DOKUMENT: Babiš porušuje zákon o střetu zájmů, trvá na svém Evropská komise. Prostudujte si celý dopis

Je to klíčový dopis, ve kterém Evropská komise shrnuje výsledky už téměř dva roky trvající prověrky ke střetu zájmů. Potvrzuje v něm své dřívější stanovisko, že premiér Andrej Babiš (ANO) nadále ovládá holding Agrofert a porušuje tak tuzemskou i unijní legislativu. Ačkoli jsou závěry Bruselu už definitivní, české úřady je nadále zpochybňují. Server iROZHLAS.cz proto nyní stěžejní dokument zveřejňuje v plném znění. Exkluzivně Praha 12:33 1. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) je podle Evropské komise nadále ve střetu zájmů | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Pan Babiš ovládá společnosti ze skupiny Agrofert.“ To je jen jeden ze závěrů, které Evropská komise shrnula v osmistránkovém dopise adresovaném letos v říjnu českým úřadům. Dokument opatřený dvousetstránkovou přílohou je součástí navazující korespondence k auditnímu řízení, které řeší premiérův střet zájmů a vyplácení unijních dotací.

‚Boj‘ o 100 milionů na toasty Penam je definitivně u konce. Evropská komise dotaci neproplatí Číst článek

„Pan Babiš coby veřejný funkcionář porušuje článek 4 zákona o střetu zájmů,“ uvádí se dále v dopise, který popisuje stěžejní zjištění unijních auditorů. Server iROZHLAS.cz je detailně popsal už v dřívějších textech.

Tyto závěry v pondělí potvrdili také zástupci Evropské komise, kteří dorazili na zasedání unijního výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ten si totiž před měsícem vyžádal ohledně auditního řízení ke střetu zájmů aktuální informace.

„Komise potvrdila, že v lednu dorazí zpráva, která obecně potvrzuje to, co už zaznělo v českých médiích, tedy že Andrej Babiš ve střetu zájmů jednoznačně je. To znamená, že dokud je premiérem, nemohou firmy ve skupině Agrofert čerpat investiční dotace,“ přiblížil obsah jednání europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL.

Konečné závěry bruselských kontrolorů mají tuzemské úřady zatím v angličtině, čeká se tak na český překlad. Ten by mohl dorazit v lednu. Poté začne běžet tříměsíční lhůta, během níž musí úřady informovat, jak uvádí do praxe zbývající doporučení, která zůstávají stále otevřená.

Žádná loajalita

Jenže česká vláda výsledky unijní prověrky nadále zpochybňuje. „Nevím, co potvrdila Evropská komise. My se řídíme českými zákony a české zákony nic o střetu zájmů v tomto případě neříkají,“ prohlásil v pondělí vicepremiér a ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček (za ANO), jehož resort za vyplácení eurodotací zodpovídá.

Odmítl současně podezření, že se jeho názor formuje na základě loajality k Babišovi. „Já se nemůžu řídit loajalitou, sympatií nebo antipatií. Jako vysoký státní úředník se musím řídit primárně zákonem,“ pokračoval Havlíček. Pokud by podle něj premiér porušoval český zákon, potřebuje se od někoho striktně dozvědět, v čem konkrétně.

Celý dokument si přečtěte ZDE:

Babiš od začátku jakýkoli střet zájmů odmítá. Argumentuje tím, že holding Agrofert před třemi lety vložil do svěřenských fondů. „Agrofert neovládám ani neřídím,“ reagoval už dříve pro iROZHLAS.cz. Podobně pochybení odmítá také samotný koncern. Podle mluvčího Karla Hanzelky se Agrofert unijní peníze vracet nechystá.

Evropská komise v říjnovém dopise reaguje na stanovisko českých úřadů, které zaslaly v květnu. Vedle nedostatečné kontroly střetu zájmů v dokumentu vytýká také procesní chyby ve výběru a hodnocení dotačních projektů Agrofertu. Týká se to například stomilionové dotace na stavbu linky na toastový chléb Penam.

Podle kontrolorů nebyla inovativní a na unijní podporu neměla nárok. Dotaci by holding měl proto vrátit. Ani v tomto případě však Havlíčkův resort, který dotaci udělil, přešlap nepřipouští. Celý spor chce ještě zvrátit. „Je tam možnost podání nějakého znaleckého posudku,“ nastínil v České televizi.

Chodit za dveře nestačí. Brusel kritizuje Česko, že neřeší Babišův střet zájmů. Žádá zastavení dotací Číst článek

Pokud by Evropská komise svůj závěr nezměnila, bude ministerstvo dotaci podle Havlíčka vymáhat. „Tam není jiná cesta, odpustit se to nedá. Takhle se chováme ke každé firmě,“ doplnil ministr. Evropská komise už ale loni v prosinci na dotaz Radiožurnálu potvrdila, že závěry auditu jsou již konečné.

A právě kvůli mystifikacím i nepřesnostem, které se v souvislosti s auditním řízením ke střetu zájmů ve veřejném prostoru objevily, se redakce rozhodla celý dokument zveřejnit.

Zmiňovaný audit se týká čerpání dotací ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti. V první polovině příštího roku by mělo být jasno také v druhém, tedy zemědělském auditu, jehož předběžné závěry premiérův střet zájmů rovněž potvrdily.

V červnu se auditní řízení diskutovalo i na plénu Evropského parlamentu. Ten tehdy přijal kritickou rezoluci, podle které Babiš zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu EU a zároveň kontroluje holding Agrofert.

Rezoluce vyzvala Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání. Česká vláda tehdy stanovisko europarlamentu odmítla s tím, že se vměšuje do českých záležitostí.

ČASOVÁ OSA Únor 2017 – Andrej Babiš (ANO) coby tehdejší ministr financí vkládá holding Agrofert do svěřenských fondů

– Andrej Babiš (ANO) coby tehdejší ministr financí vkládá holding Agrofert do svěřenských fondů Květen 2017 – Andrej Babiš končí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) coby ministr financí

– Andrej Babiš končí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) coby ministr financí Září 2017 – Zákon o střetu zájmů začíná být účinný

– Zákon o střetu zájmů začíná být účinný Prosinec 2017 – Andrej Babiš se stává premiérem menšinové vlády s ČSSD

– Andrej Babiš se stává premiérem menšinové vlády s ČSSD Srpen 2018 – Začíná platit přísnější evropské nařízení o střetu zájmů

– Začíná platit přísnější evropské nařízení o střetu zájmů Listopad 2018 – Evropská komise se začíná z podnětu Pirátů a protikorupční organizace Transparency International zabývat možným střetem zájmů Babiše kvůli eurodotacím pro Agrofert

– Evropská komise se začíná z podnětu Pirátů a protikorupční organizace Transparency International zabývat možným střetem zájmů Babiše kvůli eurodotacím pro Agrofert Prosinec 2018 - Andrej Babiš píše tehdejšímu eurokomisaři pro rozpočet Güntheru Oettingerovi, že bude na vládě chodit při projednávání eurodotací z preventivních důvodů za dveře

- Andrej Babiš píše tehdejšímu eurokomisaři pro rozpočet Güntheru Oettingerovi, že bude na vládě chodit při projednávání eurodotací z preventivních důvodů za dveře Leden 2019 – V Česku probíhá auditní mise Evropské komise, která kontroluje dotace pro Agrofert

– V Česku probíhá auditní mise Evropské komise, která kontroluje dotace pro Agrofert Červen 2019 – Evropská komise posílá do Česka předběžnou auditní zprávu, ve které konstatuje střet zájmů

– Evropská komise posílá do Česka předběžnou auditní zprávu, ve které konstatuje střet zájmů Srpen 2019 – Česko rozporuje předběžnou auditní zprávu

– Česko rozporuje předběžnou auditní zprávu Prosinec 2019 – Brusel posílá do Prahy konečné závěry prověrky, opět konstatoval střet zájmů

– Brusel posílá do Prahy konečné závěry prověrky, opět konstatoval střet zájmů Květen 2020 – Česko reaguje na finální závěry Evropské komise

– Česko reaguje na finální závěry Evropské komise Říjen 2020 – Brusel v reakci kritizuje, že Česko Babišův střet zájmů dostatečně neřeší