Ministr Bek: Jsem v kontaktu s rektory i policií. Bezpečností opatření budeme řešit společně

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) je po čtvrteční střelbě na filozofické fakultě v kontaktu s rektory českých vysokých škol. „Požádáme i další univerzity, abychom společně hledali cestu k nastavení dlouhodobějších opatření, která by měla zvýšit bezpečnost na našich univerzitách," řekl ve vysílání Radiožurnálu. „Rozhodnutí o tom, co se stane na jednotlivých školách, bude rozhodnutí jejich rektorů a vedení. Jsme připraveni v tom pomoci," dodal. Rozhovor Praha 9:48 22. prosince 2023

Chystáte ze strany ministerstva pomoc akademikům a přednášejícím na filozofické fakultě?

Včera večer (ve čtvrtek) před jednáním vlády jsem se účastnil jednání krizového štábu na Univerzitě Karlově a dohodli jsme se s paní rektorkou Králíčkovou na úzké koordinaci mezi ministerstvem a univerzitou a dalšími univerzitami. Paní rektorka je současně předsedkyní České konference rektorů.

V devět hodin začne porada vedení ministerstva školství a současně bude jednat také vedení Univerzity Karlovy. Dohodli jsme se, že požádáme i další univerzity, abychom společně hledali cestu k nastavení dlouhodobějších opatření, která by měla zvýšit bezpečnost na našich univerzitách.

Nechci předjímat výsledky jednání, ale toto je role ministerstva v tomto těžkém období. Rozhodnutí o tom, co se stane na jednotlivých školách, bude rozhodnutí jejich rektorů a vedení. Jsme připraveni v tom pomoci. Kdyby bylo potřeba cokoliv, co by přesahovalo možnosti univerzity, vedení nám dá neprodleně vědět.

Některé vysoké školy už zahájily kontrolu bezpečnosti budov. Říkáte, že to zůstane v jejich autonomii. Bude k tomu ministerstvo vydávat nějaký metodický pokyn, nebo budete čekat, jak bude situace vypadat?

Ministerstvo vůči vysokým školám metodické pokyny běžně nepřijímá. Máme cestu změny zákona nebo můžeme přijímat třeba vládní nařízení vůči vysokým školám, ale musí mít oporu v zákoně. Musím říct, že náš vysokoškolský zákon zatím otázky bezpečnosti prakticky neřeší. To je téma k diskusi s rektory, zda je potřeba ještě nějaké další zmocnění. Teď je nejdůležitější spolupráce s policií. My jsme se dohodli s panem policejním prezidentem, že nám dá k dispozici své experty, se kterými budeme úzce spolupracovat.

Máte představu, jak budou vypadat příští dny na filozofické fakultě?

Budova zůstane ještě nějakou dobu zavřená. Situace je tam samozřejmě nejsložitější z hlediska šoku, který utrpěli nejenom ti, kteří byli přímo účastníky hrůzné události, ale i ostatní, kteří tam studují či pracují. Rozběh lednového provozu bude určitě postupný.

Sám jsem na fakultě pracoval víc jak deset let ve čtvrtém patře, takže pro mě je to osobně ještě o to silnější, protože ty prostory byly součástí mého profesního života a spoustu lidí tam znám a jsou to moji přátelé.

Jak se školství připojí k sobotnímu státnímu smutku?

Ve čtvrtek jsme byli v kontaktu například s rektorem Masarykovy univerzity Barešem, který kontaktoval také brněnského biskupa. Mnoho z nás se asi sejde na mši, která se bude konat v sobotu odpoledne. Podobná akce se chystá i v Praze. Akademická obec se sejde na mnoha místech, aby si připomněla oběti.