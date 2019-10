Komise: Výsledek prvního auditu ke střetu zájmů bude v prosinci, na druhý potřebujeme více času

Finální zpráva k prvnímu auditu možného střetu zájmů českého premiéra Andrej Babiše (ANO) bude hotová na začátku prosince, k uzavření druhého, tzv. zemědělského auditu ale potřebuje Evropská komise více času. Nejdříve proběhnou bilaterální jednání v lednu.

Protikorupční organizaci Transparency International to v dopise napsal generální ředitel Evropské komise pro rozpočet Gert Jaan Koopman. Organizace už před rokem požádala Brusel o prošetření možného střetu zájmů českého premiéra. Odpověď na podnět obdržela až nyní.

Konečný verdikt zemědělského auditu by se mohl oddálit opravdu výrazně. Podle Státního zemědělského intervenčního fondu, který se zemědělským auditem zabýval, bude mít Česko i po bilaterálních jednáních další čtyři měsíce na zahájení smírčího řízení. Původní zpráva Praha/Brusel 6:00 31. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své firmy do svěřenských fondů | Foto: Julien Warnand | Zdroj: Reuters

„Komise by měla vydat finální auditní zprávy Evropských fondů pro regionální rozvoj, Evropských sociálních fondů a kohezních fondů na začátku prosince,“ stojí v dopise, který organizace obdržela a redakce iROZHLAS.cz ho má k dispozici.

„Pokud jde o Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (tzv. zemědělský audit – pozn. red.), dalším krokem je bilaterální jednání s českými úřady, které proběhne do pěti měsíců poté, co uběhla lhůta pro odpověď členského státu na předběžné závěry,“ píše se v něm dále.

Transparency International (TI) odeslala komisi podnět kvůli podezření ze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše loni na podzim. Brusel měl na jeho vyřízení rok a odpověď přišla v nejzazším možném termínu.

Následuje celý dopis eurokomisaře v angličtině:

„Náš podnět zavazoval komisi, aby prošetřila, zda je Andrej Babiš, premiér České republiky, ve flagrantním střetu zájmů kvůli čerpání evropských dotací jeho firmy Agrofert. Pokud tomu tak je, mělo by být cílem komise chránit zájmy evropských občanů, a proto by měla přikročit k bezodkladnému řešení, které by zastavilo čerpání těchto financí v rozporu se zákonem,“ okomentoval pro iROZHLAS.cz odpověď Bruselu analytik TI Milan Eibl.

Dva audity Audity kvůli střetu zájmů a čerpání dotací holdingem Agrofert proběhly v Česku na začátku letošního roku – jeden řešil dotace v rámci tzv. kohezní politiky, druhý pak zemědělské dotace. Jejich předběžné závěry dorazily do Česka na přelomu května a června - oba dokumenty přitom střet zájmů konstatovaly. České úřady měly možnost se k závěrům vyjádřit a rozporovat je, což také v září udělaly a své reakce do Bruselu poslaly.

Podle něj se navíc jedná o závazek, že jednoznačné rozhodnutí ohledně střetu zájmů by mělo padnout už začátkem letošního prosince.

To v souvislosti s prvním z auditů potvrdil i tiskový odbor Evropské komise. „Komise zašle konečnou auditní zprávu českým úřadům do tří měsíců od doby, kdy jsme obdrželi jejich odpověď,“ napsala mluvčí v e-mailu. Ministerstvo pro místní rozvoj své vyjádření do Bruselu poslalo 2. září.

Sama šéfka resortu pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) přitom v úterý pro iROZHLAS.cz uvedla, že Česko je připraveno se bránit i u Evropského soudního dvora. „Kdyby tam bylo něco stěžejního a zásadního, s čím má členská země problém, tak asi jo. Proč bychom si to měli nechat líbit, když bychom byli přesvědčeni o tom, že to tak není,“ řekla.

Jednání i smírčí řízení

Na výsledek druhého auditu, který řešil zemědělské dotace, se bude čekat mnohem déle. Už v červnu ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martin Šebestyán uvedl, že první bilaterální jednání se budou konat 28. ledna 2020. Že datum stále platí, potvrdila nyní i jeho mluvčí Vladimíra Nováková.

Dostálová: Pokud bude potřeba, budeme se proti evropským auditům ke střetu zájmů bránit u soudu Číst článek

Sama komise v dopise Transparency píše, že bude potřebovat více času. „V souladu s pravidly pro lepší vztahy se stěžovateli vás informujeme, že komise proto potřebuje další čas, aby dospěla k rozhodnutí vydat oficiální oznámení nebo uzavřela případ,“ stojí v dopise.

Pevné datum – jako v případě prvního auditu – ale neexistuje. Redakci ho nesdělil ani tiskový odbor komise. „Postup nyní pokračuje v souladu se zákonnými lhůtami,“ píše se pouze ve stručné odpovědi.

Po bilaterálních jednáních bude mít navíc Česko ještě šanci jednat s komisí o smíru. „Po zaslání zápisu z bilaterálního jednání má členský stát možnost požádat do čtyř měsíců o zahájení smírčího řízení. Teprve po uskutečnění jednání před smírčím orgánem může komise rozhodnout o případném vyloučení výdajů z financování EU,“ vysvětlila mluvčí zemědělského fondu Nováková s tím, že Česko možnosti smírčího řízení zpravidla využívá.

Pozastavené platby

Už loni v prosinci tehdejší komisař pro rozpočet Günther Oettinger oznámil, že Evropská komise část dotací pro holding Agrofert zastavila. Konkrétně se jednalo o investiční dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů, stopka se ale netýkala tzv. přímých plateb, které jsou vypláceny na zvíře a plochu. Také ministerstvo financí v té době na žádost komise přestalo posílat do Bruselu faktury za projekty holdingu.

Střet zájmů se neprokázal, platby Agrofertu jsme zastavili z respektu k Bruselu, řekl šéf státního fondu Číst článek

Peníze z české kasy ale proudily do Agrofertu dál. K preventivní stopce některé úřady přistoupily až poté, co do Česka dorazily předběžné závěry auditů, což je i případ SZIF. Jiné - například ministerstvo průmyslu - plošné zastavení odmítly s tím, že oficiálně nepadlo o střetu zájmů žádné rozhodnutí. Pokud by se nakonec střet zájmů potvrdil, české úřady by mohly vyplacené peníze po firmách z holdingu žádat zpět.

Podle Eibla se ale pozastavení mělo týkat právě i přímých plateb. „Vítáme, že jsou do vyřešení této závažné mezinárodní kauzy pozastaveny platby na investiční dotace, protože tím se chrání zneužití peněz daňových poplatníků v celé unii včetně Česka. Překvapivé ale je, že komise nepřistoupila ke stejnému preventivnímu kroku v dotační oblasti přímých plateb,“ dodal.