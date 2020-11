Přehlédnutá dotace pro Fatru. Evropská komise našla další ‚neoprávněný‘ projekt Agrofertu

Do hledáčku Evropské komise se nově dostala plastikářská firma Fatra. Auditoři se zaměřili na nákup válcovacího stroje pro továrnu v Napajedlech, na který společnost z holdingu Agrofert získala z erárních peněz 690 tisíc korun. Podle Bruselu ovšem neoprávněně, a to jen pár týdnů po kontrolní misi. Existenci projektu Česko přiznalo až letos v květnu. Vyplývá to z aktuálního stanoviska Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).

Praha 6:00 14. listopadu 2020