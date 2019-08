Zveřejněte aspoň část dopisu Babišovi k možnému střetu zájmů, radí Bruselu evropská ombudsmanka

Do 20. září má být jasno, jestli Evropská komise alespoň částečně zveřejní dopis, jenž eurokomisař Günther Oettinger loni v listopadu poslal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) kvůli jeho možnému střetu zájmů. Evropská ombudsmanka takový postup navrhla poté, co si senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty) stěžoval na netransparentnost komisi. Politikovi se nelíbí, že komise vedle dopisu nezveřejnila další dokumenty týkající se auditu střetu zájmů. Původní zpráva Štrasburk 6:00 11. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Navrhli jsme Evropské komisi, aby umožnila částečný přístup k dotyčnému dopisu – s nezbytnou editací. Očekáváme odpověď do 20. září,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí evropské ombudsmanky Richard M. O'Ferrall. Vybrané pasáže by tak byly přístupné i veřejnosti.

Utajované dopisy k možnému střetu zájmů Babiše? Postup Bruselu bude řešit evropská ombudsmanka Číst článek

Eurokomisař poslal českému premiérovi dopis loni na konci listopadu. V té době se už komise zabývala šetřením jeho možného střetu zájmů. Dopis zůstal neveřejný, nezveřejnily ho ani české úřady, ani Brusel.

Podle týdeníku Respekt v něm ale Oettinger předsedovi vlády navrhl tři řešení střetu – buď se odstřihne od Agrofertu, nebo Agrofert přestane brát dotace, anebo premiér přestane jako politik zasahovat do všech rozhodnutí spojených s dotacemi a k tomu se majetkově svlékne.

Andrej Babiš do Bruselu v odpovědi poslal celkem dva dopisy. V prvním sliboval, že udělá všechno pro to, aby se vyhnul možnému střetu zájmů. O týden později předseda vlády poslal druhý dopis, v němž tvrdil, že se na něj nové evropské nařízení nevztahuje.

Žádost o zveřejnění

Žádost o přezkoumání poslal evropské ombudsmance v dubnu senátor Wagenknecht. Ten považuje postup Evropské komise za netransparentní a žádá vedle zveřejnění korespondence mezi Oettingerem a Babišem o další čtyři dokumenty, jež se týkají zadaní a metodiky auditu čerpání dotací.

‚Nedochází k porušení.‘ Přečtěte si, proč zemědělský fond vyplácel dotace Agrofertu i přes stopku v Bruselu Číst článek

Ombudsmanka Emily O'Reillyová se stížností začala zabývat v druhé půlce května. Nakonec se rozhodla rozdělit ji na dvě samostatná šetření, jak redakci iROZHLAS.cz vysvětlil její mluvčí O'Ferrall.

Jedna část se týká pouze dopisu z minulého listopadu a ještě není uzavřená.

„V této otázce jsme ještě nedokončili naše vyšetřování. Namísto toho jsme - na základě prozkoumání dopisu - předložili komisi návrh. Ten je založen na tom, co považujeme za rozumné řešení. To ale nepředjímá žádný konečný závěr a nutně to neznamená, že považujeme rozhodnutí komise za nesprávný úřední postup,“ vysvětlil O'Ferrall.

Veřejný zájem

V rámci druhé se pak ombudsmanka zabývala zveřejněním čtyř dokumentů, které se týkají metodiky a zadání auditu. Tam už rozhodnutí v druhé půlce července padlo. Komise podle O'Reillyové nechybovala. „Nedopustila se nesprávného úředního postupu, když odmítla přístup veřejnosti ke čtyřem dokumentům týkajícím se probíhajících auditů,“ uvedla v závěrečném zprávě, kterou zveřejnila na webu.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Přestože postup Bruselu posvětila, v dokumentu komisi navrhla, aby vše zveřejnila po dokončení auditu, a to s odkazem na veřejný zájem. „Veřejný ochránce práv však komisi připomíná, že vzhledem k velmi silnému veřejnému zájmu na zpřístupnění dokumentů by komise měla znovu zvážit, zda může dokumenty zveřejnit po dokončení svých auditů,“ napsala.

Úřad evropské ombudsmanky ale není soud, a tak její rozhodnutí není pro jiné unijní instituce závazné. Jeho úloha je se při stížnostech pokusit mezi stěžovatelem a daným úřadem najít přiměřené řešení. Podle O'Ferralla jsou doporučení ombudsmanky dodržovaná v 80 až 85 procentech všech případů.

Možný střet zájmů Od 2. srpna 2018 platí nová unijní směrnice, která střet zájmů upravuje. Česká pobočka protikorupční organizace Transparency Interantional kvůli tomu loni podala podnět do Bruselu. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle organizace má vliv na Agrofert, který v roce 2017 vložil do svěřenského fondu, a zároveň má možnost ovlivňovat rozdělování dotací.

Na počátku letošního roku kvůli tomu do Česka Evropská komise poslala auditní misi, která navštívila několik ministerstev. Unijní auditoři navštívili třeba ministerstva pro místní rozvoj, průmyslu, práce a sociálních věcí nebo pražský magistrát a Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).

První předběžné závěry auditu dorazily do Česka na konci května a zveřjenila jej řada médií. V dokumentu se píše, že podle auditorů český premiér ve střetu zájmů je a Česko by tak mělo část dotací vracet. Druhá část závěrů auditu, která se týká zemědělských dotací, přišla asi o týden později. Ten ale na rozdíl od prvního dokumentu zveřejněný nebyl. Šéf SZIF Martin Šebestyán nicméně na tiskové konferenci uvedl, že i druhý audit střet zájmů konstatuje.