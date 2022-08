Verdikt vlády k Babišově střetu: Brusel se nezažaluje, dotace za půl miliardy pro Agrofert se ukončí

Česko nezažaluje Brusel kvůli výsledkům auditu ke střetu zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO), rozhodla ve středu vláda. Zpracovávání žádostí o zemědělské dotace dceřinek koncernu Agrofert spadající do období Babišova vládního angažmá zemědělský fond ukončí. Jde dohromady o necelou třicítku projektů za zhruba 600 milionů korun, na které měla Evropská komise přispět více než třetinou. Praha 16:54 17. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala (ODS, koalice Spolu) a Andrej Babiš (ANO) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Závěry auditního šetření zcela jasně potvrdily, že Andrej Babiš byl ve střetu zájmu. Rozhodli jsme se, že nebudeme podávat žalobu. Výsledky auditu plně respektujeme,“ uvedl na tiskové konferenci ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

„Státní zemědělský intervenční fond nyní přistoupí ke zpětnému vymáhání prostředků, které byly vyplaceny společnosti Schrom Farms, což je nějakých 1,6 milionu korun,“ pokračoval Nekula.

„Dále budou ukončovány smlouvy a projekty, které byly preventivně pozastaveny u společností skupiny Agrofert. Další postup ze strany Státního intervenčního fondu bude standardní a dle běžných postupů,“ doplnil ministr zemědělství.

Kabinet Petra Fialy (ODS) ve středu musel na svém jednání rozhodnout, jak se bude dál pokračovat poté, co Brusel vystavil Česku pokutu přesahující 80 milionů korun a konstatoval, že Babiš porušoval českou a unijní legislativu ke střetu zájmů.

Na stole měl tři varianty řešení. Dvě z nich zahrnovaly podání žaloby a lišily se v postupu u žádostí o dotace dceřinek Agrofertu. V rámci první by se takzvaně dál pokračovalo v administraci, tedy dotace by se proplácely a nové žádosti by se schvalovaly. V případě druhé varianty by se i přes zažalování Bruselu veškeré administrace stoply.

Poslední „vítězná“ varianta navrhovala žalobu nepodat a veškeré žádosti o dotace i už schválené projekty koncernu stopnout. Právě tato varianta se přitom od počátku jevila jako nejpravděpodobnější. Vyplývalo to hned z několika indicií, které v minulých týdnech server iROZHLAS.cz popsal.

AUDITNÍ MISE Audit ke střetu zájmů v Česku proběhl na začátku roku 2019 na několika úřadech, a to kvůli bývalému premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a dotacím pro Agrofert, který má uložený ve svěřenských fondech. Poté se rozdělil do dvou větví - jedna řešila investiční dotace do podnikání, které rozděluje především ministerstvo průmyslu, druhá se pak zaměřila na zemědělské dotace. Zatímco výsledky první větve byly známé už od počátku roku 2020, na výsledky té druhé se čekalo až do letošního jara. V obou případech ale došli unijní kontroloři k závěru, že Babiš během svého vládního angažmá porušoval českou i unijní legislativu ke střetu zájmů.

Pravděpodobnost, že by se Fialova vláda chystala podat žalobu, se zdála malá kvůli šibeničnímu termínu, který by na tento krok úředníci měli. Lhůta pro stížnost k Soudnímu dvoru Evropské unie totiž připadá na 20. srpna. Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek, který by Českou republiku ve sporu před soudem zastupoval, by tak na přípravu měl prakticky jen do pátku.

Na konci července navíc ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v Interview Plus řekl, že varianta zažalovat Brusel podle něj ve hře není. „Ani já, a předpokládám, že ani žádný ministr vlády Petra Fialy nebude chtít, abychom se tomu bránili. Abychom se s Evropskou komisí soudili a bránili Andreje Babiše,“ uvedl.

Současná vláda navíc už jednu možnost podat kvůli výsledkům auditu ke střetu zájmů Andreje Babiše žalobu měla, a to letos v březnu. Návrh, který vznikal ještě za minulé vlády, ale smetla ze stolu. „Státní aparát placený z peněz daňových poplatníků nemá sloužit soukromému byznysu, ale občanům Česka. To říkáme dlouhodobě, a tak budeme přistupovat k veškerým sporům mezi Českou republikou a Evropskou komisí,“ řekl k tomu Fiala.

Vyjasnění zákonů

Pro podání se naopak přimlouvalo vedení Státního zemědělského intervenčního fondu, který v Česku rozděluje unijní podporu mířící do zemědělství. Server iROZHLAS.cz o tom informoval ZDE. Dlouhodobě totiž tvrdí, že se na něj český zákon o střetu zájmů nevztahuje, a dokládá to několika právními výklady.

„Z pohledu, zda podat, či nepodat žalobu ve vazbě k dotčeným projektům, je pro Státní zemědělský intervenční fond primární získat právně závazné rozhodnutí, jak dále postupovat obecně ve všech ostatních situacích, které se budou týkat pozice veřejného činitele a čerpání dotací z evropských a národních zdrojů,“ uvedlo vedení fondu.

Zákon o střetu zájmů se totiž týká jen úřadů, na které se vztahují rozpočtová pravidla a tím zemědělský fond není. Jedná se pravděpodobně o nechtěnou „skulinu“ v zákoně, kvůli které z legislativy vypadla vedle zemědělského fondu řada dalších institucí rozdělujících veřejné peníze.

Projekty půl miliardy

Kvůli auditu ke střetu zájmů vedení fondu v minulosti pozastavilo projekty dceřiných společností koncernu Agrofert za 580 milionů korun – příspěvek z Evropské komise měl činit zhruba 200 milionů korun, zbytek pak měl jít z českých peněz.

Projekty jsou nyní v různém stupni administrace. Většina z nich byla pozastavena ve fázi schvalování. Dva projekty už byly stvrzené smlouvou a u další pětice projektů pak fond proces stopl až ve chvíli, kdy už mělo dojít k vyplacení ze státního rozpočtu. Více než dvacítka projektů pak na podpis smlouvy o přidělení dotace teprve čeká. A každá z těchto „skupinek“ projektů bude vyžadovat jiný postup.

U osmice projektů, jejichž administrace byla pozastavena po podepsání žádosti o dotaci, tak fond podle usnesení vlády peníze neproplatí. U jedenadvaceti projektů, které ještě nebyly stvrzeny smlouvu, by nemělo vůbec dojít k podpisu.

V případě jedné dotace, kterou fond vyplatil ještě před zahájením auditu a podle unijních kontrolorů právě u této dotace došlo k porušení zákona o střetu zájmů, se peníze budou muset vymáhat po firmě Schrom Farms zpět.

‚Poškozování‘ Agrofertu

Šéf hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš od začátku střet zájmů odmítal. „Obecně platí, že jsem nikdy žádný střet zájmů neměl a v České republice k tomu existuje pravomocné rozhodnutí. Nikdy jsem ani nebyl součástí auditů ohledně střetu zájmů a evropští auditoři se na mne nikdy neobrátili,“ řekl už dříve Radiožurnálu.

Výsledky auditu odmítá i Agrofert, který Babiš vložil do svěřenských fondů. „Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu s právem České republiky a Evropské unie,“ uvedl v dubnu pro iROZHLAS.cz mluvčí Pavel Heřmanský.

Vedení koncernu navíc v pondělí zveřejnilo otevřený dopis Fialovi, ve kterém si stěžuje na „bezdůvodné“ slovní útoky některých ministrů, které podle něj společnost poškozují. „Žádáme Vás proto opakovaně, abyste zajistil rovné podmínky pro podnikání na českém trhu a rovný přístup představitelů politické moci k jednotlivých účastníkům trhu včetně koncernu Agrofert a zastavil trvalé napadání firem skupiny Agrofert členy Vaší vlády,“ stojí mimo jiné v dopise.

Mluvčí Heřmanský pro iROZHLAS.cz navíc uvedl, že vedení koncernu dokonce zvažuje právní kroky.