Nové stáje i modernizace lesních školek. V druhém auditu se hraje o dotace pro Agrofert za 63 milionů

Předběžné závěry auditů

Auditoři v prvních předběžných výsledcích, které do Česka dorazily minulý týden a které se zabývaly jen dotacemi do oblasti životního prostředí a podnikání, konstatovali střet zájmů českého premiéra. Ten má přitom platit od února 2017, když v Česku začal platit zákon o střetu zájmů. Podle vyjádření ředitele SZIF Šebestyána je toto datum zmíněno i v druhém auditu, který se týká zemědělských dotací a který do Česka dorazil ve čtvrtek.