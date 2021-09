Nemáme na výběr, termín komise splnit musíme, říká ke kontrole střetu zájmů náměstkyně Dostálové

České úřady mají čas do středy na to, aby Evropskou komisi informovaly, jak se v Česku zlepšila kontrola střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, Evropská komise odmítla českou žádost o šedesátidenní odklad. „Termín pochopitelně dodržíme, protože chceme být důvěryhodný partner pro komunikaci,“ řekla Radiožurnálu náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Daniela Grabmüllerová. Praha 15:34 21. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komunikaci s Evropskou komisí ohledně kontroly střetu zájmů koordinuje ministerstvo pro místní rozvoj (ilustrační foto) | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) řekla, že české úřady odpověď poslat stihnou. Proč jste tedy původně žádali dvouměsíční odklad?

Odklad jsme žádali proto, abychom provedli všechny kroky a zodpověděli na všechny dotazy, které na nás snesla Evropská komise, a protože je potřeba spolupráce několika resortů včetně národního auditního orgánu, což si vyžádá určitý čas. To byl hlavní důvod pro žádost o posun.

Česko má v Bruselu popsat „probíhající zlepšování systému řízení a kontroly a uvést termín pro jeho dokončení“. Proč se to tedy celé prodlužuje? A jak je možné, že se to teď dá stihnout?

Když to řeknu na rovinu, nemáme moc na výběr. Komise nám dala termín, takže my ho pochopitelně splníme, protože chceme být důvěryhodný partner pro komunikaci s Evropskou komisí.

Zároveň nás Evropská komise opět vyzvala k tomu, abychom nakládali s dokumenty, informacemi a s korespondencí jako s důvěrnými informacemi, což také respektujeme. Takže to je i důvod, proč jsme zdrženliví ve veřejných vyjádřeních.

Náměstkyně pro koordinaci evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová

Jak byste popsala komunikaci s Evropskou komisí?

Standardní komunikace je většinou písemná. Tím, že byla dlouhá pandemie, tak se nekonala osobní setkání. Snažíme se zodpovídat na všechny dotazy a držet všechny žádosti, včetně o důvěrném zacházení s dokumenty.

Prověrka projektů

Evropská komise také požaduje informace o hloubkové prověrce dosud nekontrolovaných dvanácti projektů dceřiných firem Agrofertu, kterou nařídila loni v říjnu. Tu mělo provést ministerstvo průmyslu a obchodu. Máte informace, jak je s tím daleko? Radiožurnál žádal o rozhovor ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO), ten se ale z časových důvodů omluvil.

Jak už jsem zmínila, Evropská komise nás opakovaně jako partnery žádá o důvěrné zacházení se všemi informacemi a s obsahem korespondence. Tak se nezlobte.

Já se neptám na obsah, ale na to, jak jste daleko a jestli vyhovíte žádosti Evropské komise.

To už je ten obsah.

Zeptám se tedy jinak. V pondělí 27. září má proběhnout slyšení na generálním ředitelství pro regionální politiku ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Zúčastní se někdo osobně za Česko? Jaké podklady od té doby české úřady dodají?

To je jednání výboru Evropského parlamentu, takže v Evropském parlamentu jsou europoslanci zvolení za Českou republiku. My jako úředníci jsme na toto jednání pozváni nebyli. Nic o tom nevím. Předpokládám, že si členové příslušného výboru Evropského parlamentu pozvali právě Evropskou komisi a budou jí klást dotazy nebo od ní budou chtít informace. Opravdu nevím.

ČASOVÁ OSA Únor 2017 – Andrej Babiš (ANO) coby tehdejší ministr financí vkládá holding Agrofert do svěřenských fondů

Květen 2017 – Andrej Babiš končí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) coby ministr financí

Září 2017 – Zákon o střetu zájmů začíná být účinný

Prosinec 2017 – Andrej Babiš se stává premiérem menšinové vlády s ČSSD

Srpen 2018 – Začíná platit přísnější evropské nařízení o střetu zájmů

Listopad 2018 – Evropská komise se začíná z podnětu protikorupční organizace Transparency International a Pirátů zabývat možným střetem zájmů Babiše kvůli eurodotacím pro Agrofert

Prosinec 2018 - Andrej Babiš píše tehdejšímu eurokomisaři pro rozpočet Güntheru Oettingerovi, že bude na vládě chodit při projednávání eurodotací z preventivních důvodů za dveře

Leden 2019 – V Česku probíhá auditní mise Evropské komise, která kontroluje dotace pro Agrofert

Červen 2019 – Evropská komise posílá do Česka předběžnou auditní zprávu, ve které konstatuje střet zájmů

Srpen 2019 – Česko rozporuje předběžnou auditní zprávu

Prosinec 2019 – Brusel posílá do Prahy konečné závěry prověrky, opět konstatoval střet zájmů

Květen 2020 – Česko reaguje na finální závěry Evropské komise

Říjen 2020 – Brusel v reakci kritizuje, že Česko Babišův střet zájmů dostatečně neřeší

Prosinec 2020 - Do Česka dorazil překlad klíčového tzv. follow-up dopisu k auditu

Březen 2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do Bruselu reakci na auditní zprávu Evropské komise a první dopis

Červen 2021 - Brusel posílá do Čech druhý tzv. follow-up dopis, kritizuje především kontrolu střetu zájmů na ministerstvu průmyslu a obchodu

Srpen 2021 - Dva generální ředitelé Evropské komise posílají do Čech varování před možným přerušením platební lhůty, pokud se nezačne kontrolovat střet zájmů

Srpen/září 2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj žádá Brusel o dvouměsíční odklad pro odpověď na druhý dopis k auditu ke střetu zájmů

září 2021 - Evropská komise žádost o odklad odmítá, českým úřadům stanovuje pro informace o zlepšení kontroly šibeniční termín 22. září