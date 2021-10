Babišův střet zájmů míří na Středočeský kraj, kauza Pandora Papers na ministerstvo spravedlnosti

Městský úřad v Černošicích předal kauzu střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) na Středočeský kraj. Hejtmanství bude mít v odvolacím řízení za úkol posoudit, zda předseda vlády dostal pokutu za přestupek kvůli vlastnictví médií oprávněně, či nikoli. Černošice dostaly na stůl i další Babišův případ, a sice možné chyby v majetkovém přiznání v kauze Pandora Papers. Radnice kvůli tomu požádala o spolupráci ministerstvo spravedlnosti. Doporučujeme Černošice 17:40 20. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Podané odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice, Odboru přestupků, bylo společně se spisovou dokumentací předáno Krajskému úřadu Středočeského kraje k jeho rozhodnutí o odvolání,“ uvedl černošický úřad ve středu odpoledne na svém webu, kde pravidelně informace o přestupkovém řízení ke střetu zájmů Babiše zveřejňuje.

Černošice koncem září rozhodly, že premiér porušuje zákon o střetu zájmů, když přes svěřenské fondy ovládá mediální společnost Mafra Print. A uložily mu za to pokutu v nejvyšší možné výši, tedy 250 tisíc korun.

Babiš se proti verdiktu posléze odvolal. Už dříve ho označil za absurdní a avizoval, že se bude bránit. „Je to jenom další z té mozaiky útoků na mě ze všech stran,“ řekl nedávno pro Radiožurnál.

Podle právníka Václava Knotka, který premiéra v případu zastupuje, byla porušena jeho práva daná Listinou základních práv a svobod „Tím, že o stejném skutku jednou rozhodl již v přestupkovém řízení a to bylo už před dvěma lety pravomocně skončeno,“ uvedl pro deník Právo minulý týden.

Premiér letos v květnu černošický úřad, pod který s trvalým bydlištěm v Průhonicích spadá, kvůli přestupkovému řízení také zažaloval. V podání na soud jeho právník rovněž argumentoval tím, že v dané kauze dochází k porušení zásady „ne bis in idem“, v překladu tedy „ne dvakrát o tomtéž“. Babiš ale nakonec žalobu stáhl.

Černošice v roce 2019 rozhodly, že Babiš porušil kvůli vlastnictví mediálních domů Londa a Mafra zákon o střetů zájmů. Uložily mu za to pokutu 200 tisíc korun. Středočeský kraj tehdy vedený hnutím ANO ale řízení zastavil s tím, že se přestupek nestal. Nový podnět se však týká mediální společnosti Mafra Print z holdingu Agrofert, která v původním řízení nefigurovala.

Pandora Papers

Do hledáčku Černošic se Babiš dostal také kvůli kauze Pandora Papers. Ta by mohla dopadnout i na jeho majetková přiznání. V dokumentech totiž podle webu Investigace.cz neuvedl, že vlastní akcie offshorových firem. Podle zákona o střetu zájmů je přitom neúplné oznámení přestupek, za který hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun.

KAUZA PANDORA PAPERS Projekt Investigace.cz společně s dalšími stovkami novinářů ze světových médií zveřejnil informace z uniklých dokumentů z panamské právnické kanceláře Alcogal. Premiér Andrej Babiš (ANO) si podle Investigace.cz nechal v roce 2009 pomocí francouzské a panamské právní kanceláře anonymně založit firmy s nastrčenými řediteli.Tuto strukturu údajně využil k tomu, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur, tehdy 381 milionů korun. Měl tak poskytnout sám sobě půjčku, kterou využil k nákupu luxusních francouzských nemovitostí, včetně rezidence Bigaud. Premiér pochybení odmítl s tím, že v době transakce nebyl aktivní v politice.

Černošický úřad se aférou kolem společností v daňových rájích začal zabývat začátkem října, podnět k přezkumu podala Pirátská strana. Radnice nyní proto požádala o spolupráci ministerstvo spravedlnosti, které majetková oznámení veřejných funkcionářů spravuje.

„Městský úřad Černošice, Odbor přestupků, odeslal na ministerstvo spravedlnosti obdržený podnět k prošetření možného spáchání přestupku, ve kterém podatel uvádí skutečnosti, které nasvědčují možnosti, že Ing. Andrej Babiš uvedl v oznámeních neúplné údaje do registru oznámení,“ napsala radnice na svém webu.

Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky jde pouze o žádost o součinnost. „Můžeme potvrdit, že se na ministerstvo v dané věci obrátil Městský úřad Černošice, jež je současně přestupkovým orgánem a jehož žádost o součinnost nyní zpracováváme,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Sám resort však možný přestupek podle Řepky řešit nemůže. „To může přestupkový orgán, kterým je Městský úřad Černošice,“ pokračoval mluvčí s tím, že si radnice potřebovala spíše doplnit informace.

Premiér Babiš přes řetězec offshorových firem – Blakey Finance Limited, Boyne Holding LLC či SCP Bigaud – nakoupil luxusní majetky ve Francii. Přesto až donedávna zůstal jeho obchod, který v rámci kauzy Pandora Papers otevřel ve spolupráci s Mezinárodním konsorciem novinářů web Investigace.cz, skrytý očím veřejnosti.

„Nešlo o nic nelegálního,“ bránil se předseda vlády. Akcie společností, přes které kritizovanou transakci uskutečnil, přitom neuvedl podle autorů článku ani v majetkovém přiznání. Coby veřejný funkcionář má přitom podle zákona o střetu zájmů povinnost „přesně, úplně a pravdivě oznámit“ majetek, který vlastní.