Druhá stopnutá žádost Agrofertu o dotaci: Není zdroj financování, tvrdí úředníci. Střet zájmů opět neřešili

Na konci července ministerstvo průmyslu zamítlo už druhou žádost o dotaci společnosti z Agrofertu. Oficiálním důvodem ale není porušení zákona o střetu zájmů. To konstatovali auditoři, kteří v Česku čerpání dotací firmami ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO) prověřovali. Podle úředníků je ale důvod jiný. Projektu chybí zdroj financování, střet zájmů ani nebylo třeba řešit. Vyplývá to z rozhodnutí, které má iROZHLAS.cz k dispozici. Praha 5:00 28. srpna 2021

Mlékárna Hlinsko patřící do holdingu Agrofert žádala v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost o více než 5 milionů korun z evropských dotací. Na konci června ale úředníci ministerstva průmyslu, kteří daný operační program spravují, žádost zamítli.

Výsledky auditu Evropská komise v konečné auditní zprávě potvrdila, že premiér Andrej Babiš (ANO) porušuje české a evropské zákony, protože nadále ovládá holding Agrofert, který pobírá unijní dotace. Ten na ně podle zprávy nemá nárok. Česko se proti závěrečné zprávě už nemůže odvolat. Babiš střet zájmů odmítá.

Resort neměl s rozhodnutím příliš na výběr. Podle Evropské komise je totiž premiér Andrej Babiš (ANO) stále ovládající osobou Agrofertu, porušuje paragraf 4c zákona o střetu zájmů a žádná z jeho dceřiných společností nemá na eurodotace nárok.

„Evropská komise dodala, že (…) nesmí správní orgán (ministerstvo průmyslu, pozn. red.) vybrat a poskytnout dotace společnostem ze skupiny Agrofert,“ citují úředníci v rozhodnutí ze závěrů auditu.

Jenže oficiálním důvodem zamítnutí dotace není porušení zákona o střetu zájmů, to úředníci v rozhodnutí vůbec nekonstatovali. Pro pětimilionový projekt Mlékárny Hlinsko podle nich neexistuje zdroj financování.

„Důvodem zamítnutí žádosti je tak nenaplnění základního předpokladu pro poskytnutí dotace z programu, tj. možnost financovat projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ stojí v rozhodnutí.

Dokument získala redakce iROZHLAS.cz na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejňuje jej v celém znění v závěru článku.

Střet zájmů?

V současné době nesmí právě kvůli auditu ke střetu zájmů české úřady žádat Brusel o proplacení projektů, které spadají pod holding Agrofert. Systém vyplácení evropských dotací ale funguje na tzv. principu předfinancování ze státního rozpočtu. Peníze tedy nejdříve zaplatí ministerstvo ze státní kasy a až poté je vyfakturuje Evropské komisi.

Právě to přitom použil Havlíčkův resort ke zdůvodnění zamítnutí žádosti Mlékárny Hlinsko. „Pokud by došlo k poskytnutí dotace účastníkovi řízení, došlo by k poskytnutí 100 % poskytované částky ze státního rozpočtu, když tyto finanční prostředky by nebyly dále České republice proplaceny z Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ píše v rozhodnutí ředitel odboru infrastruktury pro malé a střední podniky Jan Piskáček.

Operační program, ze kterého společnost peníze žádala, podle něj „nepředpokládá spolufinancování projektů ze státního rozpočtu“. Schválení žádosti by tak podle Piskáčka ohrozilo státní kasu. „Uvedeným jednáním by správní orgán nedostál své povinnosti hospodárného nakládání,“ dodává.

Sami zástupci Mlékárny Hlinsko si byli vědomí toho, že schválení dotace je kvůli auditu ke střetu zájmů v ohrožení. Proto dle rozhodnutí v rámci řízení předložili dokumenty, které porušení paragrafu 4c zákona o střetu zájmů vyvracely.

Jenže úředníci ministerstva se posuzování střetu zájmů vyhnuli. „Protože však důvodem zamítnutí žádosti je nenaplnění základního předpokladu pro poskytnutí dotace z programu, tj. možnost financovat projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj, nepovažuje správní orgán za nutné k této části (…) se dále vyjadřovat,“ stojí v dokumentu.

Jedná se už o druhou žádost společnosti z holdingu Agrofert, kterou ministerstvo průmyslu zastavilo. Poprvé k tomu došlo letos v dubnu, když úředníci zamítli žádost společnosti Primagra. Server iROZHLAS.cz o tom informoval ZDE. I tehdy resort stopku zdůvodnil neexistujícím zdrojem financování a ke střetu zájmů se nevyjádřil.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka se nechtěl konkrétně k tomuto projektu vyjádřit. „Trváme na tom, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona, příslušných pravidel a uzavřených smluv. Všechny dotační projekty byly schváleny českými úřady a také průběžně kontrolovány bez nálezu jakýchkoli zásadních závad,“ uvedl pouze obecně na dotaz redakce.

Otálení, soud a zamítnutí

Společnost Mlékárna Hlinsko žádala peníze na nový plynový kotel na podzim 2018. Výběrová komise ministerstva žádost projednala v březnu 2019 a v dubnu pak resort doporučil dotaci ke schválení a zaslal firmě návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 5,1 milionu korun.

V květnu návrh mlékárna přijala, ale od té doby se nic nedělo. Úředníci s konečným schválením nebo zamítnutím otáleli, a to právě kvůli auditu ke střetu zájmů. Čekali prý na konečné závěry bruselského šetření. V únoru 2020 si firma začala na nečinnost oficiálně stěžovat, nejdříve jen na ministerstvu a pak i u pražského městského soudu.

Ten dal letos v dubnu částečně za pravdu ministerstvu - podle soudce úředníci „zcela legitimně vyčkávali“ na konec auditního šetření. Závěrečnou zprávu ale české úřady dostaly na začátku února 2020 a pak už mělo podle rozsudku rozhodnutí padnout.

„Definitivní auditní závěry, z nichž mohl žalovaný případně vycházet, již ovšem obsahovala Závěrečná auditní zpráva doručená národním orgánům dne 5. 2. 2020. Právě tuto skutečnost je potřeba vnímat jako okamžik, kdy odpadla důvodná překážka v rozhodnutí o Žádosti o podporu.“

Obdobný osud jako Mlékárnu Hlinsko a Primagru by mohl potkat další dvě desítky žádostí dceřinek Agrofertu o unijní peníze, které aktuálně na ministerstvu průmyslu leží. Celkem společností žádají o podporu ve výši 123 milionů korun, jak redakce informovala na konci července.

Sám Andrej Babiš dlouhodobě střet zájmů popírá. „Agrofert neovládám ani neřídím. Proto dlouhodobě a opakovaně tvrdím, že střet zájmů nemám a kvůli údajnému střetu zájmů nebude Česká republika vracet žádné peníze,“ reagoval pro iROZHLAS.cz v SMS na začátku prosince minulého roku.