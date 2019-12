Nelegální zbraň lze na internetu sehnat do pár dnů, upozorňuje bezpečnostní analytik David Rožek

V souvislosti s tragédií v ostravské nemocnici se rozběhla diskuse o bezpečnostních opatřeních takzvaných měkkých cílů, a také o střelných zbraních. Podle bezpečnostního analytika Davida Rožka by nemocnice mohly zvýšit bezpečnost softwarem v kamerách, držet nelegální zbraň pak usnadňuje kybernetický prostor. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:11 10. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

U pražských nemocnic hlídají policisté vybavení balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. Je takový krok efektivní? Podle Rožka jde především o preventivní působení na každého, kdo by se třeba impulzivně rozhodl trestný čin spáchat. „Ale pokud to ten člověk plánuje, tak to samozřejmě taková hlídka nevyřeší,“ vysvětluje.

Nicméně bezpečnostní opatření v nemocnicích a zdravotnických zařízeních by se podle něj měla posílit, nikoliv ale cestou rámů a rentgenů jako na letištích.

„Zlepšit bezpečnostní opatření třeba analytickým softwarem na kamery, zlepšit přítomnost bezpečnostních pracovníků a jejich výcviku, zlepšit dispozici budovy, aby pachateli ztížil takový útok,“ vyjmenovává možnosti s tím, že právě to jsou soubory opatření, která mohou zvyšovat efekt bezpečnosti.

V pátrání po pachateli sehrál velkou roli právě kamerový systém ostravské nemocnice, který policie vyhodnotila. „Po dnešním incidentu vzroste aktivní participace provozovatelů měkkých cílů na to, aby kamerový systém rozšiřovali, zlepšovali a dávali do něj analytický software,“ říká s tím, že právě takový systém umí záběry dobře vyhodnotit.

Více zbraní neznamená více bezpečí

Plyne z události v Ostravě to, že by bylo dobré, aby více lidí mělo zbraně a výcvik a tím pádem by v čekárně mohl někdo se zbraní zakročit? Podle Rožka více zbraní neznamená více bezpečí.

„Použití zbraně v hustě obydlených místech, v nemocnici, na festivalu a podobně je problematické i pro samotnou policii,“ argumentuje.

V případech, který se stal v Ostravě, se ale většinou objevují nelegální zbraně. Jak je snadné je v Česku získat? „Dneska tomu napomáhá kybernetické prostředí, kde není problém se anonymně kontaktovat s budoucím prodejcem,“ vysvětluje s tím, že pokud se někdo na internetu lehce snaží, tak do pár dní může mít nelegální zbraň.

Dohled nad kybernetickým prostorem

Monitoring kybernetického prostředí přitom není možné udělat stoprocentně, policie monitoruje spíše to, co sami uživatelé nahlásí jako problematické. „Aktivní vyhledávání samozřejmě probíhá, ale nemůžou postihnout zdaleka všechny pachatele,“ dodává.

Ačkoliv má policie na svém kontě řadu úspěchů v boji proti organizovanému zločinu a obchodu s nelegálními zbraněmi, je to stále ryba v moři. „Bylo by potřeba řešit to více systematicky a zvýšit dohled nad kybernetický prostor, protože ten to opravdu usnadňuje,“ říká.