Zemědělský fond odebírá Agrofertu dotaci, kvůli které dostalo Česko od Bruselu pokutu

Necelý milion chce Státní zemědělský intervenční fond, který rozděluje dotace do zemědělství, zpět po dceřince Agrofertu. Firmě Schrom Farms to vedení fondu napsalo v dopise na začátku září, zjistil server iROZHLAS.cz. Erární peníze na modernizaci farmy kuřat v Bílovci na Novojičínsku totiž odmítl Brusel proplatit. Důvod? Střet zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO), do jehož svěřenských fondů koncern patří, vyplývající ze závěrů unijního auditu.

