Česko žádá Brusel o odklad. Ministerstvo průmyslu nestíhá zavést požadovaná opatření ke střetu zájmů

8. září. Do tohoto data měly české úřady poslat do Bruselu dopis s popisem, jak zlepšily kontrolu střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. Ministerstvo průmyslu ale dosud všechna požadovaná opatření nezavedlo. A žádá proto o prodloužení lhůty na odpověď, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Evropská komise na konci srpna varovala, že může vyplácení dotací pozastavit, pokud se systém nezlepší. Praha 5:00 6. září 2021

„Na základě žádosti ministerstva průmyslu a obchodu jsme Evropskou komisi požádali o posun reakce o 60 dní,“ uvedl na dotaz redakce iROZHLAS.cz Vilém Frček, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj, které odpověď na dopis za všechny české úřady koordinuje.

Mezi Prahou a Bruselem totiž probíhá v posledních měsících výměna korespondence kvůli auditu ke střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten v Česku proběhl na začátku roku 2019 a zhruba rok poté auditoři šetření ukončili s jasným výsledkem: Babiš porušuje český zákon ke střetu zájmů a Agrofert, který premiér vložil do svěřenských fondů, čerpal dotace neoprávněně.

Od té doby si české úřady s Evropskou komisí vyměňují dopisy, ve kterých si vyjasňují, jakým způsobem Češi plní doporučení ze závěrečné zprávy. Překlad posledního z nich dorazil do Česka v polovině července a úřady na něj měly odpovědět do 8. září.

Varování z Bruselu

Na konci srpna ale na některá ministerstva dorazil ještě jiný dopis z Bruselu, který do této výměny informací nepatří a je mimořádný. V něm vysocí představitelé Evropské komise varovali Čechy, že pokud nezačnou pořádně kontrolovat střet zájmů, pozastaví proplácení dotací.

„Upozorňujeme Vás, že (…) může Komise přerušit lhůtu u jakýchkoliv budoucích průběžných plateb požadovaných v rámci dotčených programů,“ stojí v dopise, o kterém informoval server iROZHLAS.cz.

Zjednodušeně řečeno by Brusel mohl na určitou dobu pozastavit proplácení projektů českých firem, které už byly zafinancovány z české státní kasy, z evropských fondů. A to až do doby, než by se české úřady dostatečně vypořádaly s námitkami Evropské komise.

Kritika míří především na ministerstvo průmyslu a obchodu vedené Karlem Havlíčkem (za ANO). A právě to požádalo o prodloužení lhůty na odpověď Bruselu o 60 dnů. „Některá z požadovaných opatření vyžadují delší čas pro realizaci, než se původně předpokládalo,“ vysvětlil mluvčí Frček důvod žádosti o odklad.

Nepřijatá opatření

Evropská komise po českých úřadech v čele s Havlíčkovým resortem požaduje řadu preventivních a nápravných opatření, které mají zajistit dodržování zákona o střetu zájmů. Například vést seznam veřejných funkcionářů a firem, které vlastní či ovládají. Nebo zapracovat do postupů metodické stanovisko, které řeší střet zájmů v souvislosti se svěřenskými fondy.

Jenže například s implementací metodického stanoviska má ministerstvo průmyslu problém a měsíce s jeho zavedením otálí. „O dodržování metodiky č. 10 ministerstvo průmyslu a obchodu samozřejmě usiluje. S celým postupem se však nedá souhlasit, je moc složitý a dá zjednodušit,“ napsala k tomu redakci mluvčí Štěpánka Filipová. Více si můžete přečíst ZDE.

Evropská komise přitom bude nastavení opatření po doručení dopisu českých úřadů hodnotit. „Další vylepšení systému posoudí útvary Komise, jakmile členský stát odpoví na druhý dopis Komise o následných opatřeních,“ uvedla mluvčí komise Veronica Favalli.

Sám Andrej Babiš dlouhodobě střet zájmů popírá. „Agrofert neovládám ani neřídím. Proto dlouhodobě a opakovaně tvrdím, že střet zájmů nemám a kvůli údajnému střetu zájmů nebude Česká republika vracet žádné peníze,“ reagoval pro iROZHLAS.cz v SMS na začátku prosince minulého roku. Na aktuální dotaz redakce nereagoval.

Pochybení odmítá i holding Agrofert. „Trváme na tom, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona, příslušných pravidel a uzavřených smluv. Všechny dotační projekty byly schváleny českými úřady a také průběžně kontrolovány bez nálezu jakýchkoli zásadních závad,“ uvedl opakovaně na dotazy týkající se střetu zájmů mluvčí holdingu Karel Hanzelka.