Evropský soud dostal žalobu kvůli Agrofertu. ‚Spor o střet zájmů může vyjasnit,‘ říká Petříček

Evropský soudní dvůr v pátek přijal žalobu české vlády kvůli pozastavení dotací pro holding Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Radiožurnálu to potvrdil mluvčí soudu Balázs Lehóczki. Před unijním tribunálem proběhne nejdříve písemná fáze řízení, poté ústní jednání. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by mohl soud jasně říct, jestli předseda vlády je, nebo není ve střetu zájmů. Doporučujeme Praha/Brusel 15:12 12. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dne 7. února podala Česká republika u Tribunálu Evropské unie žalobu na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise o pozastavení plateb, které se týkaly programu rozvoje venkova pro Českou republiku v programovém období 2014 až 2020. Šlo o výdaje uskutečněné v rozmezí od 16. října 2018 do 31. prosince 2018 a v rozmezí od 1. ledna do 31. března 2019,“ přiblížil Radiožurnálu mluvčí soudu Balázs Lehóczki s tím, že se dotčené nařízení týkalo údajně několika společností ze skupiny Agrofert.

Navždy bychom ztratili možnost do sporu vstoupit, hájí vládní zmocněnec žalobu na Evropskou komisi Číst článek

Česká vláda o podání žaloby rozhodla minulý týden na návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD), jak upozornil Deník N. Vedení resortu přitom koncem ledna po bilaterálním jednání se zástupci Evropské komise oznámilo, že unijní kontroloři platby – dosud zadržované kvůli auditnímu šetření o střetu zájmů vyjma jedné za 1,6 milionu korun – proplatí. Podle resortu jde o princip.

„Komise minulý týden na bilaterálním jednání uznala, že minimálně zčásti je její rozhodnutí neopodstatněné, přitom je ale ještě nezrušila,“ vysvětlil už dříve pro iROZHLAS.cz vládní zmocněnec pro zastupování před Soudním dvorem Evropské unie Martin Smolek. Českým úřadům totiž 10. února končila lhůta pro napadení rozhodnutí.

Návrh na podání žaloby schválil kabinet ANO a ČSSD bez toho, že by o tom informoval. Jde o platby téměř 247 tisíc eur (6,3 milionu korun) z Programu rozvoje venkova pozastavené kvůli možnému Babišovu střetu zájmů. Babiš už minulý týden řekl, že se projednávání žaloby nezúčastnil.

Petříček: Soud rozhodne

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by mohl Evropský soudní dvůr konečně vyjasnit spor o to, zda Babiš je, či není ve střetu zájmů. Podle unijních auditorů totiž konflikt zájmů má a porušuje tak evropské i české právo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala

„O tom totiž nemůže rozhodnout Evropská komise, ale pouze evropský soud. To je další důvod (podání žaloby – pozn. red.), aby to mohl přezkoumat a říct, jestli český právní řad vyhovuje, nebo nevyhovuje… Můžeme dostat jasné stanovisko, a rychleji tak celou situaci vyjasnit,“ prohlásil Petříček ve středu v pořadu Českého rozhlasu Plus Interview Plus.

Soud by mohl podle ministra rozhodnout v řádu několika měsíců. Nejdříve ale před tribunálem proběhne písemná fáze řízení, poté následuje ústní jednání.

Žalobu kritizuje část opozice, která tvrdí, že vláda jedná v osobní prospěch premiéra Babiše. To ministr Toman, který přinesl podnět na vládu, ale odmítl. Zdůraznil, že postup je standardní a už dříve na komisi směřovalo šest žalob a dvě odvolání.