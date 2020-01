Jen procesní krok, mírní ministerstvo zemědělství zprávy o dalším výsledku auditního šetření Babiše

Do Česka dorazily podklady k jednání ministerstva zemědělství se zástupci Evropské komise. Schůzka se týká druhého z auditních šetření, která proběhla před rokem na tuzemských úřadech kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). V plánu je na konec ledna. Pro server iROZHLAS.cz to řekl mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Odmítl zároveň, že by ministerstvo mělo k dispozici finální zprávu. Doporučujeme Praha/Brusel 12:59 6. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Finální zprávu nemáme. Obdrželi jsme jenom podklady k bilaterálnímu jednání,“ řekl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Konečná verze auditu by podle něj měla být hotová až po setkání se zástupci Evropské komise, které je v plánu na 28. ledna. „Je to jeden z kroků před finální zprávou, je to procesní krok,“ vysvětlil dále.

Popřel tak zprávu některých tuzemských médií, že by druhý finální audit k zemědělským dotacím do Česka už dorazil. Server Neovlivní v pondělí ráno s odkazem na vysoce důvěryhodný zdroj napsal, že Evropská komise už druhý audit zpracovala. Podle serveru i tato zpráva u premiéra Babiše konstatuje střet zájmů, má mít šest kopií krytých vodoznakem.

Radiožurnál zjišťoval podrobnosti přímo v Bruselu. Evropská oficiální místa dosud informace serveru Neovlivní nekomentovala. Tři důvěryhodné zdroje Radiožurnálu seznámené s průběhem jednání však tvrdí, že nejsou přesné. „Je to nesmysl, není to hotové, není žádných šest kopií s vodotiskem. Je pouze předvánoční pozvánka na bilaterální jednání,“ popsal jeden z nich.

Vše tak nadále pokračuje ve svém původním harmonogramu. Konkrétně: nejdříve se má odehrát lednová schůzka. Česko už na toto jednání obdrželo pozvánku a připravuje podklady. Toto setkání je pro dokončení zprávy nutné, jak v prosinci uvedl mluvčí Evropské komise Eric Mamer. O nadcházejícím setkání mluvil také už loni v červnu šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán. Nejdříve po tomto setkání auditní zprávu komise dokončí.

Smírčí řízení

Vypořádání připomínek k druhému auditnímu šetření totiž běží podle jiných pravidel. Vše tak trvá déle než u první kontrolní zprávy, která se týká strukturálních fondů a fondu soudržnosti. Po schůzce bude mít navíc Česko ještě šanci jednat s komisí o smíru.

Předběžnou verzi dokumentu české úřady obdržely v červnu. Dokument tehdy konstatoval střet zájmů premiéra Andreje Babiše při čerpání zemědělských dotací firmami ve skupině Agrofert. Babiš i koncern jakékoli pochybení od začátku odmítají.

Oproti tomu první auditní zpráva je už hotová, do Česka dorazila koncem listopadu. Evropská komise podle dokumentu došla k závěru, že premiér Babiš je ve střetu zájmů a porušuje tak české i evropské právo. Tuzemské úřady podle dokumentu přikleplo holdingu Agrofert neoprávněně 285 milionů korun.

Nyní se čeká na český překlad této zprávy. Poté začne běžet dvouměsíční lhůta, během které by Česko mělo říct, jakým způsobem přijme obsažená doporučení.

Šéfka resortu Klára Dostálová (za ANO) se už dříve nechala také slyšet, že se bude proti závěrům auditu bránit do posledního dechu, a to i u Evropského soudního dvora. Podle bývalého europoslance KDU-ČSL a šéfa evropského právního výboru Pavla Svobody však není možné Evropskou komisi kvůli dokumentu žalovat. „Auditní zpráva nemá právní důsledky,“ popsal v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.