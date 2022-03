Do Bruselu odešel dopis ke střetu zájmů. Kvůli němu i miliardám na obnovu Češi opravují evidenci majitelů

V pondělí odešel do Bruselu další stěžejní dopis k auditu ke střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Serveru iROZHLAS.cz to potvrdilo ministerstvo pro místní rozvoj, které odpověď Evropské komisi připravovalo. Co z dopisu vyplývá? Mimo jiné Česko předělává rejstřík skutečných majitelů. Přistoupilo tak na výtky Evropské komise, která kvůli tomu s českými úřady loni na podzim zahájila řízení.

