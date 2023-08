‚Lex Babiš‘ bude přísnější. Pavel podepsal tvrdší podmínky pro zákaz vlastnictví médií politiky

Soudům i soudcům svědčí zdrženlivost, kritizuje politické komentáře Rychetského právník Kudrna

„Občané by znali jejich názory, pohnutky a myšlenkové pochody při rozhodování. Není to nic proti ničemu, naopak by to přispělo k lepšímu porozumění rozhodnutí soudů,“ oponuje Eliška Wagnerová.