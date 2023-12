Expert k tragédii na filozofické fakultě: ‚Uteč, ukryj se, bojuj.‘ Základní pravidla, jak se zachovat

Střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy stála život nejméně 14 lidí, dalších 25 je raněných. Ve 21 hodin se mimořádně sejde vláda. Informace ke střelbě bude poskytovat městské státní zastupitelství. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nadále pokračuje ohledání místa činu. Oznámil to policejní prezident. Praha 21:02 21. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ambulance na místě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čtvrteční útok na pražské Filozofické fakultě je dosud nejtragičtějším případem střelby v Česku a patří mezi čtyři nejhorší případy v Evropě za posledních 15 let. Policie už dopoledne vyhlásila pátrání po dvacetiletém studentovi z Kladenska. V jeho bydlišti pak našla jeho zastřeleného otcem. Podle policie se při vraždění inspiroval v zahraničí. ‘

Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN zdůraznil, že neexistují indicie, že by střelba souvisela s mezinárodním terorismem. Vyzval taky, aby lidé respektovali pokyny policistů, protože zásah pořád probíhá. Pozůstalým vyjádřil hlubokou soustrast a ocenil práci záchranářů a policistů.

Profesionalitu zásahu vyzdvihla i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátů střelbu odsoudil s tím, že nesmyslné násilí nemá ve společnosti místo. Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová napsala, že myslí na studenty, jejich rodiny a zasahující záchranáře. A premiér Petr Fiala z ODS uvedl, že je mu nesmírně líto všech, kteří se stali obětí ničím neospravedlnitelné ho útoku.

Identita pachatele

„Nedoporučuje se zveřejňovat identitu pachatele. Z psychologického hlediska se nedoporučuje zveřejňovat třeba fotografie útočníka. Pokud bych měl apelovat na média – zaměřte se na potřeby těch lidí, kteří jsou zasažení na neštěstím. Zaměřme se na potřeby, které posilují zvládání a odolnost komunity a společnosti. Nehledejme senzace,“ vyzval psycholog Štěpán Vymětal. K tomu také důrazně vyzval ministr vnitra Vít Rakušan.

„Podle informací, které mám, je tam nebezpečí, že pachatel někde umístil v té budově nějaký nástražný výbušný systém. To policie nepodceňuje, je to riziko. Dochází k důkladnému propátrání budovy, aby tam nedošlo k nějakému sekundární útoku, protože nástražný výbušný systém samozřejmě může být nastaven na hodiny zpoždění,“ uvedl Lumír Němec, velitel zvláštního oddělení Útvaru speciálních operací české armády, veterán misí v Kosovu a Afghánistánu, dnes majitel výcvikové společnosti THOR Tactical.



Uteč, ukryj se, bojuj

„Jsou tři rady, které vychází ze slov uteč–ukryj se–bojuj. Nejlepší samozřejmě je, pokud máte možnost z budovy utéct. Když utečete, je to to nejlepší, co můžete udělat.

V okamžiku, kdy už se rozhodnete utíkat, nemůže to být tak, že budete panicky někam utíkat. Měli byste mít připraven plán, kam chcete utéct, tu budovu znát, vědět, kde jsou nouzové východy. Jak se z té budovy dostanete? To je ,značka ideál‘,“ radí Lumír Němec.

„Když to nejde, další věc, kterou můžete udělat, je, že se někde zamknete. To je pravidlo Ukrýt se. To znamená, že vyhledáte nějakou místnost, která má dveře, kam se zamknete, zabarikádujete a vyčkáte příjezdu záchranných složek,“ pokračuje Němec.

„A pak je ta třetí možnost, možnost boje. Ta platí pouze v případě, když máte před sebou dvě možnosti: neudělám nic a umřu, anebo zkusím něco udělat, a třeba mi to vyjde. Pak jedině běžte do střetu s teroristou. Ať už uděláte první, druhou, nebo třetí variantu, vždycky je to lepší, než nedělat nic,“ uzavírá Lumír Němec, velitel zvláštního oddělení Útvaru speciálních operací české armády.