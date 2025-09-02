Komise před lety řekla, že na ně nemá Agrofert nárok. Ministerstvo průmyslu dotace dosud zpět nezískalo
- Neproplatíme je. Takové bylo rozhodnutí auditorů Evropské komise, kteří v Česku před lety zkoumali střet zájmů expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, ve vztahu k několika dotacím pro Agrofert. Českým úřadům přitom dali jasný pokyn: peníze vymáhejte zpět.
- Jenže ministerstvo průmyslu a obchodu, které podporu vyplatilo, dotace za více než 113 milionů zpět zatím nevymohlo, jak zjistil iROZHLAS.cz.
- „Není pravdou, že by ministerstvo průmyslu nekonalo a nevymáhalo, probíhají takové kroky, které zákon naplňují,“ řekl redakci Ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN).
„Vzhledem k výše uvedenému trvá Komise na svém postoji, že výše uvedených sedm projektů (…) je dotčeno jednotlivými chybami a nejsou způsobilé. Řídící orgán OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (ministerstvo průmyslu a obchodu, pozn. red.) by měl příspěvek z veřejných zdrojů na těchto sedm projektů zrušit.“
Takovou větu napsal ředitel z Generálního ředitelství pro regionální politiku Franc Sébert před čtyřmi lety, v červnu 2021, českým úřadům v dopise, který navazoval na audit ke střetu zájmů. V něm auditoři došli k závěru, že Andrej Babiš (kandiduje v podzimních sněmovních volbách) během svého vládního angažmá porušoval českou i unijní legislativu ke střetu zájmů a že některé dotace pro holding Agrofert, který měl tehdy ještě vložený ve svěřenských fondech, neměly být vyplaceny.
A jelikož systém vyplácení dotací funguje na principu přefinancování ze státního rozpočtu, všechny dotace, které Brusel odmítl proplatit, šly z české státní kasy.
Server iROZHLAS.cz od té doby osud zmíněných sedmi dotací sledoval. Zhruba pět měsíců před říjnovými volbami začal zjišťovat, zda ministerstvo průmyslu Sébertův jasný pokyn splnilo, nebo na něm alespoň začalo pracovat. Protože vláda Petra Fialy z ODS (kandiduje v říjnových sněmovních volbách za koalici Spolu) má poslední šanci udělat ve vymáhání nějaké konkrétní kroky.
Úřad vedený nejdříve Jozefem Síkelou (STAN) a poté Lukášem Vlčkem (STAN, kandiduje v říjnových sněmovních volbách) ale z projektů dceřinek Agrofertu za více než 113 milionů zatím nejspíš nezískal zpět ani korunu.
Ministr: Konáme
Ačkoliv Vlčkův úřad zatím neudělal žádné konkrétní právní kroky, z jeho vyjádření vyplývá, že vymáhání jeho podřízení aktivně řeší.
„Není pravdou, že by ministerstvo průmyslu nekonalo a nevymáhalo, dlouhodobě a nezávisle na volbách, majiteli společností nebo aktivitě či neaktivitě ostatních resortů probíhají takové kroky, které zákon naplňují,“ řekl Vlček pro iROZHLAS.cz.
Co konkrétně se tedy na ministerstvu stran vymáhání děje, ale nechtěl říci. „Bohužel vzhledem k tomu, že by jakýkoliv komentář mohl ohrozit probíhající řízení, nemohu v současnosti více sdělit,“ dodal pouze.
Vlček tím mohl narážet třeba na chybu svého předchůdce Josefa Síkely, který krátce po svém nástupu do funkce na začátku ledna 2022 veřejně prohlásil, že bude vymáhat po Agrofertu 100 milionů na inovativní linku na toastový chléb. Kvůli tomu ale vedení Agrofertu podalo na celý jeho úřad námitku podjatosti a proces vymáhání na řadu měsíců úplně paralyzovalo. Více jsme o tom psali ZDE.
Agrofert dlouhodobě závěry auditu ke střetu zájmů odmítá s tím, že podniká podle platných pravidel a že je přesvědčený, že na dotace má nárok. Střet zájmů od počátku odmítá také sám Babiš.
Deset posudků
Pět ze sedmi zmíněných projektů patří pod zemědělský podnik Cerea, který dotace čerpal na nové sušárny. Jenže auditoři při své kontrole v roce 2019 zjistili, že projekty jsou zatíženy dokonce dvojím střetem zájmů.
Vedle Babišova střetu zájmů šlo o střet zájmů při výběrovém řízení na dodavatele. Podle Evropské komise tak neměla firma celkem na více než 13 milionů nárok. Server iROZHLAS.cz příběh těchto projektů popsal detailně už v polovině roku 2019 a přečíst si jej můžete ZDE.
Ministerstvo průmyslu tehdy ještě vedené ministrem vládního hnutí ANO Karlem Havlíčkem (kandiduje v podzimních sněmovních volbách) ale peníze zpět po firmě nežádalo. Naopak si zadalo deset posudků, které měly zkoumat, zda cena sušáren byla obvyklá, nebo ne. A to přestože předtím Havlíčkovi podřízení v odpovědi na závěry auditu ke střetu zájmů Evropské komisi v podstatě toto pochybení přijali, byť se ho později snažili „vyreklamovat“.
K vymáhání tedy za minulé vlády nedošlo, protože podle tehdejšího vedení resortu zkoumání neodhalila nic neobvyklého. „Šetření bylo na straně ministerstva průmyslu a obchodu uzavřeno s tím, že dle znaleckého posouzení byla ve všech pěti případech cena odpovídající,“ podotkl na počátku roku 2022 tehdejší mluvčí úřadu David Hluštík.
Server iROZHLAS.cz začal na jaře letošního roku zjišťovat, zda se o získání peněz zpět zasadila současná Fialova vláda. Ale ani ta nezačala peníze vymáhat. „Ministerstvo nezahájilo řízení o odnětí dotací na uvedené projekty,“ uvedl úřad v odpovědi na základě informačního zákona.
Otázku na důvody, proč k tomu nedošlo, nechal úřad bez odpovědi pouze s dovětkem, že „ministerstvo nemůže předjímat jakékoliv další kroky“.
Neúspěšný ‚testovací balónek‘
Zajímavý je i osud dalšího, v pořadí šestého projektu, za který by měly české úřady požadovat po Agrofertu peníze zpět. Řeč je o dotaci pro plastikářskou společnost Fatra. Byť šlo o dotaci ve výši jen zhruba 700 tisíc korun, měla být v otázce střetu zájmů přelomovou.
Ministerstvo průmyslu ještě pod Havlíčkovým vedením z ní totiž chtělo udělat jakýsi „testovací balónek“, který povede k žalobě před Soudním dvorem Evropské unie a následnému rozsudku. Právě po soudním verdiktu, který by jasně potvrdil, nebo vyvrátil Babišův střet, tehdy volaly špičky ANO.
Tehdejší Havlíčkův náměstek pro eurofondy Marian Piecha proto nechal dotaci proplatit z českého státního rozpočtu a požádal o proplacení i přes tehdy platnou generální stopku pro Agrofert Evropskou komisi. Jenže tenhle plán nakonec Babišově vládě nevyšel. Více si můžete přečíst ZDE.
Brusel nejen, že dotaci neproplatil, ale dokonce poslal do Česka varování, že pokud se finanční podpora pro Fatru nezruší, mohly by se pozastavit i další dotace. Česko tak sice erární peníze z Unie už nepožadovalo, ale zpět dotaci od plastikářského podniku také nechtělo. A žalobu také nepodalo.
Nyní úřad vedený ministrem STAN Lukášem Vlčkem prý zvažuje, jak peníze získat zpět. „Věc je předmětem prověřování možností směřujících k navrácení již vyplacených finančních prostředků,“ sdělil úřad stručně.
Lepší toastový chléb
Posledním ze sedmice projektů je mediálně známá dotace pro Pekárnu Zelená louka na výrobní linku na lepší toastový chléb za 100 milionů korun. Připomeňme, že tento projekt nebyl zatížen jen Babišovým střetem. Auditoři zjistili, že nebyl inovativní, jak bylo v žádosti uvedeno, a že tedy neměl na dotaci nárok.
Ani k vymáhání těchto peněz se za Babišovy vlády ministerstvo průmyslu nemělo. Nakonec tehdejší náměstek pro eurofondy Piecha zahájil správní řízení o odebrání dotace na podzim roku 2021, jen deset dnů po volbách do Poslanecké sněmovny, po kterých ANO už vládu neskládalo.
Jenže ani po téměř čtyřech letech nemá nejspíš stát dotaci zpět. Do procesu totiž vstoupila policie, která loni na podzim pekárnu obvinila z možného dotačního podvodu.
Resort nechtěl aktuální informace k vymáhání poskytnout. „Vzhledem k probíhajícímu řízení nelze dané blíže komentovat,“ napsali pouze úředníci. Loni na podzim ale ministerstvo získalo v kauze pozici poškozeného a policie také obstavila pekárně pozemky za 98 milionů korun.
Soudně potvrzeno
Redakce se na to, že ministerstvo dotace nevymáhá, ptala také ministerstva financí. Konkrétně auditního orgánu resortu. Ten má totiž na starosti kontrolu vyplácení unijních dotací a zodpovídá se přímo Evropské komisi. Auditní orgán měl také na starosti kontrolu toho, zda české úřady vyřešily problémy, které auditoři našli.
Jenže vymáhání dotací prý jde mimo něj. „Na úrovni ministerstva financí je hlídáno, aby auditem EK dotčené projekty nebyly ze strany ČR nárokovány. Vymáhání finančních prostředků je na poskytovateli dotace,“ uvedla mluvčí Gabriela Krušinová.
Že na dotace v době Babišova vládního angažmá neměl Agrofert nárok, nevychází jen z pět let starých závěrů auditu ke střetu zájmů. Potvrdily to ve svých pravomocných rozsudcích, na které jako první upozornil server iROZHLAS.cz, také české soudy. První z nich padl už loni na podzim, další pak následovaly na začátku letošního roku.
„Soud shledal, že i po dobu existence svěřenských fondů byl Andrej Babiš ve vztahu ke společnosti Agrofert ‚ovládající osobou‘ ve smyslu § 4c zákona o střetu zájmů, ve znění účinném do 31. 12. 2023,“ stojí například v úplném závěru rozsudku Městského soudu v Praze z 20. března, který má iROZHLAS.cz k dispozici.
Redakce se proto už loni na podzim resortu průmyslu ptala, jak s rozsudkem naloží - ať už ve vztahu ke starším projektů dceřinek Agrofertu, nebo k těm budoucím. Pokud by totiž Babiš v podzimních volbách uspěl a otázku vlastnictví Agrofertu nevyřešil, opět by na základě těchto rozsudků zákon porušoval.
Úřad ale odpověděl jen stručně, že „ministerstvo průmyslu se vždy u všech dotací řídí platnými právními předpisy a závaznou judikaturou“.
Lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný (kandiduje v letošních podzimních volbách v koalici Spolu) pro iROZHLAS.cz uvedl, že na základě pravomocných rozsudků bude vymáhat také zemědělské dotace.