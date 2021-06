Mluvit o motivech je ještě brzy. Zbraň měl zadržený u sebe nelegálně, říká šéf pražské policie Lerch

Policie v centru Prahy zadržela muže, který je podezřelý ze střelby na Bělehradské ulici. Ředitel krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Tomáš Lerch popsal, jak vypadalo pátrání po střelci, do kterého byly zapojeny „stovky policistů“. Zadržen byl muž nakonec v Palackého ulici, odkud byl převezen k výslechu. Zatím je stíhán za vraždu. „Trestní sazba se ještě upřesňuje,“ řekl Lerch. Praha 18:04 29. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Tomáš Lerch. | Zdroj: ČT 24

Policie oznámení o střelbě na Bělehradské ulici obdržela kolem jedenácté hodiny. Za pět minut na místo dorazila hlídka. Postřelená byla asi 50letá zaměstnankyně úřadu. Ta svým zraněním odpoledne ve vinohradské nemocnici podlehla.

„Prověřováním jsme zjistili, že z místa utekl muž ve věku asi 60 let. Následně jsme nasadili stovky policistů do pátrání po podezřelé osobě. Zapojily veškeré policejní složky,“ řekl Tomáš Lerch. Vyslán byl i pátrací vrtulník.

Útvar rychlého nasazení provedl také prohlídku úřadu práce. „Nebyla zjištěna přítomnost ničeho, co by mohlo ohrožovat bezpečnost dalších lidí. Zároveň nebyla zjištěna žádná další újma na zdraví. Spousta lidí, která byla události přítomna, ale minimálně utrpěla šok z jednání pachatele,“ uvedl šéf pražské policie.

Lerch poděkoval médiím a veřejnosti za spolupráci. „Média informace o pátrání okamžitě předala veřejnosti. To mělo za následek i to, že se do tohoto pátrání poměrně aktivně veřejnost zapojila. Obdrželi jsme obrovské množství poznatků k pohybu podezřelé osoby. Všechny jsme je důsledně prověřovaly. To vedlo k poměrně rychlému zadržení podezřelého,“ řekl.

Muž byl nakonec zadržen těsně před 15.00 v Palackého ulici v Praze. „Při zadržení nedošlo k žádné újmě na zdraví. Potvrdilo se, že osoba u sebe má střelnou zbraň. Ta byla držena nelegálně,“ uvedl Lerch.

Šéf pražské policie také uvedl, že v tuto chvíli je na hodnocení motivů příliš brzy. „Motiv činu, případně předešlých činů budeme zjišťovat. Ty úkony právě v tuto chvíli probíhají. Zahájili jsme úkony pro trestný čin vražda, podezřelému by mohla hrozit trestní sazba až 20 let. Nicméně probíhá i komunikace se státním zastupitelstvím, právní kvalifikace se teprve upřesňuje,“ vysvětlil.