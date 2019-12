Dostálová: Audit ke střetu zájmů budeme rozporovat. Evropské komise: Nelze. Jde o finální stanovisko

Ministerstvo pro místní rozvoj se začne v pondělí zabývat závěry evropských kontrolorů ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Šéfka resortu Klára Dostálová (za ANO) tvrdí, že zatím nejde o finální zprávu. A je připravena dokument rozporovat. Jenže podle Evropské komise je stanovisko definitivní a Česko bude mít od doručení překladu dva měsíce na to, aby přijalo doporučená opatření. Původní zpráva Praha 6:00 2. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Rozhodně nejde o finální podobu auditní zprávy,“ reagovala ministryně Klára Dostálová pro iROZHLAS.cz na otázku, jak bude resort nyní postupovat.

„Do dvou měsíců od obdržení české verze zprávy mohou být uplatněny vyjádření České republiky a případné připomínky ke zprávě. Ty budou připravovány, stejně jako odpověď na návrh auditní zprávy, ve spolupráci se všemi dotčenými resorty,“ napsala v textové zprávě.

Jenže s tím nesouhlasí Evropská komise. Na dotaz Radiožurnálu její mluvčí uvedl, že jde o definitivní verzi. „Skutečně jde o finální zprávu,“ reagoval na prohlášení Dostálové mluvčí komise. „Nejdříve musíme – v daném termínu – zaslat český překlad zprávy. Poté budou mít české úřady dva měsíce na to, aby zaslaly zprávu, jak plní obsažená doporučení,“ dodal.

První z auditních zpráv, která řeší vyplácení evropských peněz v rámci takzvané kohezní politiky, dorazila na ministerstvo pro místní rozvoj v pátek večer. Co je obsahem dokumentu, zatím není jasné. Týdeník Respekt nicméně v neděli - s odkazem na dva nejmenované zdroje a bez dalších podrobností - napsal, že kontroloři, podobně jako v návrhu auditní zprávy, střet zájmů premiéra potvrdili. Oficiální místa to ovšem zatím nepotvrdila.

I Dostálová to odmítla komentovat. Závěry šetření podle svých slov kvůli utajení celé věci nezveřejní. „Rozhodně nebudeme dávat žádná vyjádření, sama Evropská komise ústy své mluvčí potvrdila, že jde stále o komunikaci v režimu důvěrné,“ reagovala na otázku, jestli bude informovat o tom, k čemu kontroloři po téměř ročním šetření došli. Alespoň tak to udělalo letos v létě ministerstvo zemědělství, když obdrželo návrh druhého auditu.

Česko u soudu

Ministryně Dostálová v rozhovoru pro iROZHLAS.cz už dříve řekla, že pokud to bude nutné, Česko je připraveno se proti závěrům bruselských kontrolorů bránit i u Evropského soudního dvora. „Kdyby tam bylo něco stěžejního a zásadního, s čím má členská země problém, tak asi jo. Proč bychom si to měli nechat líbit, když bychom byli přesvědčeni o tom, že to tak není,“ uvedla.

Audity kvůli střetu zájmů a čerpání dotací holdingem Agrofert ze svěřenského fondu Andreje Babiše proběhly na tuzemských úřadech na začátku letošního roku – jeden řešil dotace v rámci takzvané kohezní politiky, druhý pak zemědělské dotace.

Jejich předběžné závěry dorazily do Česka na přelomu května a června – oba dokumenty střet zájmů konstatovaly. Evropská komise proto navrhla do unijního rozpočtu vrátit část dotací vyplacených firmám ve skupině Agrofert, mohlo by jít až o 450 milionů korun.

Babiš dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů. A tvrdí, že Česko žádné peníze Bruselu vracet nebude. O víkendu v České televizi v reakci na dokončení auditu uvedl, že dodržel zákon, postupoval podle něj a jím vlastněnou firmu vložil do svěřenského fondu. Na aktuální dotazy zaslané redakcí serveru iROZHLAS.cz v neděli večer už nereagoval.

Druhá auditní zpráva, řešící zemědělské dotace, zatím hotová není. Nejprve musí proběhnout dvojstranná jednání mezi českou a evropskou stranou, z nichž první je naplánované na 28. ledna příštího roku. Více o tom, kdy budou známé výsledky tohoto auditu, si můžete přečíst zde.