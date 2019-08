Černošice znovu rozhodly o Babišově možném střetu zájmů. Výsledek nezveřejnily

„Dne 2. srpna 2019 Městský úřad Černošice, odbor přestupků, odeslal právnímu zmocněnci rozhodnutí ve věci podezření z přestupku dle zákona o střetu zájmů, kterého se měl dopustit Ing. Andrej Babiš,“ stojí ve vyjádření.

Rozhodnutí je nyní nepravomocné. Premiér může podat odvolání, má na to 15 dní od doručení rozhodnutí.

Městský úřad v Černošicích zveřejnil informaci o rozhodnutí ve věci na svém webu. Verdikt se týká možného porušení zákona o střetu zájmů ze strany Babiše v souvislosti s údajným ovlivňováním médií v jeho svěřenském fondu.

Babiš střet zájmů dlouhodobě popírá. „Jsem přesvědčen, že je to jen pokračování toho útoku proti mně. Já jsem splnil vše podle lex Babiš (zákon o střetu zájmů, pozn. red.), postupoval jsem podle zákona a nemám k tomu co říct. Jsem přesvědčen, že ve finále to vyhrajeme,“ uvedl v březnu.

Původní verdikt

Poprvé rozhodl černošický úřad o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra koncem ledna. „Je vinen,“ zněl verdikt radnice, která mu jako trest vyměřila pokutu ve výši 200 tisíc korun. Předseda vlády, který současně zastává post poslance, se měl přestupku dopustit z nedbalosti.

Střet zájmů Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který dal v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Andrej Babiš takové podezření dlouhodobě odmítá. Uvádí, že splnil povinnosti dané zákonem. Podnět pro podezření na střet zájmů odeslala loni v srpnu do Černošic organizace Transparency International ČR.

Babiš se tehdy proti rozhodnutí odvolal a případ se přesunul na Středočeský kraj. Ten rozhodnutí o pokutě na konci března zrušil a spis vrátil zpět do Černošic s tím, že o celé věci musí rozhodnout znovu a lépe.

Vyčítal jim přitom například analýzu Pirátů, kterou úředníci v rozhodnutí zmiňovali. Také podle nich neposuzovali možný vliv Babiše na svěřenské fondy podle správného zákona. Černošice to určily na základě zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti, kterému se zkráceně říká zákon proti praní špinavých peněz. Podle středočeského kraje ale zvolili špatný zákon.

Server iROZHLAS.cz podrobně zanalyzoval jak původní rozhodnutí Černošic, tak následný verdikt Středočeského kraje v polovině července poté, co oba dokumenty zveřejnil krajský úřad na svých webových stránkách.