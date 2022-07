Pokuta, zrušený tendr i neproplacené nákupy. Jak úředníci Maláčové řešili Babišův střet v zakázkách?

Psal se rok 2020, když spustil Ústav zdravotnicích informací a statistiky (ÚZIS) projekt, na který měla jít dotace přesahující 13 milionů korun. Většinu, více než 10 milionů, má přispět Evropská unie v rámci operačního programu Zaměstnanost, který spravuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem projektu bylo zavést systém, který by u těhotných žen zavčas zachytil onemocnění štítné žlázy.

Agrofert čerpal dotaci, dceřinka dodávala. Zemědělský audit vyměřil Česku pokutu nejen za střet zájmů Číst článek

Ústav, který vede Ladislav Dušek, proto vypsal nadlimitní veřejnou zakázku dosahující téměř 9 milionů korun. Hledal společnost, která by možnosti zavedení plošného záchytu otestovala, dala dohromady všechny možné informace o anamnézách těhotných žen a navrhla, jak by se celý systém mohl v Česku zapracovat do zdravotní péče.

Jenže v polovině loňského roku přišla nečekaná komplikace a vedení ústavu muselo část veřejné zakázky zrušit. Důvod? Střet zájmů. Tendr pro severní Čechy v hodnotě zhruba 3,5 milionu korun totiž vysoutěžila reprodukční klinika Gennet, která patřila do svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).