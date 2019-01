Babiš zrušil prestižní výstup v Bruselu. ‚Většina lidí tam dělá kampaň,‘ řekl s odkazem na řešení střetu zájmů

Na plénu Evropského parlamentu vystoupí ve čtvrtek finský premiér Juha Sipilä. Představí tam svoji vizi budoucí Evropské unie v rámci série prestižních debat. Stejnou příležitost dostal i premiér Andrej Babiš (ANO). Ale nevyužil ji. Výstup, který byl naplánovaný na polovinu ledna, zrušil. „Většina těch lidí tam dělá kampaň,“ uvedl pro Radiožurnál s odkazem na svůj možný střet zájmů, který se od podzimu loňského roku v Bruselu řeší. Doporučujeme Praha 6:00 31. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vystoupení v rámci debat o budoucnosti unie jsou považovány za velmi prestižní. Možnost mluvit před europoslanci využila německá kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Emmanuel Macron, premiéři Polska, Chorvatska, Estonska i dalších unijních zemí. Ve čtvrtek svoji vizi představí v Bruselu předseda finské vlády Sipilä. Italského a slovenského premiéra to čeká v následujících týdnech.

Babiš měl před europoslance předstoupit 16. ledna. „Vystoupení Andreje Babiše se už plánovalo, bralo se to jako hotová věc, že přijede," uvedl pro Radiožurnál místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (zvolený za ANO, dnes nezávislý). „Nakonec ale ​prostřednictvím velvyslanectví přišla odpověď, že premiér nepřijede. Ani po komunikaci s předsedou EP Tajanim mi důvod není známý,“ dodal.

Místo toho Babiš odjel na pracovní cestu do Asie a na plénu v jeho termínu nakonec hovořil španělský premiér Pedro Sánchez. Pracovní cesta je také oficiální důvod zrušení, který serveru iROZHLAS.cz uvedla mluvčí vlády Vanesa Šandová. „Původní termín byl zrušen z důvodu pracovní cesty předsedy vlády do Asie. Nový prozatím nebyl stanoven,“ napsala v emailu.

Sám Babiš ale pro Radiožurnál řekl, že současným europoslancům už nemá co říci. „Parlament de facto končí koncem března a nevím, co bych si tam s nimi povídal. Já si počkám na nový parlament a potom tam rád půjdu,“ uvedl.

Dělají kampaň

Vystoupení na plénu nebývají pro představitele států vždy příjemnou záležitostí. Europoslanci je totiž využívají k jejich kritice. Loni například mimo cyklus debat o budoucnosti EU ve Štrasburku mluvil na plénu i maďarský premiér Viktor Orbán, který musel odmítat kritické výtky týkající se porušování demokracie a unijních hodnot v Maďarsku. Na Merkelovou po jejím vystoupení v polovině listopadu někteří europoslanci dokonce bučeli.

Babiš čelí obvinění kvůli možnému dotačnímu podvodu na farmě Čapí hnízdo, které šetřil i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Od počátku října řeší Evropská komise Babišův možný střet zájmů, na který ji upozornila organizace Transparency International.

Ke zrušení premiérova vystoupení došlo v průběhu podzimu. Sám Babiš připustil, že i případná kritika ze strany europoslanců je jeden z důvodů, proč nemá smysl před ně předstoupit.

„Většina těch lidí tam dělá kampaň, takže podle toho se tam i chovají. To jsme viděli, co se týká té mé pseudokauzy o střetu zájmů. Takže tam není vůbec důvod mezi ně chodit. Doufám, že většina tam ani nebude po nových parlamentních volbách,“ uvedl pro Radiožurnál.

‚Nic než osobní obavy‘

Čeští zástupci v evropském parlamentu se přitom shodují, že nevystoupit na debatě je velká chyba.

„Opravdu vystoupení v Evropském parlamentu na téma budoucnosti Evropské unie se dost těžko dá srovnat s nějakou cestou do nějakého teritoria ve světě. Nejde o Evropský parlament, ale jde o to, že na této půdě může přednést projev de facto k Evropě, k občanům českým ale i k občanům dalších zemí, protože to má pozornost, má to sledovanost,“ uvedl Telička.

I podle europoslance Luďka Niedermayera zvoleného za TOP 09 a STAN jde o promarněnou příležitost. „Hrozně mě mrzí, že za tím nevidím teda bohužel nic jiného než jeho osobní obavy, že on bude osobně atakovaný. Což já chápu, že je velmi nepříjemná věc, ale on by tu vystupoval jako český premiér a myslím, že Česká republika tu měla být slyšet,“ řekl pro Radiožurnál.

O strachu z kritiky mluví i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Český premiér se bohužel kvůli svým skandálům bojí, že tam dojde k následné debatě a někdy dojde i na tzv. grilování. Žádný premiér, ani Angela Merkelová, ani prezident Macron by svoji příležitost nepromarnili, protože i pro ně je to natolik prestižní. To, co udělal Andrej Babiš, je neuvěřitelný veletoč a neuvěřitelné amatérství,“ uvedl redakci iROZHLAS.cz Zdechovský.

Neúčast naopak chápe europoslankyně z ANO Dita Charanzová. „Byla to nějaká kolize s jeho kalendářem a chápu upřímně i to, že když nám tu zbývají tři plenárky do konce fungování tohoto parlamentu, že si chce počkat až na nový evropský parlament,“ řekla.

Babiš čelí podezření, že porušuje evropská pravidla pro střet zájmů při čerpání dotací. Ta od 2. srpna zakazují politikům v exponovaných funkcích pobírat dotace.

Koncem listopadu dospěla právní služba Evropské komise k závěru, že omezení se týkají i Agrofertu. Unijní právníci tvrdí, že Babiš je podle pravidel platných od léta ve střetu zájmů bez ohledu na to, že firmy jsou ve svěřenském fondu.

Evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger před Vánocemi doporučil Babišovi tři způsoby, jak by se mohl střetu zájmů zbavit. Měl by buď zpřetrhat své vazby i vazby své rodiny na holding, zajistit, aby Agrofert přestal přijímat dotace z evropských fondů, nebo se zdržet účasti na některých rozhodnutích. Babiš se následně vzdal předsednictví ve vládní Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF).