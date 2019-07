‚Má na to nárok.‘ Navzdory doporučení ministerstvo průmyslu dál proplácí peníze Agrofertu

Ministerstvo průmyslu a obchodu nepřistoupilo k plošnému pozastavení proplácení investičních dotací firmám z holdingu Agrofert, a to ačkoliv na ně Brusel peníze od loňského prosince neposílá.

K preventivní stopce přitom přistoupil třeba Státní zemědělský intervenční fond v případě zemědělských investičních dotací poté, co do Česka dorazily předběžné závěry auditů k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle prvního z nich ve střetu zájmů je.

Resort průmyslu tvrdí, že neproplatit dotaci může, jen pokud její příjemce poruší pravidla. V současné chvíli se přitom na ministerstvu o proplacení jednoho projektu holdingu z českých peněz rozhoduje. Původní zpráva Praha 6:00 8. července 2019

„Ministerstvo průmyslu a obchodu žádost o dotace může neproplatit jen v případě, že se žadateli prokáže pochybení, jinak je samozřejmě – žádosti Agrofertu nevyjímaje – musí posuzovat,“ uvedla mluvčí Štěpánka Filipová na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda ministerstvo plošně přestalo vyplácet dotace z českého rozpočtu firmám z holdingu.

Závazek proplatit dotaci podle ní vzniká už tím, že jsou dané firmě finance na projekt přislíbené. „Je to stejné například jako se soukromou stavbou. Závazek zaplatit za stavbu máte už z podepsané smlouvy, a pokud stavbu dostanete podle dohodnutých podmínek, musíte zaplatit,“ dodala.

Peníze z Evropské komise přitom na projekty firem z Agrofertu už od konce loňského roku nejdou.

Doporučení z Bruselu

V prosinci 2018 dorazily do Česka z Bruselu dva e-maily, v nichž zástupci Evropské komise doporučovali českému ministerstvu financí, aby neposílalo k proplacení žádosti holdingu Agrofert. Informovali jsme o tom zde. V té době se totiž už řešil možný střet zájmů českého premiéra a na české úřady se chystala unijní auditní mise.

Tehdy také eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger řekl, že komise část dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů Agrofertu a spřízněným příjemcům přestala vyplácet.

České úřady, které mají rozdělování a následné vyplácení unijních dotací na starosti, ale z českého rozpočtu vyplácely dál. Když na přelomu května a června dostaly předběžné závěry auditu, preventivně přestal peníze posílat holdingu Státní zemědělský intervenční fond, přes který je holdingu rozdělována většina evropské zemědělské podpory.

Ministerstvo doporučení Evropské komise loni v prosinci vyhovělo a přestalo žádosti komisi předkládat. Zároveň o tom, že peníze z Bruselu na projekty z Agrofertu už nejdou, informovalo ministerstva, které o udílení jednotlivých dotací rozhodují.

„Poskytovatelé byli ze strany ministerstva informováni, že žádosti projektů skupiny Agrofert nejsou na žádost Evropské komise ze strany resortu financí zasílány Evropské komisi k proplacení,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch.

Podle něj ale ministerstvo financí nemohlo nařídit, aby se dotace přestaly vyplácet z českého státního rozpočtu. „Rozhodnutí ohledně proplácení příjemcům jsou nicméně plně v gesci poskytovatele dotace,“ dodal.

Neznámý projekt

Ministerstvo průmyslu se rozhodlo, že plošnou stopku na dotace nevyhlásí. A to přestože většina projektů, které ministerstvo financí do Bruselu k proplacení neposlalo, ačkoliv příjemcům z českých peněz už peníze vydané byly, spadá právě pod ně. Od prosince loňského roku do konce června 2019 se jedná o jedenáct projektů za téměř 145 milionů korun (dalších projekt za zhruba 25 milionů proplatilo ministerstvo životního prostředí, pozn. red).

„Rozhodnutí nežádat proplacení projektů Agrofertu Evropskou komisí bylo správné a bylo na rozhodnutí ministerstva financí, s čímž Evropská komise souhlasila. Rozhodnutí neproplatit dotaci subjektu, který na dotací má dle rozhodnutí o poskytnutí dotace nárok, je úplně jiná situace,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz náměstek pro evropské fondy na resortu průmyslu Marian Piecha.

Od prosince ministerstvo průmyslu minimálně jeden projekt holdingu z českého rozpočtu proplatil, jak serveru potvrdila mluvčí Filipová. O dalším se aktuálně rozhoduje. Podrobnosti o nich ale sdělit odmítla.

„Projekty v různých fázích procesu rozhodování žádosti o dotaci není vhodné sdělovat. Mohlo by je to poškodit, což by ve výsledku mohlo vést až k soudním sporům a zvyšování nákladů státu,“ uvedla po opakovaných dotazech.

Systém čerpání evropských dotací je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. Evropská komise peníze proplácí až po splnění určitých podmínek. Projekty holdingu, jež nyní ministerstvo k proplacení do Bruselu neposlalo, tedy byly uhrazeny ze státního rozpočtu.

STŘET ZÁJMŮ Od 2. srpna 2018 platí nová unijní směrnice, která střet zájmů upravuje. Česká pobočka protikorupční organizace Transparency Interantional kvůli tomu loni podala podnět do Bruselu. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle organizace má vliv na Agrofert, který v roce 2017 vložil do svěřenského fondu, a zároveň má možnost ovlivňovat rozdělování dotací.

Na počátku letošního roku kvůli tomu do Česka Evropská komise poslala auditní misi, která navštívila několik ministerstev. Unijní auditoři navštívili třeba ministerstva pro místní rozvoj, průmyslu, práce a sociálních věcí nebo pražský magistrát a Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).

První předběžné závěry auditu dorazily do Česka na konci května a zveřjenila jej řada médií. V dokumentu se píše, že podle auditorů český premiér ve střetu zájmů je a Česko by tak mělo část dotací vracet. Druhá část závěrů auditu, která se týká zemědělských dotací, přišla asi o týden později. Ten ale na rozdíl od prvního dokumentu zveřejněný nebyl. Šéf SZIF Martin Šebestyán nicméně na tiskové konferenci uvedl, že i druhý audit střet zájmů konstatuje.