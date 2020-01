Nový nakladač a obnova prasečích farem. Agrofert dostal 51 milionů z dosud blokovaných dotací

Státní zemědělský intervenční fond proplatil firmám z holdingu Agrofert 51 milionů korun, které dosud zadržoval kvůli auditnímu šetření Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Unijní dotace na nový nakladač a modernizaci farem pro prasata odblokoval poté, co změnil právní názor na tuzemskou legislativu. Do Bruselu pošle platby do konce týdne, jak zjistil iROZHLAS.cz. Zda se české kasy peníze vrátí, není teď jisté. Původní zpráva Praha 6:00 28. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemědělský fond uvolnil dotace ve výši 48 milionů korun na obnovu prasečích farem (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Ano, tyto projekty již byly proplaceny,“ reagovala mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Lenka Rezková na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda už poslali peníze pro podnik Kladrubská a velkochov vepřového dobytka Lipra Pork.

Šlo o původně blokované dotace, které firmy z holdingu Agrofert získaly po únoru 2017, tedy potom, co začal platit český zákon o střetu zájmů.

Zemědělský fond: Nemůžeme dál zadržovat dotace pro Agrofert, firmy z holdingu splnily všechny podmínky Číst článek

První zmíněná firma získala evropskou dotaci z Programu rozvoje venkova v únoru 2018, a to ve výši bezmála tří milionů korun. Půlku částky hradí český stát, půlku Evropská unie, jak vyplývá ze zveřejněné smlouvy. Kladrubská peníze použila na nákup nového nakladače a dalších technologií.

Podnik Lipra Pork pak peníze – celkem přes 48 milionů korun – dal na modernizaci chovů prasat v závodech v Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Mělníku či Semilech. Zemědělský fond firmě unijní podporu přiřkl v dubnu 2018. Podobně jako v případě Kladrubské se Brusel ohledně financování projektu dělí s Českem půl na půl.

Blokované platby

Platby se zemědělský fond nyní chystá předložit k takzvané certifikaci, tedy autorizaci Evropskou komisí. „Do Bruselu zašleme tyto projekty, tedy část spolufinancování ze strany Evropské unie, v rámci standardní kvartální žádosti o platbu do konce ledna,“ přiblížila pro iROZHLAS.cz mluvčí Rezková.

Tam ale může nastat zádrhel. Není totiž jisté, že Evropská komise peníze Česku proplatí. Nadále totiž kvůli auditnímu šetření ohledně střetu zájmů zadržuje platby na čtyři projekty firem z holdingu Agrofert za celkem 56 milionů korun. „K žádnému posunu v dané věci ze strany Evropské komise nedošlo,“ řekla Rezková.

Střet zájmů Podle paragrafu 4c zákona o střetu zájmů firma, kterou vlastní alespoň ze čtvrtiny člen vlády, nesmí čerpat dotace nebo investiční pobídky. Zároveň se takový podnik nemůže účastnit veřejných zakázek, v opačném případě ho mají úřady ze soutěže vyřadit. Premiér Andrej Babiš (ANO) tento zákaz vyřešil v únoru 2017 tak, že holding Agrofert a SynBiol vložil do svěřenských fondů. Podle evropských auditorů to ale nestačí.

Evropská komise pozastavila loni v květnu dotace na celkem pět holdingových projektů. Posléze ale jeden z nich proplatila, jak iROZHLAS.cz upozornil už dříve. Systém evropských dotací funguje na předfinancování ze státních peněz, žádosti o proplacení se posléze předkládají do Bruselu.

Utajená analýza

Zemědělský fond dotace pro Agrofert kvůli šetření evropských auditorů už dříve pozastavil. Stopka se týkala unijní podpory, kterou získal po únoru 2017, kdy začal platit český zákon o střetu zájmů. Loni v listopadu ale fond oznámil, že na tuzemskou legislativu změnil právní názor. A dotace pro holding – alespoň tedy do srpna 2018, kdy začalo platit přísnější evropské nařízení – odblokoval.

Fond argumentoval tím, že poskytnout dotace při střetu zájmů zakazuje zákon o rozpočtových pravidlech. SZIF ale funguje podle vlastního zákona. „Nachází se v odlišném právním postavení než poskytovatelé dotací z kohezního fondu (například ministerstvo průmyslu a obchodu – pozn. red.), a tudíž není důvodné ani legální dále zadržovat dotace společnostem z koncernu Agrofert schválené v období od 9. 2. 2017 do 1. 8. 2018, u nichž splnily všechny podmínky,“ píše se v tiskové zprávě.

Server iROZHLAS.cz o právní analýzu, kterou se fond zaštiťuje, požádal loni v prosinci s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím. Jde totiž o klíčový dokument, který Agrofertu umožňuje – i přes probíhající auditní šetření – dál čerpat miliony korun z unijního i českého rozpočtu. Odpověď? Zamítnuto.

Podle fondu by poskytnutí dokumentu mohlo narušit nestranný průběh prověrky a ovlivnit její konečný výsledek. Argumentoval navíc tím, že v tomto případě nepřevažuje u zveřejnění veřejný zájem.

„V této fázi procesu kontroly nepřevažuje zájem na zveřejnění podkladových informací, vzhledem k tomu, že žadatelka nijak neozřejmila, k jakému účelu by tyto podkladové informace mohly sloužit bez uvedení vzájemných souvislostí a spojitostí,“ píše se v zamítavém stanovisku.

Analýzy nechce zveřejnit ani ministerstvo zemědělství v čele Miroslavem Tomanem (za ČSSD), ke kterému se redakce odvolala.

Odpověď ministerstva zemědělství na žádost o poskytnutí právních analýz ke střetu zájmů | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předběžnou verzi auditní zprávy, která se týká vyplácení zemědělských dotací, české úřady obdržely loni v červnu. Dokument tehdy konstatoval střet zájmů premiéra Andreje Babiše při čerpání evropské podpory skupinou Agrofert. Babiš i koncern jakékoli pochybení od začátku odmítají.

„Pokud jde o údajný střet zájmů, naše stanovisko je stále konzistentní – náš někdejší akcionář učinil vše, co po něm novelizovaný zákon o střetu zájmů požadoval. Náš přístup k dotacím je stále stejný. Naše společnosti postupují podle zákona a s péčí řádného hospodáře,“ uvedl na dotaz redakce mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

206 firem na blacklistu. Úředníci dostali návod, jak při rozdělování dotací předejít střetu zájmů Číst článek

Prověrka se okrajově týkala také ministra Tomana, v jeho případě ale střet zájmů kontroloři nepotvrdili.

Klíčová schůzka

V Bruselu teď kvůli auditnímu šetření probíhá bilaterální jednání se zástupci Evropské komise. Za českou stranu se mají účastnit lidé z ministerstva zemědělství, zemědělského fondu a také diplomaté ze Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii či zástupce z ministerstva financí.

Šéf zemědělství Toman však na schůzce, kde by Česko mohlo srazit případnou pokutu, chybí. „Ministři se standardně bilaterálních jednání členských států Evropské unie s Evropské komise k auditům neúčastní, a proto i v tomto případě jednání proběhne na pracovní úrovni,“ zdůvodnil pro iROZHLAS.cz už dříve mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Toman se přitom v pondělí, tedy den před klíčovým jednáním o zemědělských dotacích, účastnil evropské Rady pro zemědělství a rybolov. Ze zasedání ale odjel dříve, jak na twitteru upozornil bruselský zpravodaj Radiožurnálu.

Viktor Daněk

@victorius Miroslav Toman (za ČSSD) se z dnešní schůzky ministrů zemědělství v Bruselu rozhodl vrátit o několik hodin dříve. Nebude tudíž prostor pro novináře. Ptali bychom se pochopitelně na zítřejší jednání ČR s Evropskou komisí o zemědělském auditu, který se Tomana také týká. 5 44

Evropská komise podklady pro vzájemné jednání poslala tuzemským úřadům už koncem loňského roku, a to včetně pozvánky na schůzku. Obsahem byl podle ministerstva seznam otázek, o kterých se bude jednat.

Nejdříve po tomto setkání Evropská komise auditní zprávu dokončí. To ale může trvat měsíce. Brusel bude mít totiž podle mluvčí zemědělského fondu Rezkové po bilaterální schůzce 30 dní na to, aby poslal zápis z jednání. K tomu se budou moci české úřady opět vyjádřit, připomínky mohou uplatnit do 15 dní.

Až v tento moment začne plynout šestiměsíční lhůta na zaslání finální auditní zprávy. To znamená, že konečné výsledky prověrky by mohly být hotové na podzim. Pokud si ale Brusel vyžádá další podklady, lhůta začne běžet nanovo. Poté bude moci Česko ještě navíc požádat o smírčí řízení, případně se bránit u Evropského soudního dvora.