Co zdržuje vyšetřování Babiše? Auditoři z Bruselu si vyžádali od českých úřadů další dokumenty

Až dosud české úřady nedokázaly odpovědět, kdy obdrží výsledky auditu Evropské komise, která v Česku z kraje roku šetřila možný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD).

Nyní ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že návrh závěrečné zprávy by měl být dokončený do 14. června. Za zpoždění podle resortu může žádost o doplňující materiály.

Jak zjistil server iROZHLAS.cz, auditoři navštívili v Česku také ministerstvo průmyslu a Státní fond životního prostředí.

Na možný Babišův a Tomanův střet zájmů loni upozornila nevládní organizace Transparency International spolu s Piráty. Oba politici jakékoli pochybení opakovaně odmítli.

„Vzhledem k dodatečnému doplňování dokladů ze strany ministerstva životního prostředí byl přerušen běh lhůty pro zpracování návrhu auditní zprávy,“ odpověděla na otázku, zda už resort obdržel od Evropské komise ohledně auditního šetření zpětnou vazbu serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Barbara Hanousek Eckhardová.

Původně měly výsledky auditní mise české úřady dostat do poloviny května, tedy týden před volbami do Evropského parlamentu. Za zavřenými dveřmi kontrolního výboru to v polovině dubna v europarlamentu alespoň prohlásil eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger. Když lhůta minulý týden uplynula, mluvčí komise označil dané datum za nezávazné.

Den D: 14. června

Jak vyplývá z vyjádření Eckhardové, konkrétní termín pro zaslání stanoviska evropských auditorů je už na stole. Ani tato lhůta ale nemusí být konečná. „Konec lhůty pro zpracování návrhu zprávy nyní připadá na 14. června 2019. Pokud si tedy Evropská komise vyžádá další podklady, bude běh lhůty opět přerušen,“ doplnila mluvčí ministerstva práce.

S podobným dotazem jako na ministerstvo práce se redakce obrátila na všechny české úřady, kde kontroloři z Bruselu zkraje letoška kvůli možnému střetu zájmů českých politiků operovali. Konkrétně to bylo vedle resortu práce také ministerstvo pro místní rozvoj, pražský magistrát a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

„Na výsledky čekáme, měly by přijít pravděpodobně ve druhé půlce měsíce až koncem května,“ uvedla například mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.

Dotační stopka

Redakce proto oslovila také ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní fond životního prostředí, které mají vyplácení peněz v rámci těchto dvou programů na starosti.

Oba úřady potvrdily, že audit proběhl i u nich. „Audit Evropské komise se týká operačního programu Životní prostředí a stejně jako ve všech ostatních auditech probíhá jak šetření na místě, tak i případné korespondenční doplňování,“ popsala pro iROZHLAS.cz mluvčí fondu Lucie Früblingová. Kdy přesně audit proběhl, ale neuvedla.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu je auditovanou osobou a my jsme poskytli maximální součinnost,“ uvedl mluvčí resortu Jan Piskáček.

Oettinger minulý týden opět potvrdil, že komise část dotací pro holding Agrofert pozastavila. Jako preventivní opatření komise nevyplácí dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů. České úřady ale peníze ze státního rozpočtu vyplácí dál.

Střet zájmů

Vedle Agrofertu Evropská komise prověřuje také dotace pro firmu Agrotrade, kterou vlastní otec ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD). „Nejsem si vědom toho, že bych podepsal cokoliv směrem k firmě, kterou vlastní otec,“ odmítl střet zájmů před časem pro Radiožurnál.

Podezření, že Babiš i Toman porušují nové evropské nařízení o střetu zájmů, vznesla česká Transparency International, připojili se k ní i opoziční Piráti. Podle nich Babiš i po vložení Agrofertu do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň jako předseda vlády má vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a rozdělování evropských dotací v Česku.

Babiš, jehož hnutí ANO jde do nadcházejících Evropských voleb, jakákoli pochybení opakovaně odmítá a připomínky věci v českých i zahraničních médiích označuje za štvavou politickou kampaň.

K závěru, že Babiš ve střetu zájmů je, neboť může Agrofert i nadále ovlivňovat a jako předseda vlády má zároveň vliv i na jednání o rozpočtu i dotacích, došla také právní služba Evropské komise.