‚Čeká nás poslední výslech.‘ Sněmovní komise dokončuje vyšetřování střelby na filozofické fakultě

Sněmovní vyšetřovací komise se v pondělí sejde kvůli loňské tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jednat bude neveřejně. Poslancům z komise zbývá už jen několik schůzek. V polovině prosince, tedy téměř rok od tragédie, mají dojít ke konkrétním závěrům. „Proběhne poslední výslech v celé té šňůře výslechů," nastiňuje pro Radiožurnál pondělní jednání poslanec Pavel Kašník z ODS, který je předsedou vyšetřovací komise. Rozhovor Praha 9:49 18. listopadu 2024

Můžete nám říct nebo alespoň naznačit, co v pondělí budete řešit? Podle informací Radiožurnálu chcete ještě někoho vyslechnout.

Ano, máte správné informace. Máme ještě jeden dodatečný výslech. Pokud pán přijde, tak proběhne poslední výslech v celé šňůře výslechů.

Jak daleko ve vyšetřování loňské střelby na filozofické fakultě jste?

Pokusím se to alespoň nějak popsat. Dnešním výslechem bychom ukončili dotazování a zpravodaj dnes předloží koncept závěrečné zprávy, nad kterým začneme diskutovat.

Mohl byste alespoň naznačit, jakým směrem se ve vyšetřování ubíráte?

Tady určitě řeknu: bez komentáře.

Už dříve jste řekl, že závěrečnou zprávu chcete mít hotovou do poloviny prosince. Stihne to komise? Kolik schůzek vám ještě zbývá?

Tak naplánované jsou ještě zhruba čtyři schůzky. Pokud bude nutné, tak se schůzky přidají. Jednáme intenzivně šest až osm hodin. Zatím všechno nasvědčuje tomu, že závěrečnou zprávu předáme Sněmovně v termínu.

Zodpovědět otázky

Co je ambicí celého toho vyšetřování a fungování komise, které předsedáte?

Tou zásadní ambicí je zodpovědět otázky, které nám uložila Sněmovna Parlamentu České republiky. To znamená zmapování, najít určitá pochybení, pokud by tam byla, a z nich vytvořit doporučení jak legislativního, tak nelegislativního charakteru.

Ta doporučení budou potom využitelná v praxi? Budou se na jejich základě měnit postupy záchranných složek?

To vám určitě nejsem schopen říct. Pokud nějaká doporučení vyjdou, tak to bude v prvé řadě záležet na adresátech těchto doporučení, zda je zapracují, či ne.

V průběhu fungování vaší komise, došli jste k nějakým velmi jiným až překvapivým zjištěním, než byla ta, o kterých jsme se dozvídali průběžně z médií?

Prosím, bez komentáře. To nemohu.

Dozvíme se nějaké informace po vašem dnešním setkání, nebo všechno zůstává utajeno až do zveřejnění zprávy?

Můžete se dozvědět to, co vám zhruba dneska povídám. Nicméně z obsahu vyšetřování se nedozví média nic až do předání zprávy a jejího zveřejnění.

A dá se říct, zda ten dnešní výslech je poslední, nebo ještě tušíte, že byste mohli stále ještě vyslechnout další lidi?

Předpokládám, že je to úplný závěr výslechového maratonu.

A termín polovina prosince tedy zůstává určitě v platnosti.

Myslím si, že určitě ano.