Evropský audit ke střetu zájmů v 7 bodech: proč je tajný, o kolik jde peněz a je nynější zpráva finální?

Po téměř ročním šetření ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo finální verzi auditu o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Pokud evropští kontroloři konflikt zájmů předsedy vlády potvrdili, hrozí Česku vrácení stamilionových dotací. Resort Kláry Dostálové (za ANO) ovšem závěry Evropské komise odmítá zveřejnit. Proč je zpráva tajná? A bude se Česko kvůli dotacím pro holding Agrofert soudit? Otázky a odpovědi Praha 17:11 2. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanci budou debatovat o Andreji Babišovi a dotacích pro Agrofert | Foto: European Parliament/ Michaela Danelová, Český rozhlas | Zdroj: iROZHLAS.cz

1. Konstatuje audit střet zájmů?

Co je obsahem finálního auditu, není zatím jasné. Týdeník Respekt nicméně v neděli – s odkazem na dva nejmenované zdroje a bez dalších podrobností – napsal, že kontroloři, podobně jako v návrhu auditní zprávy, střet zájmů premiéra potvrdili. Oficiální místa to ovšem zatím nepotvrdila. Komentovat to odmítla i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Dostálová: Audit ke střetu zájmů budeme rozporovat. Evropská komise: Nelze. Jde o finální stanovisko Číst článek

2. Je auditní zpráva definitivní?

Dostálová původně tvrdila, že rozhodně o finální podobu auditní zprávy nejde. V textové zprávě pro server iROZHAS.cz napsala, že české úřady budou mít dva měsíce na uplatnění případných připomínek. „Ty budou připravovány, stejně jako odpověď na návrh auditní zprávy, ve spolupráci se všemi dotčenými resorty,“ uvedla.

Takový výklad ale na přímý dotaz Radiožurnálu odmítl v neděli večer mluvčí Evropské komise: „Skutečně jde o finální zprávu.“ Až do Česka dorazí český překlad zprávy, začne podle něj běžet dvouměsíční lhůta, během které mají tuzemské úřady uvést navržená opatření do praxe.

Dostálová však v pondělí zopakovala, že stanovisko Evropské komise není konečné. Ve stejném duchu se pro rádio Impuls vyjádřil také premiér Andrej Babiš (ANO). „Bakalův Respekt neříká pravdu, protože to samozřejmě není definitivní zpráva,“ řekl. Předseda vlády podle svých slov závěry evropských kontrolorů neviděl, k obsahu se tak nechtěl vyjadřovat.

Je to samozřejmě finální auditní zpráva, napsali Radiožurnálu z tiskového odboru Evropské komise | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Na to opět reagovala Evropská komise, že jde o definitivní závěr. V rámci pondělní tiskové konference to řekl její mluvčí Eric Mamer. Dostálová posléze pro Deník N přiznala, že stanovisko komise je skutečně finální. Česko se nyní může dohadovat pouze o výši částky, která se bude případně do unijního rozpočtu vracet.

3. Co se psalo v návrhu auditu?

V 71stránkovém dokumentu, který do Česka dorazil koncem května, auditoři Evropské komise konstatovali, že Babiš má konflikt zájmů. Napsali, že český premiér má pod plnou kontrolou oba svěřenské fondy, do nichž v únoru 2017 Agrofert vložil, aby vyhověl českému zákonu o střetu zájmů.

Například: správce fondů zároveň nemůže zvýšit základní jmění ve firmách z holdingu, aniž by všechny nově vydané akcie získal Babiš. Má také právo tohoto správce vyměnit stejně jako členy rady dohlížitelů na tyto fondy. Po skončení fondů veškerý majetek přejde zpátky do vlastnictví Babiše.

První audit ke střetu zájmů Do Česka první ze dvou auditních zpráv dorazila v pátek večer. Týká se čerpání dotací ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti. Jde tedy o peníze, které přerozděluje především ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo práce a sociálních věcí.

Agrofert z těchto fondů získal v minulosti třeba dotaci na stavbu linky na výrobu toastového chleba Penamu. Šlo zhruba o 100 milionů korun, částku však české ministerstvo financí nepředložilo Bruselu k proplacení.

Evropští auditoři během šetření, které u nás proběhlo zkraje roku, podrobně zkontrolovali systém rozdělování evropských dotací v Česku, všechny dotace získané společnostmi z holdingu Agrofert a fungování dvou svěřenských fondů, do kterých Andrej Babiš v únoru 2017 svůj koncern vložil.

Mezitím loni v srpnu začalo platit také přísnější celoevropské nařízení. Unijní kontroloři však došli k předběžnému závěru, že Babiš porušuje i český zákon a že by se měly vracet všechny dotace udělené Agrofertu už od 9. února 2017. V součtu s dalšími chybami jde celkem o 451 milionů korun vyplacených z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu.

Tyto peníze by se měly posléze vymáhat od Agrofertu, který ale jakékoli pochybení od začátku odmítá. Podobně mluví i Babiš. Nesouhlasí s tím, že by byl ve střetu zájmů. A tvrdí, že Česko žádné peníze Bruselu vracet nebude. Už dříve také uvedl, že jsou v dokumentu chyby a nepřesnosti. Česko proto předběžné závěry Evropské komise rozporovalo.

4. V čem je možný konflikt zájmů?

Evropští auditoři v předběžném auditu došli k závěru, že český premiér je stále skutečným majitelem Agrofertu a má přímý ekonomický zájem na jeho profitu. Zároveň se ze své pozice – dříve ministra financí, předsedy Rady pro evropské fondy a teď premiéra – aktivně podílel na rozhodování o tom, jak se u nás udělují evropské dotace, jejichž výrazným příjemcem je i Agrofert. V tom auditoři spatřovali Babišův konflikt zájmů.

Babiš ovšem už dříve argumentoval tím, že se na rozhodování o dotacích nepodílí. Před rokem také odstoupil z čela vládní Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy. Prohlásil rovněž, že se nebude účastnit jejích zasedání ve spojitosti s evropskými penězi. „Pokud by se měly řešit eurofondy, opustím zasedací místnost,“ napsal loni v dopise adresovaném tehdejšímu eurokomisaři Güntheru Oettingerovi.

5. Proč je obsah auditu tajný?

Evropská komise vede komunikaci kolem auditního šetření v režimu „důvěrné“. Na to se odvolává také ministryně Dostálová, která odmítá závěry bruselských kontrolorů zveřejnit. „Rozhodně nebudeme dávat žádná vyjádření,“ reagovala pro iROZHLAS.cz na otázku, jestli bude o stěžejním stanovisku informovat. Alespoň tak to udělalo letos v létě ministerstvo zemědělství, když obdrželo návrh druhého auditu.

Bývalý eurokomisař Oettinger v minulosti slíbil, že s výsledky šetření seznámí veřejnost, jakmile audit skončí. Podle Evropské komise ale auditní řízení stále běží. Proč, to neupřesnila. Sama komise svůj postup nijak nezdůvodnila, přestože se jí na to Radiožurnál dotazoval.

Premiér Andrej Babiš a další státníci na jednání s eurokomisařem Güntherem Oettingerem (vpravo) v Praze | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO) posléze uvedla, že auditní řízení skončí, až jej ukončí Evropská komise. „Stane se tak ale nejdřív, až české úřady odešlou odpověď na doporučení auditorů,“ vysvětlila pro Radiožurnál.

Nyní se tak čeká na český překlad zprávy, měl by dorazit do 30 dní. Správu unijního rozpočtu po Oettingerovi v pondělí převzal Rakušan Johaness Hahn, další postup teď bude i na jeho rozhodnutí.

6. Bude se Česko soudit?

I tato možnost je ve hře. Dostálová v rozhovoru pro iROZHLAS.cz už dříve řekla, že pokud to bude nutné, Česko je připraveno se proti závěrům bruselských kontrolorů bránit i u Evropského soudního dvora. „Kdyby tam bylo něco stěžejního a zásadního, s čím má členská země problém, tak asi jo. Proč bychom si to měli nechat líbit, když bychom byli přesvědčeni o tom, že to tak není?“ uvedla.

Když ministerstvo odpověď na předběžný závěr evropských kontrolorů do Bruselu koncem srpna odesílalo, Dostálová to pro Deník N komentovala slovy, že její resort „rozporoval každou větu“. Jak přesně resort argumentoval, ale Dostálová nezveřejnila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podle Andreje Babiše nemá Evropská komise patent na rozum. Poslechněte si jeho vyjádření k auditu o střetu zájmů

České úřady teď budou mít dva měsíce na to, aby Evropské komisi vysvětlily, jak přijmou doporučení navržená ve finálním auditu. Nemohou už zprávu rozporovat, jak v pondělí zopakoval mluvčí komise Eric Mamer. Babiš i Dostálová přitom tvrdili opak. Babiš posléze řekl, že záležitost pro Česko není z jeho pohledu ukončena.

Podle Milana Eibla, analytika organizace Transparency International, která na možný konflikt zájmů Brusel loni upozornila, byla jejich vyjádření účelová. „Byla to pouze lživá snaha zamotat celou věc. Komise zprávou řekla své jasné konečné slovo, jak celou situaci vidí, a uvádí doporučení, jak situaci vyřešit,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Babiš posléze během klimatického summitu v Madridu novinářům řekl, že z jeho pohledu záležitost pro Česko neskončila. Evropská komise není podle jeho slov autoritou a nebude tak její závěry akceptovat. „Považuji to za účelovou záležitost. Nechápu vůbec, jak si může Evropská komise dovolit vykládat české zákony,“ prohlásil. Celé vyjádření předsedy vlády si můžete poslechnout v boxu vlevo.

7. Kdy dorazí druhý audit?

Druhá auditní zpráva, která řeší vyplácení zemědělských dotací, zatím hotová není. Nejprve musí proběhnout dvojstranná jednání mezi českou a evropskou stranou, z nichž první je naplánováno na 28. ledna příštího roku. Na základě toho se rozhodne o dalším postupu. Pevné datum tak zatím neexistuje.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Zástupci Evropské komise se ale už dříve nechali slyšet, že v tomto případě budou potřebovat na rozhodnutí více času. Po bilaterálních jednáních bude mít navíc Česko ještě šanci jednat s komisí o smíru – o zahájení smírčího řízení budou moci české úřady požádat do čtyř měsíců od zaslání zápisu z bilaterálních jednání.

Oproti první předběžné zprávě není detailní obsah auditního šetření známý. Šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán, který má vyplácení evropských dotací na starosti, už dříve ale zveřejnil, že tento dokument rovněž konstatuje u Babiše střet zájmů.

Dokument podle něj dále řeší obecné náklady a postupy Česka. Ve třetí části se pak zabývá možným střetem zájmů ministra zemědělství za ČSSD Miroslava Tomana, u něhož ale podle Šebestyána střet zájmů zpráva nekonstatovala.