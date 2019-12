220 minut ostravské tragédie. Co se dělo v době mezi první a poslední vystřelenou kulkou?

Mezi první střelbou a konečným výstřelem uběhly pouhé tři hodiny. První zazněl okolo 7.00 v ostravské nemocnici. Útočník zavraždil šest lidí, další dva těžce zranil. Poslední kulkou si vzal život samotný pachatel. Policie vypátrala, že druhou nejtragičtější střelbou v Česku má na svědomí stavební dělník Ctirad V. Není jasné, proč se k činu rozhodl, podle blízkých ale trpěl utkvělou představou, že je nemocný a nikdo mu nechce pomoct. Ostrava 20:31 10. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít p201912100415201_191210-130408_ada.jpeg | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Kolem sedmé hodiny ranní se z ostravské fakultní nemocnice ozývá střelba. Dvaačtyřicetiletý muž v čekárně zastřelil čtyři lidi a další tři další postřelil. V 7.19 dostává policie oznámení a na místo vyjíždí první hlídka. Dojede přesně pět minut poté, co na centrále dostali avízo. Jen těsně se míjí s pachatelem, který uniká jedním z východů, nasedá do auta a ujíždí.

Ani ne hodinu na to, se na veřejnost dostává první informace. „Ve Fakultní nemocnici v Ostravě se střílelo. Policisté v tuto chvíli v nemocnici zasahují, bližší informace zatím nejsou k dispozici,“ napsala na twitter Česká televize - Události Ostrava. O pár desítek minut později potvrzuje první zprávy i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Střelba má několik obětí,“ dodává. Přesná čísla v 8:46 uveřejní policie.

V jedné z čekáren traumatologického oddělení přišli o život nejméně čtyři lidé, další dva bojují o život. Ve stejnou chvíli, kdy je lékaři operují, policie zveřejňuje několik informací o podezřelém. Pátrá po muži, který měří 180 centimetrů a má na sobě červenou bundu a vzápětí dává na sociální sítě i jeho fotografii.

Během několika desítek minut se na internetu začínají objevovat informace, že jde o muže z Technické univerzity v Ostravě. A poznává ho i šéf katedry geoinformatiky Michal Kačmařík. „Je to náš student, nikoli zaměstnanec. Mám informaci od kolegy, který je ve styku s policií, že to nebyl on.“ A podrobnosti k fotografii přidává i policie: „Jedná se o důležitého svědka události, ale v tuto chvíli pracujeme s jinou verzí a pátráme po jiné osobě.“

Pachatel ujíždí na Opavu

Mezitím, co stovky policistů pátrají po muži v červené bundě, se na místo vydávají politické špičky. Na cestě do Ostravy je ministr Hamáček i náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Odlet do Estonska se rozhodl zrušit i premiér Andrej Babiš (ANO).

Po desáté hodině policie zveřejňuje, že pátrá po dalším muži v červené vestě, kterého identifikovali podle kamerových záznamů z nemocnice. Muž momentálně ujíždí v šedém Renaultu. „Pachatel je nebezpečný, pravděpodobně ozbrojen,“ uvádí a společně s detaily zveřejňuje i fotku dvaačtyřicetiletého muže. A koho jde, o chvíli později zjistí investigativní tým Radiožurnálu.

Podezřelý ze střelby v Ostravě. | Zdroj: Policie České republiky

Ctirad V. pracoval jako stavební technik v Opavě. Jeho nadřízený říká, že poslední měsíce nechodil do zaměstnání, byl na nemocenské. „Vzal si do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit,“ říká jeho nadřízený.

Stovky policistů prověřují mnohá oznámení o střelci. S pátráním po Ctiradovi V. pomáhá podle premiéra i jeho matka. Babiš dokonce později uvádí, že střelec u ní byl, oznámil ji, že zastřelil několik lidí a že sám sebe hodlá zabít. Krajský policejní šéf ale pouze potvrdil, že pachatel s rodinou komunikoval, slova předsedy vlády potvrdit nechtěl.

Poslední kulka

Nakonec se jim tři hodiny po střelbě daří najít auto možného pachatele v opavském Děhylově. V momentě, kdy se Ctiradovi V. nad hlavou objeví monitorovací vrtulník, střelí se do hlavy.

Odtahová služba odváží v Děhylově na Opavsku automobil, ve kterém se zastřelil dvaačtyřicetiletý pachatel střelby v ostravské fakultní nemocnici | Foto: Pryček Vladimír | Zdroj: ČTK

Při příjezdu policie ještě muž jeví známky života. Nakonec ale při převozu do nemocnice po asi půl hodinové resuscitaci umírá.

Proč se Ctirad V. rozhodl, že připraví o život šest lidí v čekárně ostravské nemocnice, není v úterý večer jasné. Policie sice uvádí, že má představu o motivu, ale další informace odmítá sdělit. Nepotvrdila ani, jestli jeho motivem mohla být frustrace z domnělých nemocí, o které mluvil jeho šéf. „Docházel všude. Poslední měsíc nechodil do práce, měl volno, před 14 dny přišel s tím, že je na nemocenské.“

Střelba v ostravské nemocnici

7:19 Policie přijímá oznámení o střelbě ve Fakultní nemocnici v Ostravě.

7:24 První policejní hlídka přijíždí na místo. Mezitím pachatel uniká z nemocnice, nasedá do auta a odjíždí.

8:02 Na veřejnost se dostávají první informace o útoku. „Ve Fakultní nemocnici v Ostravě se střílelo. Policisté v tuto chvíli v nemocnici zasahují, bližší informace zatím nejsou k dispozici,“ napsala na twitter Česká televize - Události Ostrava. Zaměstnanci čekají před nemocnicí na povolení vrátit se zpět | Zdroj: ČTK, Autoři: Jaroslav Ožana

8:38 Ministr vnitra Jan Hamáček potvrdil, že se v nemocnici střílelo a že na místě zasahují policisté. „Střelba má několik obětí, došlo tam i ke zranění. Zasahuje letecká záchranná služba. Přesná čísla říct nemohu,“ uvedl.

8:47 Policie píše na svůj twitterový účet, že jsou na místě čtyři mrtví a dva těžce zranění. Veřejnost má zatím pouze kusé informace.

8:56 Do médií se dostává první popis podezřelého. Policie pátrá po muži v červené bundě, který měří asi 180 centimetrů.

9:03 Náměstek ministra zdravotnictví Zdeněk Prymula odlétá na místo neštěstí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch je totiž momentálně v zahraničí.

9:07 Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) potvrzuje, že mrtvých je šest.

9:13 Policie posiluje dohled nad vybranými měkkými cíli po celé České republice. Později odborníci dodávají, že jde o školy, nemocnice, letiště a podobná místa.

9:17 Policie zveřejňuje na twitteru fotografii krátkovlasého muže v červené bundě. „Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém,“ píší policisté. Podezřelý ze střelby v Ostravě | Zdroj: Policie ČR

9:24 Svůj program ruší i premiér Andrej Babiš (ANO). Místo plánované cesty do Estonska předseda vlády oznamuje, že vyráží na místo činu. Babiš upřesňuje, že střelec útočil zblízka na hlavu a krk.

9:40 Prezident republiky Miloš Zeman vyjadřuje hlubokou soustrast pozůstalým a děkuje všem zasahujícím složkám.

9:44 Policie doplňuje podrobnosti k fotografii muže. „Jedná se o důležitého svědka události, ale v tuto chvíli pracujeme s jinou verzí a pátráme po jiné osobě,“ píše na twitter.

9:55 Vojtěch oznamuje, že svolává krizový štáb. „Jsem v kontaktu s ředitelem nemocnice a situaci na dálku sleduji,“ dodává.

10:05 Nad Ostravou pátrají po pachateli dva monitorovací vrtulníky. Policie zveřejňuje, že zná jméno, popis auta a registrační značku podezřelého.

10:05 Ředitel krajské policie Tomáš Kužel potvrzuje, že muž střílel z krátké ruční zbraně.

10:32 Ředitel nemocnice Jiří Havrlant upřesňuje informace o obětech. „Při útoku zemřelo pět lidí, šestý zemřel při operaci na operačním sále. Sedmý je po operaci ve vážném stavu. A ještě operujeme osmého člověka,“ upřesňuje.

10:39 Investigativním reportérům Radiožurnálu se podařila zjistit totožnost podezřelého. Na sociálních sítích i v médiích se začíná šířit fotografie Ctirada V., kterou zveřejnili policisté. Ten mezitím zasahujícím jednotkám stále utíká.

10:41 Policie uvádí, že se jí u obce Děhylov na Opavsku podařilo vypátrat auto podezřelého. Na místě létá i vrtulník. Ještě před tím, než stihnou policisté zasáhnout, se muž střílí do hlavy. Šéf krajské policie Tomáš Kužel později upřesňuje, že v tuto chvíli Ctirad V. se zasahujícími policisty ještě komunikoval.

10:50 Vondrák potvrzuje, že střelec byl při zásahu ještě na živu.

10:59 Při převozu do nemocnice pachatel umírá. Veřejnosti to oznamuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

11:12 Šéf policie ještě jednou upřesňuje informace o obětech. „Šest lidí je mrtvých. Dvě oběti jsou zraněny těžce a jeden lehce, ten je škrábnutý kulkou na krku,“ doplňuje Kužel.

11:18 Policie uvádí, že muž střílel z české zbraně ráže devět milimetrů. Zbraň držel nelegálně.

11:49 Ministr Hamáček i policejní prezident Jan Švejnar děkují zasahujícím policistům za práci.

12:05 Ředitel krajské policie Kužel při tiskovém briefingu před nemocnicí uvádí, že Ctirad V. měl několik záznamů v trestním rejstříku. „Měl tři záznamy, násilné nebo drobné majetkové trestné činy,“ dodává.

12:09 Premiér Babiš před odletem do Ostravy na tiskové konferenci říká veřejnosti, že během pátrání po muži spolupracovala s policisty i jeho matka. Před nemocnicí v Ostravě, kde útočník v úterý ráno zabil šest lidí, se začínají objevovat svíčky | Zdroj: ČTK, Autoři: Jaroslav Ožana