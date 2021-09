‚Střet zájmů se na nás nevztahuje.‘ České úřady vyjednávaly s Bruselem kvůli druhému auditu o Babišovi

České úřady se snažily zmírnit výsledky druhého auditu ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). V úterý se střetli se zástupci Evropské komise v rámci smírčího řízení. Zda se jim to povedlo, se teprve ukáže. Smírčí orgán má teď 30 dní, aby shrnul závěry dlouho očekávané schůzky. Auditní šetření ohledně vyplácení zemědělských dotací koncernu Agrofert se tak posouvá do další fáze. Předběžné závěry střet zájmů potvrdily, Babiš ho odmítá. Doporučujeme Praha 6:00 16. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zasedání smírčího orgánu se věnovalo otázce potenciálního střetu zájmů, zástupci České republiky prezentovali svou setrvalou pozici,“ přiblížila pro iROZHLAS.cz úterní jednání se zástupci Bruselu Luďka Raimondová z tiskového oddělení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který eurodotace pro zemědělce v Česku rozděluje.

Tuzemské politické špičky chyby ve vyplácení unijní podpory dlouhodobě odmítají. Zemědělský fond má navíc za to, že se na něj tuzemská legislativa ke střetu zájmů ani nevztahuje. „Protože SZIF nevyplácí dotace ze státního rozpočtu, tedy podle zákona o rozpočtových pravidlech,” pokračovala Raimondová.

Pro vysvětlení: český zákon o střetu zájmů zakazuje firmě, kterou alespoň ze čtvrtiny vlastní člen vlády, čerpat dotace vyplácené dle rozpočtových pravidel, tedy zpravidla ministerstvy. Zemědělský fond funguje podle vlastního zákona, který daná legislativa nepokryla. Jde ale zřejmě o skulinu v zákoně, než úmysl zákonodárců vyčlenit ho z jinak plošného zákazu.

Zemědělský fond si nechal zpracovat právní analýzu, na jejímž základě dotace pro holding Agrofert udělené po září 2017 (kdy začal platit český zákon o střetu zájmů) nedávno odblokoval. Unijní podpora udělená po srpnu 2018, kdy začalo platit přísnější evropské nařízení ke střetu zájmů, je však pro koncern z Babišova svěřenského fondu nadále preventivně stopnuta.

Hledání kompromisu

Zpátky ale ke smírčímu řízení. Pod dohledem odborníků nominovaných z různých členských států se během úterní online schůzky hledalo především kompromisní řešení. Smírčí orgán totiž podle Raimondové účastníky současně informoval, že „nemá oprávnění vyjadřovat se k právním otázkám.“

"Zástupci České republiky prezentovali svou setrvalou pozici, podle které se na SZIF nevztahují ustanovení o střetu zájmů." Luďka Raimondová (Státní zemědělský intervenční fond)

„A téma střetu zájmů smírčí orgán považuje za právní problematiku, ke které se nevyjadřuje,“ doplnila pracovnice zemědělského fondu, který na jednání reprezentoval jeho šéf Martin Šebestyán. To znamená, že se neřešil výklad české či evropské legislativy ve vztahu k premiérovi Babišovi.

Potvrdil to také Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství, jehož zástupci se společně s pracovníky ministerstva zahraničí schůzky také zúčastnili. „V souladu s dosavadní praxí se smírčí orgán nezabýval právně-legislativními aspekty a jejich výkladem, jelikož mu tato úloha dle právních předpisů Evropské unie nepřísluší,“ uvedl s tím, že resort smírčímu orgánu hlavně vysvětlili jeho „postoj k některým technickým otázkám.“

Smírčí orgán nyní bude mít podle Bílého 30 dní na to, aby na základě proběhlé schůzky zpracoval zprávu. V ní má uvést, zda se podařilo, nebo naopak nepodařilo postoj Bruselu a českých úřadů sblížit. A může také doporučit další postup, Evropská komise se ním ale řídit nemusí.

Závěry auditu

Ministerstvo zemědělství výsledky auditu zemědělských dotací pro koncern Agrofert z Babišova svěřenského fondu obdržel od Evropské komise už v únoru. Závěry, ke kterým Brusel u druhého auditního šetření došel, ale resort tehdy neoznámil. A nechce je říct ani nyní.

„Auditní šetření zůstává stále otevřené, a to až do doby doručení závěrečné zprávy, respektive případného rozhodnutí o vyloučení z financování. Z tohoto důvodu není možné poskytnout více informací,“ vysvětlil mluvčí resortu Bílý. Střet zájmů premiéra Babiše ovšem potvrdily předběžné závěry kontrolorů. A co se bude dít dál, nechtěl Bílý předjímat.

Definitivně ukončen je však už první audit Evropské komise, který se týkal dotací vyplácených především ministerstvem průmyslu a obchodu. Brusel finální auditní zprávu ke střetu zájmů zveřejnil v dubnu také na svém webu. Babiš podle dokumentu nadále ovládá holding Agrofert, a porušuje tak evropskou i českou legislativu.

Premiér nicméně konflikt dlouhodobě odmítá. „Vždy jsem dodržoval veškeré právní předpisy. Agrofert neřídím a neovládám,“ prohlásil například během červnové mimořádné schůze sněmovny. Podobně jakékoli pochybení odmítá také Agrofert.