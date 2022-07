‚Doporučení byla plně a náležitě provedena.‘ Evropská komise uzavřela audit Babišova střetu zájmů

Po více než dvou letech je u konce i první část unijního auditu ke střetu zájmů bývalého premiéra a nynějšího šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Českým úřadům to napsali představitelé Evropské komise v dopise, který dorazil ve středu. Na tiskové konferenci to sdělil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátů. Audit kvůli porušování české i unijní legislativy ke střetu proběhl v Česku už na začátku roku 2019. Brusel/Praha 13:45 21. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš na předvolebním mítinku v Čelákovicích. | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

„Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo včera dopis od Evropské komise. V něm jsou české instituce informovány, že to auditní řízení ke střetu, který se týkal i bývalého premiéra Andreje Babiše, Evropská komise uzavřela,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Označil to za konec „ostudy, kterou způsobil jeden podle nenasytný oligarcha“.

Moderní farma a žaloba. Co víme o dotaci, kvůli níž Brusel pokutoval české úřady za Babišův střet Číst článek

Mezi Prahou a Bruselem probíhala kvůli auditu ke střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše čilá korespondence. Závěry auditu byly známé a konečné už na přelomu let 2019 a 2020. Babiš podle nich byl ve střetu zájmů a Agrofert čerpal během jeho vládního angažmá dotace neoprávněně - například 100 milionů na lepší toustový chléb Penam.

České úřady ale musely nadále informovat Evropskou komisi, jak zlepšují systém kontroly a jak plnily doporučení ze závěrečné zprávy k auditu. Celkem si tak Praha a Brusel i s tím aktuálním vyměnily sedm dopisů.

V tom z loňského listopadu Evropská komise požadovala například dokončit prověrku 11 projektů holdingu Agrofert nebo opravit českou evidenci skutečných majitelů, která podle ní nebyla v pořádku. České úřady na něj odpovídaly letos v březnu poté, co si vyjednaly měsíční odklad, a snažily se tehdy definitivně splnit všechny požadavky Bruselu. Což se jim nakonec podařilo.

Obsah dopisu

Dopis, ve kterém udělaly unijní politické špičky pomyslnou tečku za více jak tři roky dlouhé řízení, má redakce iROZHLAS.cz k dispozici.

„Vzhledem k tomu, že všechna doporučení k auditu číslo REGC414CZ0133 byla plně a náležitě provedena, považují útvary komise tento audit za uzavřený,“ píše v úplném závěru devítistránkového dokumentu Franck Sébert z Generálního ředitelství pro regionální politiku.

Ukázka z posledního dopisu k auditu ke střetu zájmů Andreje Babiše (ANO), v němž Brusel řízení uzavřel | Zdroj: iROZHLAS.cz

Unijní politické špičky v dopise napsaly, že je podle nich konečně správně a dostatečně kontrolovaný střet zájmů při rozdělování dotací v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který spravuje ministerstvo průmyslu. To bylo v minulosti v dopisech Bruselem opakovaně kritizováno.

„Útvary komise vítají potvrzení auditního orgánu (ten funguje v rámci ministerstva financí, zodpovídá se přímo Bruselu a měl za úkol přijatá opatření na resortu průmyslu kontrolovat, pozn. red)., že přijal odpovídající opatření ke zlepšení nastavení řízení a kontroly (…) s cílem zabránit poskytování dotací provozům a společnostem, na které se vztahuje zákaz stanovený v článku 4c zákona o střetu, včetně společnosti vlastněných nebo ovládaných prostřednictvím svěřenského fondu,“ napsal nyní Sébert v dopise.

Připojili také tabulku projektů dceřinek Agrofertu, které podle nich nemají na unijní finanční podporu nárok a varovali úředníky před tím, aby o jejich proplacení žádali: „Českým orgánům se připomíná, že pokud by české orgány zahrnuly výdaje týkající se těchto operací do žádosti o platbu, bylo by to považováno za nesprávné a útvary komise by přerušily nebo pozastavily související výdaje v žádosti o platbu.“

Národní plán obnovy

Aby mělo Česko audit uzavřený, bylo velmi důležité. A to především kvůli více než 180miliardovému balíku unijních peněz, které chtějí české firmy a úřady čerpat v rámci Národního plánu obnovy. Výplatu peněz Brusel podmínil právě tím, aby byl střet zájmů v Česku v pořádku.

A nejen to. Upravit Češi museli také už zmíněnou evidenci skutečných majitelů, jejíž správné nastavení bylo další podmínkou Evropské komise pro poskytnutí erárních peněz na pocovidovou obnovu ekonomiky.

Agrofert čerpal dotaci, dceřinka dodávala. Zemědělský audit vyměřil Česku pokutu nejen za střet zájmů Číst článek

Vedle toho probíhala také druhá část auditu, která se zabývala zemědělskými dotacemi. Na její závěry se čekalo až do letošního dubna a byly podle očekávání stejné jako v případě první části zabývající se investičními dotacemi.

O zhruba dva měsíce později pak unijní úřady vystavily Česku pokutu, proti které se můžou tuzemské úřady bránit už jedině žalobou proti Evropské komisi. Vystavením pokuty tak Brusel uzavřel i zemědělskou část auditu.

Babiš od počátku střet zájmů odmítal. Stejně tak Agrofert opakovaně uvedl, že postupoval vždy v souladu se zákonem.

ČASOVÁ OSA Únor 2017 – Andrej Babiš (ANO) coby tehdejší ministr financí vkládá holding Agrofert do svěřenských fondů

– Andrej Babiš (ANO) coby tehdejší ministr financí vkládá holding Agrofert do svěřenských fondů Květen 2017 – Andrej Babiš končí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) coby ministr financí

– Andrej Babiš končí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) coby ministr financí Září 2017 – Zákon o střetu zájmů začíná být účinný

– Zákon o střetu zájmů začíná být účinný Prosinec 2017 – Andrej Babiš se stává premiérem menšinové vlády s ČSSD

– Andrej Babiš se stává premiérem menšinové vlády s ČSSD Srpen 2018 – Začíná platit přísnější evropské nařízení o střetu zájmů

– Začíná platit přísnější evropské nařízení o střetu zájmů Listopad 2018 – Evropská komise se začíná z podnětu protikorupční organizace Transparency International zabývat možným střetem zájmů Babiše kvůli eurodotacím pro Agrofert

– Evropská komise se začíná z podnětu protikorupční organizace Transparency International zabývat možným střetem zájmů Babiše kvůli eurodotacím pro Agrofert Prosinec 2018 - Andrej Babiš píše tehdejšímu eurokomisaři pro rozpočet Güntheru Oettingerovi, že bude na vládě chodit při projednávání eurodotací z preventivních důvodů za dveře

- Andrej Babiš píše tehdejšímu eurokomisaři pro rozpočet Güntheru Oettingerovi, že bude na vládě chodit při projednávání eurodotací z preventivních důvodů za dveře Leden 2019 – V Česku probíhá auditní mise Evropské komise, která mimo jiné kontroluje dotace pro Agrofert

– V Česku probíhá auditní mise Evropské komise, která mimo jiné kontroluje dotace pro Agrofert Červen 2019 – Evropská komise posílá do Česka předběžnou auditní zprávu, ve které konstatuje střet zájmů

– Evropská komise posílá do Česka předběžnou auditní zprávu, ve které konstatuje střet zájmů Srpen 201 9 – Česko rozporuje předběžnou auditní zprávu

9 – Česko rozporuje předběžnou auditní zprávu Prosinec 2019 – Brusel posílá do Prahy konečné závěry prověrky, opět konstatoval střet zájmů

– Brusel posílá do Prahy konečné závěry prověrky, opět konstatoval střet zájmů Květen 2020 – Česko reaguje na finální závěry Evropské komise

– Česko reaguje na finální závěry Evropské komise Říjen 2020 – Brusel v reakci kritizuje, že Česko Babišův střet zájmů dostatečně neřeší

– Brusel v reakci kritizuje, že Česko Babišův střet zájmů dostatečně neřeší Prosinec 2020 - Do Česka dorazil překlad klíčového tzv. follow-up dopisu k auditu

- Do Česka dorazil překlad klíčového tzv. follow-up dopisu k auditu Březen 2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do Bruselu reakci na auditní zprávu Evropské komise a první dopis

- Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do Bruselu reakci na auditní zprávu Evropské komise a první dopis Červen 2021 - Brusel posílá do Čech druhý tzv. follow-up dopis, kritizuje především kontrolu střetu zájmů na ministerstvu průmyslu a obchodu

- Brusel posílá do Čech druhý tzv. follow-up dopis, kritizuje především kontrolu střetu zájmů na ministerstvu průmyslu a obchodu Srpen 2021 - Dva generální ředitelé Evropské komise posílají do Čech varování před možným přerušením platební lhůty, pokud se nezačne kontrolovat střet zájmů

- Dva generální ředitelé Evropské komise posílají do Čech varování před možným přerušením platební lhůty, pokud se nezačne kontrolovat střet zájmů Srpen/září 2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj žádá Brusel o dvouměsíční odklad pro odpověď na druhý dopis k auditu ke střetu zájmů

- Ministerstvo pro místní rozvoj žádá Brusel o dvouměsíční odklad pro odpověď na druhý dopis k auditu ke střetu zájmů Září 2021 - Evropská komise žádost o odklad odmítá, českým úřadům stanovuje pro informace o zlepšení kontroly šibeniční termín 22. září

- Evropská komise žádost o odklad odmítá, českým úřadům stanovuje pro informace o zlepšení kontroly šibeniční termín 22. září Září 2021 - Česko v termínu odpovídá na druhý dopis ke střetu zájmů

- Česko v termínu odpovídá na druhý dopis ke střetu zájmů Listopad 2021 - Brusel posílá do Čech třetí tzv. follow-up dopis k auditu ke střetu zájmů

- Brusel posílá do Čech třetí tzv. follow-up dopis k auditu ke střetu zájmů Únor 2022 - Češi mají odpovědět na poslední dopis k auditu, u Evropské komise si ale místo toho vyjednávají měsíční odklad

- Češi mají odpovědět na poslední dopis k auditu, u Evropské komise si ale místo toho vyjednávají měsíční odklad Březen 2022 - české úřady odeslaly do Bruselu odpověď na třetí tzv. follow-up dopis k auditu ke střet zájmů

- české úřady odeslaly do Bruselu odpověď na třetí tzv. follow-up dopis k auditu ke střet zájmů Červenec 2022 - do Česka dorazil poslední dopis z Bruselu, komise v něm audit ke střetu zájmů uzavírá