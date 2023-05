Střet zájmů? Manažeři sponzorovali ODS v Mladé Boleslavi, po letech dostává firma veřejné zakázky

Antimonopolní úřad má na stole už druhý podnět na možný střet zájmů při zadávání veřejných zakázek v Mladé Boleslavi. Konkrétně jde o tendry pro společnost H-Intes s.r.o.. V ní působí lidé, kteří před komunálními volbami v roce 2018 sponzorovali mladoboleslavskou ODS, která je dlouhodobě ve vedení města. Projekty pro některé vítězné zakázky navíc podle podnětu, který má iROZHLAS.cz k dispozici, zpracovávala majetkově propojená společnost. Mladá Boleslav 6:00 21. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati (ODS) | Zdroj: ČTK

„Vedeme šetření tří podnětů týkajících se veřejných zakázek Mladé Boleslavi zadaných společnosti H-Intes,“ potvrdil pro iROZHLAS.cz mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda. Kontroloři podle něj prověřují možný střet zájmů a zákonnost uzavřených dodatků ke smlouvám.

Mladoboleslavská stavební společnost H-Intes totiž v minulých letech podle podnětu vyhrála s výrazně nejnižší nabídkovou cenou několik veřejných zakázek. Třeba na stavbu Cyklostezky na náměstí Republiky nebo rekonstrukce některých ulic. Později ale byla cena ve jmenovaných případech navýšena dodatkem o vícepráce.

„Působí samozřejmě podezřele dodatky smlouvy, které smluvní strany podepsaly a které na jedné straně navyšují výslednou cenu zakázky o cca čtyři miliony korun, na druhé prodlužují termín plnění o několik měsíců,“ píše se v podnětu například u popisu projektu na stavbu Cyklostezky náměstí Republiky.

Za nestandardní je v podnětu označeno také to, že projektovou dokumentaci u dotyčných projektů zpracovávala společnost CR Project. Ta je přitom s firmou H-Intes majetkově propojena, obě firmy sídlí na stejné adrese. „V zásadě tak projekt a stavební část dodává pouze jiná část rodinné firmy,“ stojí v podnětu.

Poslední výtka, kterou stížnost obsahuje, se týká sponzoringu ODS. Čtyři vysoce postavení manažeři firmy H-Intes v roce 2018 před komunálními volbami poslali desetitisícové částky na účet mladoboleslavské ODS. Dohromady šlo o čtvrt milionu korun.

Primátor: ‚Je to dobře‘

„Jestli to řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, je to dobře. Aspoň se ukáže, jestli tato podezření jsou pravdivá nebo nejsou. Věřím tomu, že úřad řekne, že je to v pořádku,“ reagoval mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati (ODS).

Mluvčí města Šárka Charousková uvedla, že úředníci zaslali antimonopolnímu úřadu veškerou dokumentaci k veřejným zakázkám, které byly v podnětu zmíněné. „Nicméně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mladoboleslavský magistrát dosud neinformoval o tom, v jaké je to fázi. Informaci by městu poskytl až ve chvíli, kdy by bylo na základě podnětu zahájeno správní řízení, což se nestalo,“ vysvětlila.

Se zakázkami podle ní bylo vše v pořádku. „Byly zadávány zcela v souladu s platnou legislativou, vše včetně otvírání obálek se děje v dnešní době elektronicky a úředník do toho vstupuje až ve chvíli, kdy dostane nabídky od jednotlivých zhotovitelů seřazené v pořadí podle toho, jak vyhověly zadávacím kritériím,“ mínila.

Sponzorování čehokoliv se podle ní s podmínkami veřejných zakázek nevylučuje: „A tudíž není v kompetenci úředníků do toho jakkoliv zasahovat.“

„Zdaleka ne všechny“

Jednatelka, ředitelka a jedna z majitelek společnosti H-Intes Lucie Heřmánková podezření odmítla. „Při obratu 170 milionů ročně nejsme závislí na vámi zmiňovaných: firmě CR Project či investorovi Mladá Boleslav. Logicky se účastníme téměř všech vypsaných zakázek městem Mladá Boleslav v našem oboru, protože zde sídlíme. Zdaleka ne všechny však vyhrajeme,“ uvedla pro iROZHLAS.cz.

Že někteří členové managementu firmy sponzorovali ODS, považuje za jejich osobní věc: „Ohledně sponzorství, osobní sympatie k nějaké straně je každého soukromá záležitost.“

Heřmánková odpovídala na zaslané dotazy e-mailem a požádala, aby odpovědi byly prezentovány jako celek. Kompletní vyjádření je připojeno v následujícím boxu.

Vyjádření společnosti H-Intes Společnost H-INTES s.r.o. funguje více než 25 let a to nejen lokálně, ale účastní se veřejných i soukromých zakázek v oblasti do cca 100 km. Při obratu 170 milionů ročně nejsme závislí na Vámi zmiňovaných: firmě CR Project či investorovi Mladá Boleslav. Logicky se účastníme téměř všech vypsaných zakázek městem Mladá Boleslav v našem oboru, protože zde sídlíme. Zdaleka ne všechny však vyhrajeme. Všechny veřejné zakázky probíhají tak, že oceňujeme rozpočtové položky jako každá jiná firma. Vámi zmiňovanou zakázku (Cyklostezku nám. Republiky) jsme vyhráli v rámci zadávacího řízení, kdy nabídka se odevzdávala elektronicky. Například ve stejném režimu nedávná soutěž Komunikace Vondřichova nebyla naše vítězná, na základě projektu od firmy CR Project ji vyhrála firma Colas CZ, a.s. Ohledně sponzorství – osobní sympatie k nějaké straně je každého soukromá záležitost.

Velmi podobně na zaslané dotazy reagoval mediální zástupce firmy CR Project Filip Poštulka: „S ohledem na naši specializaci a zaměření se účastníme výběrových řízení zejména na Mladoboleslavsku a v přilehlém okolí. V některých uspějeme, v jiných ne.“

Ke zvýhodnění jedné firmy podle něj docházet nemůže. „Výsledkem naší práce je i položkový rozpočet podle jasně definovaných parametrů, který mimo jiné slouží k výběru dodavatele stavebních prací. Někdy, a to méně často, uspěje společnost H-Intes. Ke zvýhodnění jedné firmy na úkor jiné prostřednictvím společnosti CR Project tak docházet nemůže,“ vysvětlil.

I on požadoval, aby odpovědi byly zveřejněné v nezkrácené a needitované formě. Kompletní vyjádření najdete v následujícím boxu.

Vyjádření společnosti CR Project Jste si vědomi, že byl podnět podaný a že v něm figuruje i společnost CR Project?

Ano, víme o tom. Byli jste ze strany antimonopolního úřadu osloveni kvůli vysvětlení?

Ne, nebyli. Můžete se prosím k vznesenému podezření vyjádřit?

Společnost CR Project je na trhu už 23 let. Je to projektová, konzultační a inženýrská kancelář, specializovaná na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury malých a středních měst, jakož i velkých územních celků. S ohledem na naši specializaci a zaměření se účastníme výběrových řízení zejména na Mladoboleslavsku a v přilehlém okolí. V některých uspějeme, v jiných ne. Výsledkem naší práce je i položkový rozpočet podle jasně definovaných parametrů, který mimo jiné slouží k výběru dodavatele stavebních prací. Někdy, a to méně často, uspěje společnost H-INTES. Ke zvýhodnění jedné firmy na úkor jiné prostřednictvím společnosti CR-Project tak docházet nemůže, protože parametry pro rozpočty jsou definovány velice pregnantně a každá stavební firma je detailně zná. V odborných kruzích je to všem známé a jasné.

Především sponzoring ale nepřijde v pořádku spolku Oživení, který podnět na antimonopolní úřad podal. „Pokud firma podává nabídku, kalkuluje do ceny i rizika. No a pokud má firma dobré vztahy na radnici, protože shodou okolností sponzoruje politickou stranu ve vedení, tak se riziko, že by se pro ni zakázka nevyvíjela dobře, logicky snižuje,“ míní právník spolku Marek Zelenka.

Jedná se o druhý podnět za několik měsíců týkající se možného střetu zájmů v Mladé Boleslavi, který má Úřad pro ochranu na stole. Server iROZHLAS.cz před několika týdny informoval o jiném podezření.

Vedení města opakovaně zadalo veřejné zakázky stavební společnosti Gema MB. Tu spoluvlastní poslanec a mladoboleslavský zastupitel František Petrtýl z hnutí ANO. Petrtýl je ale zároveň nevlastním otcem náměstka a budoucího primátora Jiřího Bouška (ANO). Více si můžete přečíst ZDE.

