Jeden z mužů podezřelých ze střelby v třinecké nemocnici je ve vazbě. Personálu vyhrožoval zbraní

Kvůli středeční střelbě v krajské nemocnici v Třinci na Frýdecko-Místecku skončil mladší ze dvou obviněných ve vazbě. ČTK to v pátek řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Policie v souvislosti s incidentem obvinila dva muže ve věku 44 a 46 let. Mladšímu z nich hrozí za vydírání a výtržnictví až osm let vězení a je stíhán vazebně.

