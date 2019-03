Střelbu na Vinohradech nic nenaznačovalo. ‚Byl to malý dámský revolver,‘ popsal přednosta hematologie

Čtyřiasedmdesátiletý muž střílel v pátek pozdě večer ve vinohradské nemocnici malým dámským revolverem. Uvedl to pro MF Dnes přednosta hematologické kliniky Tomáš Kozák. Podle něj také nic nenasvědčovalo tomu, že by pacient měl zaútočit na další dva muže, kteří s ním leželi na pokoji. Oba střelil do hlavy, jeden z nich zranění podlehl. Střelce odzbrojily statečné zdravotní sestry. Muž skončil ve vazbě. Praha 13:32 11. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Naštěstí se střelec nijak nebránil. Sestry ihned přivolaly policii a také kolegy z anesteziologického a resuscitačního oddělení,“ popsal pro MF Dnes událost z páteční noci přednosta hematologické kliniky Tomáš Kozák.

Zbraní byl podle něj malý dámský revolver. „Ten muž byl legální držitel zbraní. Doma jich měl několik, bohužel si jednu z nich vzal do nemocnice,“ dodal.

Náznaky před střelbou?

Agentura ČTK s odkazem na nejmenovaný zdroj uvedla, že muž dva spolupacienty, kteří mu vadili, střelil do hlavy. Informaci ale už v pátek nepotvrdil mluvčí policistů Jan Daněk.

Kozák to ale odmítl. „Žádné náznaky toho, že by mohl něco takového udělat, jsme u něj nepozorovali. Byl to pacient, který celý ten uplynulý den proležel, takže není jasné, jak je možné, že byl schopen něčeho takového,“ řekl pro Mf Dnes.

Policisté 74letého muže po incidentu ihned zadrželi. Obviněný podle nich odmítl vypovídat a soud ho později poslal do vazby. První z postřelených incident přežil, druhý na následky svých zranění zemřel. Tento 65letý pacient se v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady léčil s onkologickým onemocněním.

„Když už to vypadalo, že tu nemoc překonal, že onkologická léčba byla úspěšná, tak byl zavražděn. Zemřel člověk, který se léčil v nemocnici, a ve snu by nikoho nenapadlo, že ho tam někdo zavraždí,“ citovala Česká televize syna zastřeleného.

„Chápu, že to jsou promile případů, ale před takovouto věcí se nemůžou zavírat oči. Systém musí být nastavený tak, aby se to nikdy nemohlo opakovat,“ dodal.

Ředitel nemocnice Robert Grill Radiožurnálu řekl, že za poslední desítky let jde o první případ střelby v nemocnici Královské Vinohrady. A zvýšit bezpečností opatření podle něj nelze.

„Nemocnice musí být 24 hodin denně a 365 dní přístupná komukoli, kdo může být potenciálním pacientem. Zatím nejsou bezpečnostní opatření rozvinuta tak, abychom uměli eliminovat třeba vnos zbraní nebo výbušnin,“ upozornil.

„Areál tak velké nemocnice pavilonového typu, jako jsou Vinohrady, nelze úplně bezpečně utěsnit,“ dodal Grill.

Statečnost sester

Páteční událost komentoval na twitteru také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Noční událost ve vinohradské nemocnici mě velice mrzí. Děkuji sestrám za jejich pohotovou reakci a neskutečný projev statečnosti. Smekám před vámi!“ uvedl.

A Kozák k tomu dodal: „Byla to reflexní reakce, která vedla k úspěchu. Nicméně bylo to obrovské riziko, protože střelec mohl obrátit tu zbraň i proti nim. Naštěstí to byl asi pro pachatele takový moment překvapení, kdy na něj sestra ve vteřině skočila a zbraň mu vzala.“

Podle studie Jaroslava Pekary ze vzdělávacího centra Aesculap Akademie čelilo útoku pacientů nebo jejich doprovodu devět z deseti dotazovaných zdravotníků. Ve svých školeních pak podle Mf Dnes doporučuje, aby v případě nebezpečné fyzické agrese, zdravotníci mysleli především na své bezpečí a raději utekli.

Vážné napadení je výjimečné

Případy vážného napadení ostatních pacientů nebo personálu nemocnic jsou nicméně v Česku spíše ojedinělé, měly už ale i tragické následky.

V lednu 2010 dokonce šestatřicetiletý muž, hospitalizovaný na psychiatrické klinice v Praze na Karlově kvůli maniodepresivnímu stavu, zkopal a usmrtil jiného pacienta. Soud mu později nařídil ochrannou ústavní léčbu.

Úmrtím, v tomto případě útočníka, skončil v listopadu 2015 také případ, kdy ve Fakultní nemocnici v Olomouci psychicky nemocný muž surově napadl sanitáře. Zemřel poté, co jej zpacifikovali policisté s použitím paralyzéru.

České nemocnice v minulosti zažily také případy střelby, vesměs ovšem bez vážnějších následků. V září 2005 agresivní muž zaútočil v táborské nemocnici na přivolané policisty. Z opasku jednomu vytrhl služební zbraň a šestkrát z ní vystřelil. Nikdo nebyl zraněn.

Bez zranění skončily i dva další případy z roku 2014, ve kterých hrála roli střelná zbraň. Nejprve v červnu střílel pacient ostravské fakultní nemocnice, který zbraň sebral pracovníkovi ochranky, podruhé pak v září jen vyhrožoval se zbraní v ruce opilý muž v pražské střešovické nemocnici.