Kvůli Babišovi? Dostálová bojuje proti automatické stopce pro firmy ministrů ve veřejných tendrech

Vládní koalice v čele s poslancem Jakubem Michálkem (Piráti) chce zalepit díry v aktuálním zákoně ke střetu zájmů. Omezení pro zadávání veřejných zakázek firmám členů vlády chce napevno vložit také do zákona o veřejných zakázkách.

Poslankyně hnutí ANO Klára Dostálová přišla s pozměňovacím návrhem, který jde podle protikorupčních organizací na ruku expremiérovi Andreji Babišovi (ANO) a koncernu Agrofert. Tomu může otvírat cestu k tendrům v případě Babišova budoucího vládního angažmá.

„Mám černé na bílém, že automatické vyloučení není podle Evropské komise v souladu s evropskou směrnicí," odmítá nařčení bývalá ministryně v Babišově vládě.

Pokud je skutečným majitelem firmy člen vlády, neměla by v budoucnu taková společnost vyhrát veřejnou zakázku. Alespoň tak to navrhuje Michálek v novele zákona o zadávání veřejných zakázek, která je nyní ve Sněmovně před třetím čtením.

Aktuálně sice nesmí státní úřady, kraje či obce podle zákona o střetu zájmů veřejnou zakázku zadat členovi vládě nebo jeho společnostem, zákon ale pracuje s právně komplikovaným pojmem „ovládání“.

Michálek proto chce celou věc zjednodušit. Navrhuje, aby se vycházelo z údaje o skutečném majiteli, který je snadno zjistitelný z evidence skutečných majitelů.

Poslankyně hnutí ANO a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová chce ale tohle omezení zmírnit a firmám členů vlády dát velmi zjednodušeně možnost se ze střetu zájmů a tedy i vyloučení z případných tendrů vyvinit.

Ve svém pozměňovacím návrhu píše, že „výjimku“ by dostaly ty firmy, které prokážou, „že ke střetu zájmu podle předpisů upravujících střet zájmů spočívající v přímém ovládání ze strany konkrétní osoby zapsané jako skutečný majitel nedošlo nebo dojít nemohlo“. Jak přesně by ale toto firmy dokládaly, už bývalá ministryně neuvádí.

„Každý uchazeč musí mít právo to vysvětlit. A buď to tomu zadavateli vysvětlí, nebo nevysvětlí,“ řekla k tomu pro iROZHLAS.cz.

Klička pro Babiše?

Podle zástupců protikorupčních organizací ale Dostálová svojí úpravou nahrává bývalému premiérovi Babišovi a Agrofertu, který má expremiér vložený ve svěřenských fondech. Ti od počátku jakýkoliv možný střet zájmů odmítají.

KDO VLASTNÍ AGROFERT? Andrej Babiš je v evidenci skutečným majitelů veden jako „nepřímý skutečný majitel“. U svých svěřenských fondů AB Private Trust I a II je pak v rejstříku veden jako „přímý skutečný majitel“. Michálkova úprava by tedy Agrofert z veřejných zakázek automaticky diskvalifikovala, pokud by se v budoucnu Babiš stal opět součástí vlády.

„Navrhovaný pozměňovací návrh do zákona vetkne pouze další šrapnel, který způsobí výkladové problémy a soudní spory na léta dopředu. Čouhá z něj jako sláma z bot, kterému holdingu a kterému potenciálnímu členu vlády má sloužit,“ řekl k tomu pro iROZHLAS.cz Marek Zelenka ze spolku Oživení.

Velmi podobně se vyjádřil také právník Transparency International Jan Dupák: „Celé roky se Babišovým firmám dařilo zneužívat děr v zákoně o střetu zájmů, protože umožňovaly nekonečné spory o právních výkladech a vnášely nejistotu mezi poskytovatele veřejných prostředků.“

A pokračuje: „Když se nyní projednává změna, která by měla celý proces konečně zjednodušit, přichází exministryně Dostálová s návrhem, který by opět všechny na několik let zaměstnal, než by došli k jednoznačnému výkladu a jasným postupům. Politici hnutí přitom určitě sní o tom, že v budoucnu budou na tyto procesy sami mít vliv.“

Stanovisko Evropské komise

Dostálová ale kritiku, že by změna šla na ruku Babišovi, odmítá. „To s tím nemá nic společného. Mně jde čistě o to, aby tam nebylo automatické vyloučení, ale aby měl uchazeč možnost to vysvětlit nebo nevysvětlit,“ řekla pro iROZHLAS.cz.

To podle ní vidí jako problém i Evropská komise. „Mám černé na bílém, že automatické vyloučení není podle Evropské komise v souladu s evropskou směrnicí,“ vysvětlila s dovětkem, že se svým kolegou ze Sněmovny Michálkem tenhle problém řešila.

Podle něj ale aktuální návrh Dostálové není výsledkem společné diskuze. „Byli jsme ochotní s opozicí diskutovat nějakou podobu záruk, kdy by daný ministr prokázal, že jsou organizační struktury jeho firmy či svěřenského fondu nastaveny tak, že nemůže přímo ani nepřímo ovlivňovat zadávání, ani nemá podíl na zisku. Ale tomu tento návrh neodpovídá,“ podotkl Michálek pro iROZHLAS.cz.

Pokud by navrhovaná změna prošla, riziko střetu zájmů při zadávání veřejných zakázek by podle něj nebyl dobře ošetřeno. „V podstatě to ruší pojistky proti střetu zájmů, kde mohou být rozkradeny veřejné prostředky, takže by si politici mohli přihrávat zakázky,“ doplnil.

Agrofert získává největší zakázky od státní společnosti Čepro nebo Lesů ČR. V polovině letošního ledna společnost Čepro zveřejnila dokument, podle kterého nakoupila biopaliva od společnosti Preol z koncernu Agrofert za 3,4 miliardy korun. Těžařská firma Uniles taktéž patřící pod Agrofert loni na konci roku zase získala dvacetimiliardový tendr na těžbu dřeva mezi lety 2023 až 2027 od státního podniku Lesy České republiky.

Andreje Babiše by se Michálkova úprava mohla týkat, pokud by v budoucnu uspěl ve volbách a stal se členem vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz