Obnova budovy fakulty potrvá několik týdnů, výuku v ní od ledna nezahájíme, říká rektorka Králíčková

Univerzita Karlova po středeční střelbě na filozofické fakultě, která si vyžádala 14 obětí, svolala krizový štáb. Ten jednal o obnově výuky i výdeji osobních věcí studentů, které zůstaly v budově fakulty. Univerzita se zároveň snaží zkontaktovat pozůstalé rodiny studentů a studentek. „Moc prosím rodiny, aby se ozvaly na můj e-mail. Rádi bychom s nimi zahájili kontakt,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál rektorka univerzity Milena Králíčková. Rozhovor Praha 13:46 23. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milena Králíčková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na internetu jste zveřejnili, že si mohou studenti vyzvedávat své osobní věci. Můžete říct kde, v kolik hodin a jak to bude probíhat?

Kompletní informace jsou na webech Univerzity Karlovy. Bude to na právnické fakultě, takže pozor, není to na filozofické fakultě, ale věci jsou převezeny na právnickou fakultu. Hned v prostoru za vchodem budeme mít dobrovolníky, kolegy a kolegyně, kteří se tam budou snažit vydávat až do večerních hodin.

ONLINE: Česko drželo minutu ticha. Uctilo 17 obětí střelce z filozofické fakulty a Klánovického lesa Číst článek

Prosíme všechny, pokud by to bylo možné, čím dřív přijdou, tím lépe, ať to zvládneme. Vydávat bychom měli do osmé hodiny večerní, pro jistotu se ale podívejte na informace na webech.

Co případně mimopražští studenti?

Mimopražští studenti, kteří už odjeli domů, budou mít samozřejmě příležitost si to vyzvednout později. Plánujeme, že po svátcích budeme pokračovat. Informace budeme zpřesňovat a dáváme je na weby i sociální sítě Univerzity Karlovy a filozofické fakulty. Pokud jsem dobře informovaná paní děkankou i tajemnicí filozofické fakulty, tak posílají informace i e-maily směrem k akademické obci fakulty.

Zasedat by měl znovu krizový štáb. V kolik hodin to bude a co tam budete řešit?

Ráno jsme zasedali v osm hodin, právě abychom dopřesnili pokyny pro dnešní výdej. Dál budeme zasedat ve dvě hodiny, kdy bychom se chtěli domluvit, jaké budou následné kroky mezi svátky.

Předpokládáme 27. prosince pracovní setkání orientované na to, abychom se postupně, pomalými krůčky, snažili život na filozofické fakultě připravovat aspoň v akademických povinnostech na začátek příštího roku.

Krizová pomoc Policie zřídila krizovou linku pro veřejnost, která funguje na čísle 974 823 158.

Linka bezpečí 116 111

Linka první psychické pomoci 116 123

Krizová linka Systému psychosociální intervenční služby pro blízké a pozůstalé 227 580 697

Krizové linky InIUSTITIA 773 177 636 pro česky mluvící a 773 177 844 pro anglicky mluvící

Krizová linka ŽIVOT 90 800 157 157

Univerzita Karlova pro studenty i akademiky univerzity spustila krizový chat.

Spojení s rodinami obětí

Už jste se shodli na tom, jestli budete zveřejňovat jména obětí a případně jak?

Jména obětí nebudeme zveřejňovat do doby, než budeme mít souhlas od všech rodin. Chtěla bych tímto požádat všechny rodiny, které se nám dosud nepodařilo kontaktovat, jestli by se nám ozvaly. Pro nás je to velmi smutná záležitost v tom, že už teď víme od policie jména studentů a studentek, ale bohužel nemáme u všech kontakty na rodinné příslušníky. V některých případech ano, ale v některých ne.

Velmi rádi bychom rodiny zemřelých studentů a studentek zkontaktovali, zatím se nám to bohužel nedaří. Policie nám nemůže dát kontakty na rodiče, což chápu. Moc ale rodiny prosím, pokud by se ozvaly na můj e-mail rektorka@cuni.cz. Velmi rádi bychom s nimi zahájili kontakt.

Už jste se byla podívat v prostorách fakulty? A bude univerzita schopna obnovit od 2. ledna výuku?

Na filozofické fakultě určitě nebudeme schopni od začátku ledna obnovit výuku. Musím moc poděkovat všem děkanům a děkankám ze dvou blízkých fakult. Jak na právnické fakultě, tak v budově Hollaru na fakultě sociálních věd máme nabídku, aby se v lednu mohlo zkoušet, aby mohly probíhat zápočty. Obnova budovy na Palachově náměstí bude trvat několik týdnů.

Psycholog: Úzkost můžou mít i ti, co zprávy o střelbě jen sledují. Počet obětí útoku je vždy větší, než se zdá Číst článek

Univerzita i média vyzývají všechny, kterých se to dotklo, aby využili psychologickou pomoc a podporu. Máte už představu nebo víte, kolik lidí se obrátilo na univerzitu konkrétně, aby pomoci využilo?

Jsou to stovky lidí, protože v tu inkriminovanou dobu byly na fakultě opravdu stovky lidí. Byl takový ten předvánoční den, kdy spousta lidí přišla na katedry, ještě běžela výuka, zároveň už začaly zápočty. U desítek lidí se bude jednat o dlouhodobou pomoc, protože byli v přímém kontaktu s tím strašným násilím.

Na psychologickou pomoc nyní alokujeme vlastní zdroje univerzity, vlastní zdroje celé řady fakult, obrací se na nás už i dobrovolné organizace, které nám nabízejí pomoc. Ještě jednou chci moc poděkovat všem, kteří nám pomáhají a přispívají na nadační fond, který také bude určitě věnován jak pomoci pozůstalým, tak pomoci zraněným, tak na psychologickou déletrvající pomoc.