty, napsal dřív server Seznam Zprávy.