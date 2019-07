Chceme identifikaci skutečného majitele Agrofertu, říká šéf senátní komise k auditům. Poletí i do Bruselu

Senátní komise, která se zabývá předběžnými závěry unijních auditorů k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, se v úterý poprvé sešla. Její členové chtějí mluvit i s bruselskými auditory, jak v rozhovoru pro iROZHLAS.cz potvrdil předseda komise Zdeněk Nytra (ODS). Zajímat je bude také to, kdo je skutečným vlastníkem holdingu Agrofert. Oficiální verzi závěrů auditu ale od českých ministerstev stále nedostali. Rozhovor Praha 16:11 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda vyšetřovací komise k auditům možného střetu zájmů Zdeněk Nytra (ODS). | Zdroj: Profimedia

O čem jste jednali, když jste nyní ještě neměli v ruce předběžné závěry auditu, kterými se máte zabývat?

Jednání bylo více méně spíše organizační, protože to bylo de facto první řádné zasedání komise. Takže jsme se domluvili na harmonogramu činnosti a také na reakci na dopis pana ministra zemědělství (Miroslava Tomana, pozn. red.).

Audit č. 2: Brusel žádá zpět také zemědělské dotace, zpráva míří i na ministra Tomana Číst článek

Sděluje nám v něm, že nařízení EU stanovuje, že v případě zveřejnění dokumentů Evropské komise je potřeba to konzultovat s komisí. My s tímto výkladem nesouhlasíme. Za prvé se nejedná o zveřejnění předběžných auditních zpráv, ale o poskytnutí dokumentů pro práci buď senátora, nebo orgánu Senátu, kterým komise je.

Takže vyzýváme opětovně všechny tři ministry (zemědělství, financí a pro místní rozvoj, pozn. red.) k předložením auditů s odvoláním na § 46 zákona o jednacím řádu Senátu, který říká, že ministři jsou povinni poskytnout materiály pro činnost buď, senátorů nebo orgánů Senátu.

Existuje nějaká lhůta, do kdy musí zareagovat?

Do 30 dnů.

Kdy máte naplánované další setkání?

Na 25. července ve 14 hodin.

Ke každé platbě potvrzení, že nejde Agrofertu. Komise chce po Česku zvláštní dokument ke všem dotacím Číst článek

Tudíž šance, že ty materiály budete mít k dispozici, není příliš velká?

My jsme se zároveň usnesli, že oslovíme české zastoupení při Evropské komisi, že bychom to dostali přímo z Bruselu. A pro případ, že ani toto by se do termínu dalšího jednání nestihlo, dohodli jsme se, že zatím budeme pracovat s tím neoficiálním dokumentem prvního auditu. S tím, že už určitě pozveme zástupce resortu, pokud je budou delegovat – a třeba ministerstvo zemědělství už svého zástupce na zasedání komise delegovalo.

Oni například mohou říct, když se budeme bavit o něčem konkrétním z toho neoficiálního překladu, že to v oficiálním dokumentu není nebo je to tam formulované jinak. To znamená, že smysl má i ta věcná debata. Dnes jsme se v podstatě věcně příliš nebavili.

Vy sám jste si prostudoval první zveřejněné závěry auditu, které přinesla některá média? Máte nějaké body, které vás zajímají?

Určitě. Jedno z usnesení komise je ještě to, že chceme po ministerstvu spravedlnosti definici, respektive identifikaci skutečného majitele Agrofertu, a to včetně informací týkajících se těch dvou svěřenských fondů, protože ty dvě předběžné zprávy operují právě s termíny „zakladatel“ a „obmyšlená osoba“ atd.

Lhůta pro odpověď k zemědělskému auditu je o měsíc delší. Kvůli prázdninám v Bruselu Číst článek

Takže zároveň žádáme o statut těchto dvou fondů, protože z toho potom bude naprosto jasné a průkazné, jak je to s případným střetem zájmů.

Máte naplánováno, kolik bude zasedání a kdy byste mohli dojít k nějakému závěru?

Závěry budou až koncem roku. Nyní můžeme mít nějaká domnění nebo můžeme někam směřovat, ale musíme brát v potaz, že české orgány mají na vyjádření se k těmto předběžným závěrům tři měsíce. Můžou to, jak už se stalo v Poslanecké sněmovně, úplně zpochybnit a relevantní budou potom ty definitivní zprávy.

Budete žádat i o vyjádření českých úřadů?

Určitě. Na konec října připravujeme i rychlou cestu do Bruselu, kde bychom se chtěli setkat i s vedoucími auditních skupin. V podstatě rychlá jednodenní návštěva.

Dohodli jsme se, aby to bylo transparentní, že z každého senátorského klubu by tam letěl jeden. Takže by nás tam bylo sice šest, ale zase z toho nechceme žádný klub vyloučit. Rádi bychom o tom promluvili s vedoucími auditních skupin a pak uvidíme.

Komise a střet zájmů Dvanáctičlenná komise, v níž je rovným dílem zastoupeno všech šest senátorských frakcí, má do konce ledna příštího roku shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu. Měla by se rovněž zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů kauditům a pokusit se porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy.

Babiš je podle návrhu auditní zprávy, kterou zveřejnila média, kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů, má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na použití peněz EU. Premiér to opakovaně odmítá, návrh auditu nepovažuje za seriózní. Před senátní komisi hodlá předstoupit, pokud si ho senátoři předvolají.