Pozůstalí po obětech střelby v Ostravě dostanou sto tisíc i od kraje. Nemocnice otevřela ordinaci a čekárnu

Fakultní nemocnice Ostrava ve čtvrtek otevřela ordinaci a čekárnu traumatologické ambulance v budově polikliniky, kde útočník v úterý zastřelil šest lidí a tři další zranil. Stav nejvážněji zraněné ženy je stále kritický. Další dva zranění muži jsou mimo ohrožení života, jak sdělila mluvčí nemocnice Petra Petlachová. Moravskoslezští zastupitelé také schválili finanční dar pro pozůstalé po obětech a zraněné. Ostrava 9:39 12. 12. 2019 (Aktualizováno: 10:06 12. 12. 2019)

Střelbu a krveprolití v čekárně traumatologické ambulance nic nepřipomíná. „Kondolenční knihu máme dole u vstupu. Před budovou polikliniky jsou pietní místa, kam lidé přicházejí zapalovat svíčky,“ mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

V péči lékařů zůstávají tři zranění pacienti. Dva muži jsou mimo ohrožení života. V kritickém stavu zůstává žena, kterou útočník střelil do hlavy. Ve středu nemocnice oznámila, že se její zdravotní stav zhoršil. „Na této zhoršené úrovni zůstává,“ doplnila mluvčí.

Finanční dary pro pozůstalé

Pozůstalí po obětech dostanou od Moravskoslezského kraje 100 tisíc korun. Zranění částku 50 tisíc korun. Návrh schválili ve čtvrtek zastupitelé, kteří minutou ticha uctili památku šesti obětí.

Ostravská sbírka Fakultní nemocnice Ostrava proto vyhlásila veřejnou sbírku a zřídila transparentní bankovní účet číslo 73030761/0710. Dárci mohou na tento sbírkový účet přispívat do 31. 3. 2020.

Už ve středu schválili stejnou finanční podporu ostravští zastupitelé, když se rozhodli přispět pozůstalým po šesti obětech 100 tisíc korun a zraněným 50 tisíc korun. Také oni uctili památku obětí minutou ticha.

Pomoc rodinám by měla poskytnout také vláda, rodiny obětí by tak měly dostat celkem 300 tisíc korun. Ve středu také bylo zveřejněno také číslo transparentního účtu, na který mohou lidé zasílat své finanční příspěvky. Mezi oběťmi jsou pak dva pracovníci vězeňské služby, která proto vyhlásí veřejnou sbírku.

Uctění památky

Tragickou událost si lidé připomínají zapalováním svíček u nemocnice. Kvůli pietě byl také ve středu upraven program vánočních trhů, kde lidí drželi minutu ticha.

Zároveň se přímo v nemocnici uskutečnila ve středu mše. Pomocný biskup Ostravsko-opavské diecéze Martin David připomněl i tři zraněné.

„Když jsme před časem plánovali tuto tradiční adventní bohoslužbu, nevěděli jsme, do jakých rozměrů naroste. Že z ní bude zádušní mše svatá za všechny oběti tragického útoku,“ řekl.

Tragédie podle něj zasáhla do života všech. „Zasáhla do chodu nemocnice, do života rodin obětí, do života tohoto města i celé naší země,“ řekl.

Střelba v ostravské nemocnici

Střelec zahájil palbu bez varování na poliklinice nemocnice v čekárně traumatologické ambulance v úterý po sedmé hodině ranní. Střílel čekající pacienty z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku.

Zasáhl celkem devět lidí, šest jich zemřelo, tři jsou zranění. Mezi oběťmi jsou dva příslušníci vězeňské služby, kdy jedním z nich byl otec, který chránil svou nezletilou dceru, jež střelbu přežila. Obětí byl také bývalý příslušník vězeňské služby.

Z místa činu střelec následně utekl a navštívil matku, které se svěřil a oznámil jí, že se zabije. Policie po něm během dne vyhlásila pátrání, které bylo úspěšné. Ještě před zásahem policie se ale muž střelil v Děhylově na Opavsku do hlavy. A svým zraněním po půlhodinové resuscitaci podlehl.

Pachatel střílel z české pistole ráže devět milimetrů. Podle policie neměl legálně drženou zbraň a měl trestní minulost, konkrétně tři záznamy za násilnou a drobnou majetkovou trestní činnost. U násilné činnosti šlo o drobnou potyčku. Oficiální motiv jeho činu zatím policie nezveřejnila.

Střelba v ostravské nemocnici je druhá nejtragičtější v historii Česka. V únoru 2015 zastřelil muž v restauraci v Uherském Brodě osm lidí a pak sebe.